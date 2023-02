Beyoncé live 2023: Das sind die Ticketpreise

Foto: Getty Images for NARAS, Kevin Mazur. All rights reserved.

Beyoncé kommt auf ihrer „Renaissance“-Welttour für drei Konzerte nach Deutschland. Im Juni tritt sie in Köln, Hamburg und Frankfurt auf. Am Donnerstag, den 9. Februar, startete der Ticketmaster-Presale.

Tickets und Preise

Die günstigsten Tickets gehen bei 70 Euro los. Dafür kann man zum Beispiel in Köln auf dem Oberrang im 90°-Winkel zur Bühne sitzen oder einen Stehplatz im Umlauf bekommen. In Hamburg kann es dann passieren, dass man auf einigen Sitzplätzen nichts sieht – der Veranstalter hat im Saalplan eine Sichtbehinderung markiert. Wer Queen Beyoncé ein bisschen näher kommen möchte, kann in Köln 158,75 Euro in einen Stehplatz im Golden Circle vor der Bühne investieren. Die teuerste Platzkategorie liegt bei 199 Euro – dafür sitzt man seitlich von der Bühne auf dem Unterrang (ohne Sichtbehinderung).

Für die Shows an allen drei Veranstaltungsorten werden neben den normalen Plätzen neun verschiedene VIP-Pakete mit unterschiedlichen Zusatzleistungen angeboten. Wer sich dafür entscheidet, bekommt beispielsweise Early Access oder Tour-Geschenke. Das günstigste Bundle geht bei 307,50 Euro los. Das teuerste kostet in unserer Stichprobe stolze 2.957,50 Euro. Dafür bekommt man bei der „Pure/Honey on Stage Risers Front Row Experience“ unter anderem Sitze in der ersten Reihe, eine eigene Bar plus zwei Getränkemarken, ein eigenes Klo und darf über „offizielles Renaissance World Tour-VIP-Laminat“ laufen.

Die Tour-Termine in Deutschland

15.06.2023: Köln – RheinEnergieStadion

21.06.2023: Hamburg – Volksparkstadion

24.06.2023: Frankfurt – Deutsche Bank Park

Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, den 10. Februar um 10 Uhr.