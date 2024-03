Erste Bilder von Timothée Chalamet als Bob Dylan

Timothée Chalamet wird in dem neuen Bob-Dylan-Biopic von Regisseur James Mangold eine jüngere Version des Sängers spielen. Jetzt wurden erste Fotos vom Set veröffentlicht.

Mehr zum Thema Timothée Chalamet: Hartes Training mit Austin Butlers „Elvis“-Team für die Rolle des Bob Dylan

Der 28-jährige Schauspieler wurde am Sonntag, den 17. März am Set des Biopics „A Complete Unknown“ in New York gesichtet. Auf den Fotos, die das Magazin „People“ veröffentlichte, stellt Chalamet die Folk-Legende in einem klassischen 60er-Jahre-Outfit dar, während er einen abgenutzten Gitarrenkoffer in der Hand hält. Der Film soll den Zeitabschnitt beleuchten, in dem der amerikanische Sänger seinen Übergang vom Folk zum Rock unternahm, inklusive seinem umstrittenen Wechsel zur E-Gitarre auf dem Newport Folk Festival 1965.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Über das Biopic ist noch nicht viel bekannt, aber Mangold hat bereits bestätigt, dass Chalamet in dem Film auch selbst singen wird, womit dies seine nächste musikalische Rolle nach „Wonka“ ist.

„Es ist eine so erstaunliche Zeit in der amerikanischen Kultur und der Geschichte von Bob – ein junger, 19-jähriger Bob Dylan, der mit zwei Dollar in der Tasche nach New York kommt und innerhalb von drei Jahren zu einer weltweiten Sensation wird“, sagte der „Walk The Line“-Regisseur letztes Jahr gegenüber „Collider“ zu dem Film. Das Biopic wird auch einige andere bekannte Persönlichkeiten aus dieser Ära beinhalten, darunter Woody Guthrie, Joan Baez und Pete Seeger, die alle „eine Rolle in diesem Film spielen“, so Mangold. „Es ist eine so interessante wahre Geschichte und ein so interessanter Moment in der amerikanischen Musikszene“, fügte er hinzu.

Nachdem Chalamet bereits mit mehreren Coaches für die Verkörperung des Sängers trainierte, besuchte der „Dune“-Darsteller im Januar auch die High School von Dylan in Hibbing in Minnesota, um sich auf die Rolle vorzubereiten.