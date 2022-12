„Joker: Folie à Deux“: Todd Phillips postet erstes Foto vom Dreh

Foto: DC Films. All rights reserved.

Todd Phillips hat das erste Foto vom „Joker: Folie à Deux“-Dreh geteilt. Nach vielen Umstrukturierungen im DC-Universum hat der Regisseur damit verdeutlicht, dass es sich zumindest bei der Fortsetzung zu „Joker“ (2019), in der Joaquin Phoenix erneut die Hauptrolle spielen wird, nicht um ein Gerücht handelt.

Das erste Foto von Joaquin Phoenix im zweiten „Joker“-Teil

Mit der Beschreibung „Tag 1. Unser Junge. #joker“ teilte Phillips am Sonntag (11. Dezember) folgendes Foto, auf welchem dem Joker in einem Friseurstuhl sein Bart rasiert wird:

„Joker: Folie à Deux“: Diese Infos liegen bereits vor

Ob Arthur Fleck sich auf dem geteilten Foto noch in der Psychiatrie in Arkham aufhält, bleibt zu mutmaßen. Gerüchten zufolge soll er zu Beginn des Sequels jedoch ausbrechen, um dann in Freiheit weitere Straftaten zu begehen.

Außerdem wird es ab 02. Oktober 2024 auf den Leinwänden musikalisch, denn das angekündigte Spin-off wird ein Musical sein. Dabei wird Lady Gaga die Rolle der Harley Quinn übernehmen.

Um die Vorfreude auf die Fortsetzung anzufeuern, gibt es den Trailer zum ersten Teil hier: