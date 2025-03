Timeline der Qual: Alle „Schneewittchen“-Skandale

Es war ein langer Weg für Disneys Realverfilmung von Schneewittchen mit Rachel Zegler und Gal Gadot in den Hauptrollen. Von Verzögerungen durch Covid-19 bis hin zu Kritik an der Darstellung von Kleinwüchsigen im Märchen. Von rassistischen Fans, die Zeglers lateinamerikanisches Erbe in Frage stellten. Und einer Premierenveranstaltung, bei der Journalisten ausgeschlossen wurden. Die Produktion war praktisch von dem Zeitpunkt an, als sie 2016 angekündigt wurde, von Problemen überschattet. Aber endlich ist der Film selbst da. Und soll am 21. März in die Kinos kommen.

Während das neue Schneewittchen auf die große Leinwand kommt, finden Sie hier eine Aufschlüsselung aller Kontroversen, mit denen es auf dem Weg dorthin konfrontiert war.

31. Oktober 2016: Disney kündigt ein Schneewittchen-Remake an

The Hollywood Reporter brachte die Nachricht, dass Disney eine Realverfilmung des Zeichentrickklassikers Schneewittchen von 1937 (der wiederum eine Adaption der Geschichte der Brüder Grimm von 1812 ist) als Musicalfilm entwickelt. Dem Bericht zufolge wurde der Produzent Marc Platt (der zuletzt an Wicked – Die Hexen von Oz arbeitete) engagiert. Erin Cressida Wilson wurde als Drehbuchautorin angeheuert. Und das Songwriter-Duo Justin Paul und Benj Pasek, Oscar-Preisträger für La La Land, wurde beauftragt, neue Songs für den Film zu schreiben.

22. Juni 2021: Rachel Zegler wird als Schneewittchen besetzt

Das Studio gab bekannt , dass Zegler, die in Steven Spielbergs gefeierter Neuverfilmung von West Side Story aus dem Jahr 2021 die Maria spielte, an Bord ist. Sofort wurde sie von einer Welle von Online-Protesten von Disney-Fans überschwemmt, die nicht glaubten, dass eine Latina eine weiße Disney-Prinzessin spielen sollte.

Die rassistische Hetze erinnerte an die abscheuliche Reaktion auf Halle Baileys Casting als Arielle in der Realverfilmung von Arielle, die Meerjungfrau aus dem Jahr 2023.

3. November 2021: Gal Gadot schließt sich Schneewittchen als die böse Königin an

Die Nachricht läutete eine mutige Wende für die Schauspielerin ein, die vor allem als Wonder Woman in der DC-Superhelden-Franchise bekannt war. Als eine von vielen Prominenten beschloss Gadot unklugerweise , John Lennons „Imagine“ in einem Video zu singen, das als Teil eines fehlgeleiteten Versuchs gepostet wurde, die Welt in den dunkelsten Tagen der Covid-Pandemie zu trösten.

24. Januar 2022: Peter Dinklage kritisiert Disneys Verherrlichung einer Geschichte, die Kleinwüchsige in einem beleidigenden Licht darstellt

Peter Dinklage wurde mit Achondroplasie, einer genetischen Erkrankung, die zu Kleinwuchs führt, geboren. In Marc Marons Podcast „WTF“ kritisierte Dinklage die Bereitschaft von Disney, ein erniedrigendes Stereotyp zu verstärken.

„Hier wird viel geheuchelt“, sagte Dinklage. „Ich möchte niemanden beleidigen. Aber ich war ein wenig erstaunt, als sie sehr stolz darauf waren, eine Latina-Schauspielerin als Schneewittchen zu besetzen. Doch sie erzählen immer noch die Geschichte von Schneewittchen und den ‘sieben Zwergen‘. Treten Sie einen Schritt zurück. Und schauen Sie sich an, was Sie da tun. Das ergibt für mich keinen Sinn.“

„Ihr seid auf der einen Seite fortschrittlich. Aber dann macht ihr immer noch diese verdammte rückwärtsgewandte Geschichte über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben. Was zum Teufel macht ihr da, Mann? Habe ich nichts getan, um die Sache von meiner Seifenkiste aus voranzutreiben? Ich schätze, ich bin nicht laut genug.“

Am Tag nach Dinklages Äußerungen reagierte Disney mit einer Stellungnahme gegenüber „Deadline“. „Um Stereotypen aus dem Original-Animationsfilm nicht zu verstärken, verfolgen wir bei diesen sieben Figuren einen anderen Ansatz. Und haben uns mit Mitgliedern der Community beraten. Wir freuen uns darauf, mehr zu erzählen, wenn der Film nach einer langen Entwicklungsphase in Produktion geht.“

31. Januar 2022: Zegler spricht über die Gegenreaktion auf ihre Besetzung

In einer „ Variety“- Actors on Actors- Q&A mit Andrew Garfield berichtete Zegler, dass die Casting-Neuigkeiten „eine große Sache waren, die tagelang auf Twitter im Trend lag. Weil alle Leute wütend waren.“ Zegler sagte: „Normalerweise sieht man keine Schneewittchen, die lateinamerikanischer Abstammung sind. Obwohl Schneewittchen in spanischsprachigen Ländern wirklich eine große Sache ist.

