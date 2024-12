Große Sorge um Tom Hanks: Hat er Parkinson?

Bei der am Samstag (21. Dezember) ausgestrahlten Weihnachtsfolge von „Saturday Night Live“ mit Host Jimmy Fallon war unter anderem auch Tom Hanks zu Gast. Doch nach der Ausstrahlung machten sich Fans Sorgen: Seine Hände schienen in der Show deutlich zu zittern, ein typisches Anzeichen der Parkinson-Krankheit, wie Fans meinen.

tom hanks

Sorge nach dem Sketch

Das diesjährige Weihnachtsspecial von „SNL“ lies eine ganze Reihe an Hollywoodsternchen antanzen: Paul Rudd, Martin Short, Melissa McCarthy und Emma Stone waren nur einige von den Promis, die in den berühmten Sketches der Show ihr Bestes gaben. Mit dabei war auch der 68-jährige Tom Hanks.

Doch vor allem während eines Sketches, in dem Martin Short in den Five Timers Club aufgenommen wird (eine Art exklusiver Club für jene, die das Glück hatten schon fünf Mal oder mehr bei „SNL“ auftreten zu dürfen) und in dem auch Hanks mitspielte, wirkte dieser nicht ganz munter und vor allem schienen seine Hände äußerst zittrig.

Five Timers Club Sketch

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf X (ehemals Twitter) äußerten Fans ihre Sorge um den Oscar-Preisträger. „Seht ihr auch, dass seine Hände zittern?“ oder „War ich der Einzige, dem bei SNL das Zittern von Tom Hanks aufgefallen ist? Hat er die Parkinson-Krankheit?“ waren nur einige von vielen Kommentaren unter kurzen Clips von Hanks bei „SNL“.

Von dem „Forrest Gump“-Darsteller gab es zu diesen Spekulationen keine Reaktion.

Schon vorher Sorge um Tom Hanks

Doch schon vor zwei Jahren machten Gerüchte um die Gesundheit des Schauspielers die Runde. Bei der „Elvis“-Premiere in Australien, in dem er Presleys Manager Colonel Tom Parker spielt, schienen Hanks Hände während einer Rede zittrig. Ein Arzt bestätigte gegenüber der „Daily Mail“, dass das Zittern ein Anzeichen für Parkinson sein könnte. Fans reagierten damals schon beunruhigt. Einer schrieb auf X: „Gott bewahre, bitte lass es nur Adrenalin und Aufregung sein!“