198. Little Walter - The Best Of, 1957 Er quälte seine Mundharmonika wie sonst nur die Bop-Saxofonisten, die er verehrte, ihre Instrumente traktierten – und gab so dem Chicago Blues eine neue Dynamik. Mit „Juke“ schaffte er es 1952 an die Spitze der R&B-Charts. Walter starb viel zu früh im Alter von 37 Jahren nach einer Schlägerei.