Lindemann-Verfahren in Vilnius eingestellt: So reagiert Shelby Lynn

Wie am Freitag (23. Juni) bekannt wurde, stellt die litauische Polizei in Vilnius das Verfahren gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann endgültig ein. Für Shelby Lynn — jene Frau, die schwere Vorwürfe gegenüber der Band erhoben und damit den Lindemann-Skandal ins Rollen brachte — ist das keine große Überraschung, wie sie auf ihren Sozialen Netzwerken mitteilte.

„Das ist wohl kaum eine Neuigkeit, was für eine große Überraschung, dass die Polizei von Vilnius sich weigert, zu ermitteln. Ich war mir ziemlich sicher, dass meine Beschwerde nichts bringen würde. Berlin ermittelt immer noch, und das ist der Fall, von dem ich als erstes hören möchte“, schreibt Lynn auf Twitter.

It’s hardly news like is it, big surprise Vilnius police refuse to investigate. I’ve been pretty comfortable knowing nothing would come of my appeal. Berlin is still investigating and that’s the one I’ll be wanting to hear about first. pic.twitter.com/xBmUgkRit5

— Shelby Lynn (@Shelbys69666) June 23, 2023