Der Kuchen wird eigens von einer Berliner Manufaktur hergestellt und ist für schlappe 70 Euro erhältlich.

Rammstein gehen unter die Gourmets: Nachdem ihr offizieller Fanshop in Berlin am Samstag ganz Corona-konform wiedereröffnet wurde, gab es für die Fans nicht nur jede Menge Merch zu kaufen, sondern auch die Chance, ein Stück von der neuen Rammstein-Torte zu probieren. https://www.facebook.com/RammsteinBelgium/posts/3685172441517224 Der Kuchen wird eigens von einer Berliner Manufaktur hergestellt und ist für schlappe 70 Euro erhältlich. Wer den Termin am Samstag verpasst hat, kann auch an folgenden Tagen für jeweils vier Stunden im Store in der Hertzstraße 63 b, 13158 Berlin vorbeischauen: 26.09.2020 – 10:00 bis 14:00 Uhr 17.10.2020 – 10:00 bis 14:00 Uhr 07.11.2020 – 10:00 bis…