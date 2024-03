Hat Bob Dylan sich bei einem Konzert einen Scherz erlaubt?

Bob Dylan hat offenbar einen Fan an der Nase herumgeführt. Nachdem sich bei einem Konzert jemand über die Unkenntlichkeit der gespielten Songs beschwerte, ließ der Musiker direkt ein Mashup folgen.

„When I Paint My Masterpiece“ in Neufassung

Bob Dylan ist dafür bekannt, seine Songs live anders zu spielen, als man sie von Platte oder anderen Gig gewohnt ist. So kommt es hin und wieder vor, dass seine Werke selbst für Fans nicht zu erkennen sind. Davon fühlte sich eine Besucherin in Fort Lauderdale, Florida, gestört. Sie rief dazwischen: „Spiel etwas, das wir kennen!“ Bob Dylan legte daraufhin eine neu arrangierte Version von „When I Paint My Masterpiece“ (1971) hin – tat also genau das Gegenteil der Forderung.

Hier eine Aufzeichnung des Live-Mashups

Hier eine Aufzeichnung des Live-Mashups

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

Starke Reaktion von Bob Dylan?

Auf X (ehemals Twitter) berichtete ein anderer Fan von der Situation. „Mein Bruder war nah dran und hat erzählt, Dylan hätte die Frau genau gehört und sie sogar direkt angeschaut. Bevor er angefangen hat, den Song zu spielen, sah er aus, als wollte er etwas sagen“, schrieb der User. Er scheint sich sicher: Der Musiker hat sich einen Scherz erlaubt. Er fügte an: „Es war eine absolut unglaubliche Version!“

Natürlich hätten Dylan und seine Band die neue Version nicht improvisiert, sondern vorbereitet, als direkte Entgegnung auf die frustrierte Äußerung der Konzertgängerin habe sie jedoch besonders hervorgestanden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp.

Nun diskutieren Fans über die Inspiration des Neuarrangements. Im Raum stehen Irving Berlins „Puttin’ On The Ritz“ (1929) und „Istanbul (Not Constantinople)“ (1953) von den Four Lads. Das Mashup von „When I Paint My Masterpiece“ war im Übrigen nicht Bob Dylans einzige Neuerung während des Konzerts im Broward Center For The Performing Arts. Er spielte auch erstmals ein Cover von Jimmy Rogers’ „Walking By Myself“ (1956) live.