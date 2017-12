Neu auf Netflix: Das sind die wichtigsten Netflix-Neuerscheinungen

Streaming-Riese Netflix hat eine große Mediathek voller Filme, Serien, Dokus und weiteren Formaten. Ständig kommen neue Titel hinzu und da kann man schon mal leicht den Überblick verlieren. ROLLING STONE zeigt Ihnen deshalb die wichtigsten Netflix-Neuerscheinungen im Überblick.

Inhaltsverzeichnis

Neu auf Netflix: Serien

Dark

Verfügbar ab/seit: 01.12.2017

Die erste deutsche Netflix-Serie hat im Vorfeld schon viel Aufmerksamkeit bekommen und die Hoffnung ist groß, dass Netflix mit „Dark“ den großen Hit landen kann. Vier Familien stehen im Mittelpunk dieses Mystery-Thrillers: Zwei Kinder sind verschwunden und die Suche nach den verlorenen Kindern geht gar zurück bis in die Jahre 1986 und 1953.

Trailer

Easy: Staffel 2

Verfügbar ab/seit: 01.12.2017

Liebe, Sex, Beziehungen, Freundschaft, Familie und Romantik stehen im Mittelpunkt dieser in Chicago spielenden Serie, dessen einzelne Folgen in sich abgeschlossen sind. Das Konzept wird mit Staffel 2 fortgesetzt, neue Gesichter und Figuren kommen hinzu, aber es wird auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten geben.

Trailer

The Crown: Staffel 2

Verfügbar ab/seit: 08.12.2017

In der zweiten Staffel der historischen Netflix-Serie kämpft Queen Elizabeth damit, Traditionen am Leben zu erhalten und die beschädigte Monarchie in Großbritannien zu retten. Aber auch der Versuch, mit einer sich ständig ändernden Welt Schritt zu halten, steht im Mittelpunkt von „The Crown“.

Trailer

El Chapo: Staffel 2

Verfügbar ab/seit: 15.12.2017

Die Serie widmet sich dem Leben des berüchtigten Drogenbosses El Chapo und zeigt seine Anfänge in den 1980er Jahren, seinen Aufstieg in den 90ern und seinen Fall im Jahr 2016. In der zweiten Staffel bricht El Chapo aus dem Gefängnis aus und es gelingt ihm, Regierungsunterstützung zu erhalten. Den anderen Cartels schmeckt das jedoch gar nicht und so bricht ein erbitterter Krieg aus.

Trailer

The Indian Detective

Verfügbar ab/seit: 19.12.2017

Ein Polizist aus Toronto, Kanada besucht seinen Vater in seiner Heimat in Mumbai, Indien, als er plötzlich einen Mordfall untersuchen muss. Doch zwischen Familie und Polizeiarbeit fühlt er sich ganz schön verloren und einsam in diesem für ihn fremden Land.

Trailer

Pretty Little Liars: Staffel 7, Teil 2

Verfügbar ab/seit: 19.12.2017

Im spannenden Serien-Finale von „Pretty Little Liars“ dreht sich alles um die Auflösung der geheimen Identität von A.D. und wer wirklich für den Mord an Charlotte DiLaurentis verantwortlich ist.

Trailer

Fuller House: Staffel 3, Teil 2

Verfügbar ab/seit: 22.12.2017

Die erste Hälfte der dritten Staffel „Fuller House“ endete mit einem ganz schön fiesen Cliffhanger. Die Gang sitzt im Flieger nach Japan, um der Hochzeit von Steve und CJ beizuwohnen und die Hochzeit verspricht alles andere als gewöhnlich zu werden. Obendrauf gibt es auch noch Teenie-Romanzen, Grillabende mit der Familie und natürlich ganz viel Trubel.

Trailer

Die Telefonistinnen: Staffel 2

Verfügbar ab/seit: 25.12.2017

Das Leben von vier Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, ändert sich schlagartig, als sie in den 1920er Jahren als Telefonistinnen angestellt werden. Sechs Monate sind seit der ersten Staffel vergangen und das Management hat sich gewechselt. Viele Dinge verändern sich und auch Romanzen und sogar eine Identitätskrise spielen eine große Rolle im Leben der vier Frauen.

Trailer

Black Mirror: Staffel 4

Verfügbar ab/seit: 29.12.2017

Lange wurde spekuliert, wann die vierte Staffel von „Black Mirror“ denn endlich veröffentlicht wird. Zuletzt hieß es, dass es wohl erst 2018 so weit sein würde. Nun kommt die aktuelle Staffel aber doch in diesem Jahr. Die sechs Episoden der vierten Staffel „Black Mirror“ befassen sich wieder mit der dunklen Seite der Technologie und welche Auswirkungen sie auf unser Leben haben kann. Die Folgen sind wieder in sich abgeschlossen, enthalten aber wohl versteckte Easter-Eggs auf alte Episoden.