„Blancanieves“ [eine spanische Übersetzung von Schneewittchen] ist eine riesige Ikone. Ob man nun über den Disney-Cartoon oder einfach über verschiedene Varianten und das Grimm-Märchen und all die damit verbundenen Geschichten spricht. Aber man sieht nicht besonders oft, dass Menschen, die so aussehen wie ich oder ich selbst sind, solche Rollen spielen.“

7. März 2022: Schneewittchen beginnt mit den Dreharbeiten

Nach langen Verzögerungen aufgrund der Covid-19-Pandemie begannen die Dreharbeiten in London. In einer Wendung, die vielleicht darauf hindeutete, dass die Produktion noch nicht über den Berg war, brach ein Feuer aus , während eine Bühne aufgebaut wurde.

11. September 2022: Zegler sagt, dass der Film die Figur des Schneewittchens an die heutige Zeit anpasst

In einem Gespräch mit Extra im September 2022 merkte Zegler an, dass ihr Schneewittchen modernisiert worden sei. Um eine andere Beziehung zu Prinz Charming widerzuspiegeln. Der in der Originalgeschichte die Prinzessin küsst, während sie schläft (oder bewusstlos ist).

„Der Original-Cartoon kam 1937 heraus. Und das ist ganz offensichtlich“, sagte Zegler. „Es gibt einen großen Fokus auf ihre Liebesgeschichte mit einem Typen, der sie buchstäblich stalkt. Seltsam! Seltsam. Das haben wir dieses Mal nicht gemacht. Wir haben einen anderen Ansatz für das, was viele Leute sicher für eine Liebesgeschichte halten werden, nur weil wir einen Mann in dem Film besetzt haben. Aber es geht wirklich überhaupt nicht um die Liebesgeschichte, die wirklich, wirklich wunderbar ist.“

Disney-Traditionalisten, Überraschung, Überraschung, haben ihre Kommentare nicht gut aufgenommen.

27. Oktober 2023: Das Erscheinungsdatum des Films wird aufgrund der Streiks in Hollywood verschoben

Laut The Hollywood Reporter , sollte Schneewittchen ursprünglich am 22. März 2024 in die Kinos kommen. Doch die Streiks der Autoren und Schauspieler im Sommer 2023 zwangen Disney dazu, das Erscheinungsdatum um ein ganzes Jahr auf den 21. März 2025 zu verschieben.

Als sie die Neuigkeiten verkündeten, veröffentlichten sie auch erste Fotos aus dem Film. Die zeigten, dass die sieben Zwerge animierte CGI-Charaktere und keine Schauspieler waren. Wie sensibel!

10. August 2024: Die Veröffentlichung des ersten Trailers des Films löst eine neue Gegenreaktion aus, diesmal wegen der politischen Einstellung der Stars

Anstatt Begeisterung und Vorfreude auf den Film zu wecken, zog Disneys erster offizieller Snow White -Trailer den Zorn von Fans auf beiden Seiten des Israel-Palästina-Konflikts auf sich. Einige waren empört über Gadot. Eine israelische Staatsbürgerin, die auf Instagram zur Unterstützung ihres Heimatlandes gepostet hatte. Andere über Zegler, die öffentlich ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck gebracht hatte, indem sie den Artists4Ceasefire-Brief unterzeichnete. Und eine Botschaft auf X mit den Worten „und denkt immer daran, freies Palästina“ teilte.

15. November 2024: Zegler verärgert Konservative mit Kommentaren über Präsident Trump

Als Reaktion auf die Präsidentschaftswahlen postete Zegler eine Instagram-Story über ihre Frustration über Trump-Anhänger. „Mögen Trump-Anhänger, Trump-Wähler und Trump selbst niemals Frieden erfahren“, schrieb sie.

Die Journalistin Megyn Kelly reagierte darauf in ihrem Podcast „Ruthless“. „Sie wollen einen Disney-Film mit Schneewittchen, einer beliebten amerikanischen Figur, mit einer Frau herausbringen, die mehr als die Hälfte des Landes hasst. Die Hälfte, die gerade Donald Trump gewählt hat?“

Zegler entschuldigte sich daraufhin. Und gab an, dass sie sich von ihren Emotionen habe hinreißen lassen. „Hass und Wut haben dazu geführt, dass wir uns immer weiter von Frieden und Verständnis entfernt haben. Es tut mir leid, dass ich zu dem negativen Diskurs beigetragen habe“, schrieb sie in einer Instagram-Story.

11. März 2025: Die Snow White-Premiere wird abgespeckt

Die Premiere eines mit großem Budget produzierten, charakteristischen Films wie Snow White rechtfertigt normalerweise einen roten Teppich voller Presse. Sowie eine große After-Party mit Prominenten. „Variety“ berichtete, dass Disney beschlossen hatte, die Veranstaltung auf eine Nachmittagsvorführung mit einer intimen Vor-Party zu reduzieren. Eine Quelle sagte gegenüber „ People“ , dass dies „immer der Plan war. Wie Disney es in der Vergangenheit bei anderen Familienfilmen getan hat“.

Als Reaktion auf die Nachricht sagte der Schauspieler Martin Klebba, der an Kleinwüchsigkeit leidet und die CGI-Figur des Grumpy in Snow White spricht, der New York Post , er sei nicht von Disney enttäuscht. Sondern „von der Welt enttäuscht“.

Klebba sagte: „Wir sind an einem Punkt in der Gesellschaft angelangt, an dem Menschen wirklich hart an diesem Film arbeiten, an dem Marc, der Regisseur, wahrscheinlich vier Jahre damit verbracht hat, diesen Film zusammenzustellen, [mit] den Produzenten und Disney. Und nur weil ein paar Leute Ansichten haben, die nicht von allen geteilt werden, müssen wir jetzt den unterhaltsamen Teil der Filmproduktion ändern. Nämlich die Premieren.“