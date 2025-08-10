Tom Hanks zollt Astronaut Jim Lovell aus „Apollo 13“ Tribut

Tom Hanks hat Jim Lovell, den Astronauten, den er in „Apollo 13“ verkörperte, nach der Nachricht von dessen Tod am Freitag im Alter von 97 Jahren geehrt.

Hauptfigur in „Apollo 13“

„Es gibt Menschen, die sich trauen. Die träumen. Und die andere an Orte führen, an die wir allein nicht gehen würden. Jim Lovell, der für lange Zeit weiter und länger ins All gereist war als jeder andere Mensch unseres Planeten, war so jemand“, schrieb Hanks in den sozialen Medien.

„Seine vielen Reisen um die Erde und bis so nah an den Mond wurden nicht für Reichtum oder Ruhm unternommen. Sondern weil solche Herausforderungen den Kurs des Lebens antreiben. Und wer wäre besser geeignet als Jim Lovell, um diese Reisen zu machen.“

Lovell, einer der ersten Astronauten, der 1968 im Rahmen der Apollo-8-Mission den Mond umkreiste, wurde auf der Leinwand verewigt in Regisseur Ron Howards Oscar-nominiertem Film „Apollo 13“ von 1995, der die Geschichte der abgebrochenen Mondmission von 1970 nacherzählt. Damals brachte Lovell – als Missionskommandant, gespielt von Hanks – zusammen mit seiner Crew das beschädigte Raumschiff nach einer Explosion eines Sauerstofftanks sicher zurück zur Erde.

Aus einer Tragödie wurde ein Erfolg

Auch die NASA würdigte Lovell, „dessen Leben und Arbeit über Jahrzehnte Millionen Menschen inspiriert haben. Jims Charakter und standhafte Courage halfen unserer Nation, den Mond zu erreichen. Und verwandelten eine mögliche Tragödie in einen Erfolg, aus dem wir enorm viel gelernt haben.“

„Von zwei wegweisenden Gemini-Missionen bis zu den Erfolgen des Apollo-Programms half Jim unserer Nation, einen historischen Weg ins All zu ebnen. Der uns bis zu den bevorstehenden Artemis-Missionen zum Mond und darüber hinaus führt“, fügte die NASA hinzu. „Als Kommandokapsel-Pilot von Apollo 8 wurden Jim und seine Crew die Ersten, die mit einer Saturn-V-Rakete starteten und den Mond umkreisten. Womit sie bewiesen, dass eine Mondlandung in Reichweite lag. Als Kommandant der Apollo-13-Mission trug seine ruhige Stärke unter Druck dazu bei, die Crew sicher zur Erde zurückzubringen. Er zeigte das schnelle Denken und die Innovation, die zukünftige NASA-Missionen prägten.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hanks schloss seinen Nachruf am Freitag mit den Worten: „In dieser Nacht eines Vollmonds tritt er seine Reise an.In den Himmel. Ins All. Zu den Sternen. Gute Reise auf diesem nächsten Flug, Jim Lovell.“