Till Lindemanns Tourplan für 2024 füllt sich. Gleich zwei Konzertreisen absolviert der 61-Jährige in diesem Jahr. Erst geht er mit Rammstein auf Europa-Tournee, gefolgt von Solo-Konzerten in Nordamerika im Herbst dieses Jahres. Es ist die erste alleinige Tour in den Vereinigten Staaten für Lindemann.

Tour zum Album „Zunge“

„See you übers Meer in the US 2024“, teaserte Lindemann in einem Post auf Instagram bereits im Februar an. Am Dienstag (23. April) war es dann so weit. Der Sänger gab auf der Plattform seine geplante 11-Städte-Tour in Nordamerika preis. Ab dem 17. September 2024 wird er in den Staaten mit dem Rock-Duo Twin Temple und dem Elektronik-Projekt Aesthetic Perfection zu sehen sein.

Lindemann bringt sein Album „Zunge“ auf Tour, welches er bereits im November 2023 veröffentlicht hat. Die Rezensionen fielen gemischt aus – von teils wohlwollenden, eher verhaltenen Kommentaren bis hin zu spöttischer Kritik ist alles zu finden. Einige Male wird ihm in Bewertungen ein Schlager-Sound nachgesagt.

Rammstein spielt wieder in Deutschland

Bevor Till Lindemann auf Solo-Reise geht, spielt er mit Rammstein ab Mai eine Europa-Tournee. Zwischen Mai und Juli gibt die Band 30 Konzerte. Die Ticketverkäufe scheinen von dem Lindemann-Skandal nicht beeinträchtigt zu sein. So spielt die Band gleich fünfmal in Folge in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Das Stadion fasst knapp 63.000 Plätze. Alle fünf Termine sind ausverkauft. HIER gibt es noch vereinzelte Tickets für die Dresden-Shows.

An folgenden Terminen spielen Rammstein auf ihrer kommenden Tour in Deutschland: