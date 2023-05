Tina-Turner-Tribute: Coldplay, Lizzo und Beyoncé singen „Proud Mary“

Coldplay haben die am 24. Mai verstorbene Tina Turner mit einer Live-Performance ihres Songs „Proud Mary“ geehrt – Ike und Tina Turners berühmte Coverversion des Creedence-Clearwater-Revival-Hits aus dem Jahr 1971. Die Band, die derzeit auf ihrer „Music Of The Spheres“-Welttournee ist, trat am 24. Mai im Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona auf, als die Welt begann, um Turner zu trauern – prompt haben sie ihr den ganzen Abend gewidmet.

Tina Turner by Coldplay in Barcelona tonight pic.twitter.com/BnURtm7183 — Joaquim Campa (@JoaquimCampa) May 24, 2023

Coldplay dedicated today’s concert to Tina and also played proud mary pic.twitter.com/Iz2zKFsrWg — River (@JeonsBamie) May 24, 2023

Lizzo feiert Tina Turner

Auch Sängerin Lizzo hat spontan diesen Song zu Ehren Turners gesungen. Melissa Viviane Jefferson, wie Lizzo mit bürgerlichem Namen heißt, ist aktuell auf ihrer „Special“-Tour. Am Todestag der „Queen of Rock’n’Roll“ trat sie in Phoenix, Arizona, auf.

Sie sprach zum Publikum: „Heute haben wir eine Ikone verloren. Und ich habe mir nicht erlaubt, traurig zu sein. Ich habe mir nicht erlaubt, darüber zu weinen. Und das will ich jetzt auch nicht, denn ich würde viel lieber die unglaubliche Legende Tina Turner feiern. Als schwarzes Mädchen in einer Rockband würde ich nicht existieren, wenn es die Queen of Rock ’n‘ Roll nicht gäbe.“

Beyoncé und Tina Turner mit „Proud Mary“ auf der Bühne

Beyoncé hingegen hat ihre Hommage an Turner in Worte gefasst. Ihre Website „beyonce.com“ ziert ein Bild, auf dem sich die beiden Sängerinnen voreinander auf der Bühne vereinen. Darunter schreibt die 41-Jährige: „Meine geliebte Königin. Ich liebe dich unendlich. Ich bin so dankbar für deine Inspiration und all die Wege, die du mir geebnet hast. Du bist Stärke und Unverwüstlichkeit. Du bist der Inbegriff von Kraft und Leidenschaft.“ Sie fährt fort: „Wir sind alle so glücklich, dass wir deine Freundlichkeit und deinen wunderbaren Spirit erleben durften, der für immer bleiben wird. Danke für alles, was du getan hast.“

Nach ihrer Hommage, die am 24. Mai veröffentlicht wurde, haben Fans auf den sozialen Medien vermehrt ein Duett der beiden aus dem Jahr 2008 geteilt: Darin singen die damals 26-jährige Beyoncé und Turner gemeinsam den Hit „Proud Mary“.

So möchte Tina Turner in Erinnerung bleiben

In einem ihrer letzten Interviews, das sie nur wenige Wochen vor ihrem Tod gab, verriet Turner auch, wie sie in Erinnerung bleiben möchte. In einem Gespräch mit dem „Guardian“ erklärt Turner, dass sie „als Königin des Rock’n’Roll“ und als „inspirierende Figur für Frauen“ in Erinnerung bleiben wolle. „Als eine Frau, die anderen Frauen gezeigt hat, dass es in Ordnung ist, auf eigene Faust nach Erfolg zu streben.“