Trailer

Elementary: Staffel 5

Verfügbar ab/seit: 31.12.2017

Sherlock Holmes im modernen Gewand: Mr. Holmes lebt in der Serie in New York und ist ein genesender Süchtiger. Dort trifft er auf Dr. Joan Watson, die darauf aufpasst, dass Sherlock Holmes nicht wieder rückfällig wird. Gemeinsam untersuchen und lösen sie außerdem viele Kriminalfälle und nach einiger Zeit werden Holmes und Watson nicht nur gute Kollegen, sondern auch enge Freunde.

Trailer

Neu auf Netflix: Filme

Drive

Verfügbar ab/seit: 10.12.2017

Ryan Gosling spielt die Hauptrolle in dem 2011 von Regisseur Nicolas Winding Refn gedrehten Film, der binnen kürzester Zeit absoluten Kultstatus erreicht hat, was vor allem auch am 80er-Jahre-Synthiepop-Soundtrack liegt. Gosling verkörpert in „Drive“ einen Hollywood-Stuntfahrer und Mechaniker, der nachts als Fluchtfahrer arbeitet, um zusätzliches Geld einzunehmen. Als er eines Tages einer Nachbarin hilft, begibt er sich plötzlich in Gefahr.

Trailer

Zoomania

Verfügbar ab/seit: 14.12.2017

In diesem Animationsfilm von Disney leben Tiere in einer Großstadt, laufen auf zwei Beinen und können sprechen. Außerdem haben sie ganz normale Jobs – so wie wir Menschen. Ein Hasen-Cop und ein zynischer Fuchs-Trickbetrüger müssen zusammenarbeiten, um eine Verschwörung aufzudecken.

Trailer

Bright

Verfügbar ab/seit: 22.12.2017

„Bright“ ist der bis dato teuerste Netflix-Film überhaupt. Das Produktionsbudget liegt bei 90 Millionen US-Dollar. Mit Will Smith spielt gar ein großer Hollywood-Star die Hauptrolle in diesem Fantasy-Action-Film. Darum geht es: Mystische Kreaturen leben in der Welt von „Bright“ unter uns. Will Smith spielt einen Cop, der mit einem Ork (Joel Edgerton) zusammenarbeiten muss, um eine Waffe zu finden, für die jeder töten will. Gemeinsam bilden sie ein ungleiches Team und die Geschichte hat man so oder so ähnlich schon bis zum Abwinken gehört und gesehen. Insgeheim hoffen wir, dass der Film gut oder zumindest unterhaltsam wird, aber realistisch betrachtet sieht es so aus, als ob „Bright“ ein Flop wird. Regisseur David Ayer ist bis auf Ausnahme von „Fury“ und „End Of Watch“ auch nicht gerade für gute Filme bekannt. Zuletzt hat Ayer „Suicide Squad“ gedreht. Finanziell war dieser Streifen zwar erfolgreich, allerdings stank er bei Fans und Kritikern mächtig ab. „Bright“ könnte aber alleine schon deshalb eine Sichtung wert sein, um zu erfahren, was genau Netflix da produziert hat.

Trailer

Southpaw

Verfügbar ab/seit: 28.12.2017

Als die Frau von Champion-Boxer Billy Hope durch einen schrecklichen Zwischenfall stirbt, gerät sein Leben aus den Fugen. Er verliert nicht nur seine Karriere, sondern auch das Sorgerecht für deine Tochter Leila. Aber Billy gibt nicht auf und gemeinsam mit seinem neuen Mentor Tick Wills kämpft er sich nicht nur zurück ins Rampenlicht, er kann auch das Vertrauen seiner Tochter und das Sorgerecht wiedergewinnen.

Trailer

Neu auf Netflix: Dokumentationen

Cuba And The Cameraman

Verfügbar ab/seit: 24.11.2017

Ein Portrait über Kuba unter Fidel Castro. Drei Familien werden genauer beleuchtet und es wird gezeigt, wie sie in den letzten 40 Jahren direkt von seiner Politik betroffen waren.

Trailer

Generation Iron

Verfügbar ab/seit: 01.12.2017

Die besten Bodybuilder auf der ganzen Welt kämpfen um die begehrte Auszeichnung des Mr. Olympia.

Trailer

Murderous Affairs: Staffel 2

Verfügbar ab/seit: 14.12.2017

Wenn Liebesaffären schiefgehen und Ehepartner plötzlich zu Mördern werden, dann bekommt die Redewendung „Bis dass der Tod uns scheidet“ plötzlich eine ganz neue Bedeutung.

Trailer

Freeway: Crack In The System

Verfügbar ab/seit: 15.12.2017

Zerplatzte Träume, Drogen-Dealer, korrupte Cops und eine Regierung als Mittäter stehen im Mittelpunkt dieser preisgekrönten Dokumentation. Sie zeigt auf, wie Crack und Kokain ganze Vororte in Amerika zerstört haben. Im Fokus dieser Dokumentation stehen Rick Ross, ein Straßenjunge, der zum „King Of Crack“ aufstieg sowie der Journalist Gary Webb, der die Mittäterschaft der CIA aufgedeckt hat.

Trailer