Szene aus der DC-Serie „Titans“ (läuft in Deutschland bei Netflix), hier mit Brenton Thwaites als Robin

Stunt-Koordinator Warren Appleby ist tot! Der berüchtigte Stunt-Veteran starb bei einem Unfall während einer Drehprobe am Set der DC-Serie „Titans“ (bei uns auf Netflix). Derzeit ruhen die Dreharbeiten.

Wie „TMZ“ berichtet, probte Appleby mit seinen Kollegen gerade einen Auto-Stunt, bei dem sich ein Auto auf die Seite drehen sollte. Für Appleby so gut wie Standard in seiner langen Karriere, die Filme wie „Shape Of Water“ umfasst.

Warren Appleby bekam „schweres Metallteil“ an den Kopf

Doch obwohl alles vorher besprochen und ausprobiert wurde und der Stunt auch gelang, passierte das Unglück direkt nach der Aktion. Wie das Promiportal weiter schreibt, löste sich ein „schweres Metallteil“, das zuvor an den Wagen geschweißt worden war.

Appleby, längst nicht mehr involviert, wurde davon tragischerweise direkt am Kopf getroffen. Die Verletzungen waren so schwer, dass er noch auf dem Weg in die Klinik verstarb.