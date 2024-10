Nolans neuer Vampir-Film mit „Spider-Man“-Star?

Die Informationen zu Christopher Nolans kommenden Film verdichten sich. Neben Matt Damon soll nun auch Tom Holland zum Cast des nächsten Projekts nach „Oppenheimer“ (2022) gehören. Gerüchten zufolge wird es darin um Vampire gehen.

Sehen wir Spidey bald als Vampir?

Holland soll laut „Deadline“ schon seit einiger Zeit auf der Schauspielerwunschliste des Regisseurs für die Hauptrolle stehen. Während Damon für Nolan bereits zum dritten Mal nach „Interstellar“ (2014) und „Oppenheimer“ hinter der Kamera stehen würde, wäre es das erste Mal, dass der Spider-Man-Darsteller zu dessen Team gehört.

Im Raum steht noch, wie Holland die für 2025 geplanten Dreharbeiten bewältigen will. Im gleichen und darauffolgenden Jahr wird der 28-Jährige dem „Hollywood Reporter“ zufolge nämlich an „Spider Man 4“ und „Avengers: Doomsday“ mitwirken.

Bekannt war bereits, dass Nolan seinen neuen, noch unbenannten Film bei den Universal-Studios im IMAX-Format produzieren und am 17. Juli 2026 auf die große Leinwand bringen möchte. Doch über dessen Thema wird noch immer wild spekuliert. Angeblich spielt er nach Insiderinformationen von „Gizmodo“ in den 1920er Jahren und dreht sich um Vampire. Das würde einigermaßen zu vorherigen Gerüchten passen, in denen von einem Horrorfilm die Rede war, der angeblich nicht in der Gegenwart stattfindet.

Natürlich ist bei all diesen Gerüchten Vorsicht geboten. Weder Nolan noch Universal haben sich nämlich bisher zum Genre oder der Geschichte des Films geäußert.

Nolan und sein Einfluss auf „Joker: Folie à Deux“

Der Kinoflop „Joker: Folie à Deux“ von Todd Phillips entließ mit seinem Ende das Publikum eher verwirrt als im Schockzustand. Quellen aus Produktionskreisen verrieten angeblich, dass die Drehbuchentscheidung im Wesentlichen mit Christopher Nolan zusammenhängt.

Die Idee für die Schlussszene hätte Phillips nämlich schon für seinen ersten Teil gehabt. Doch Nolan sprach wohl damals ein Machtwort, weil sie zu sehr an seinen Joker aus „The Dark Knight“ erinnerte. Nach der Trennung Nolans von Warner Bros. im Jahr 2021 spielte seine Meinung allerdings keine Rolle mehr.