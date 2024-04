Timothée Chalamet singt am Set als Bob Dylan (Video)

Die Dreharbeiten für „A Complete Unknown“ laufen bereits seit einigen Wochen. Nun sind erste Aufnahmen von Timothée Chalamet aufgetaucht, der in der Rolle des jungen Bob Dylan nicht nur spielt, sondern auch dessen Lieder singt. Der Mime scheint außerdem gelernt zu haben, Mundharmonika zu spielen, wie sich am Ende des Videos zeigt. Am Set des kommenden Films ist der 28-Jährige neben Monica Barbaro zu sehen, welche die Rolle der Joan Baez verkörpern wird.

So klingen die beiden:

Chalamet beweist sich erneut als Sänger

Wie sich nun zeigt, übernimmt Timothée Chalamet auch den Gesang für den kommenden Film. Ende 2023 bewies der 28-jährige Schauspieler bereits in „Wonka“, einem Spin-Off von „Charlie und die Schokoladenfabrik“, seine Gesangstalente. Sein Gesangslehrer Eric Vetro erzählt gegenüber dem „People“-Magazine: „Es ist schon erstaunlich, denn wenn man von der Wonka-Figur zu Bob Dylan wechselt, ist das ein völlig anderer Charakter, eine völlig andere Stimme, alles – und er schafft es.“

Das wissen wir über den Film:

Der Film soll den Zeitabschnitt beleuchten, in dem Bob Dylan seinen Übergang vom Folk zum Rock unternahm, inklusive seines umstrittenen Wechsels zur E-Gitarre auf dem Newport Folk Festival 1965.

Neben Timothée Chalamet wird auch Elle Fanning im Biopic zu sehen sein. Sie verkörpert die Künstlerin Sylvie Russo. Dylan und Russo hatten in den frühen 60er Jahren eine Liebesaffäre. Regie führt James Mangold, der zuvor als Regisseur bei „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ und „Wolverine“ tätig war. „Es ist eine so erstaunliche Zeit in der amerikanischen Kultur und der Geschichte von Bob – ein junger, 19-jähriger Bob Dylan, der mit zwei Dollar in der Tasche nach New York kommt und innerhalb von drei Jahren zu einer weltweiten Sensation wird“, sagte der Regisseur letztes Jahr gegenüber „Collider“ zu dem Film.