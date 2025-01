Pures Glück: Flammen in Los Angeles verschonen Villa von Tom Hanks

Wie durch ein Wunder verschonten die in Los Angeles wütenden Brände das Anwesen von Tom Hanks und dessen Frau Rita Wilson.

Tom Hanks‘ und Rita Wilsons Villa ist nicht betroffen

Auch Tom Hanks und Rita Wilson mussten um ihr Heim bangen. Ob es nun reines Glück war oder tatsächlich an ein Wunder grenzt, dass das Feuer vor ihrem Zuhause ausging, sei dahin gestellt, aber Hanks und Wilsons 25 Millionen schwere Villa ist von dem Brand verschont worden.

Luftaufnahmen, die „New York Post“ veröffentlichte, zeigen das an einer Klippe liegende Grundstück des „Forrest Gump“-Schauspielers unversehrt. Das Haus direkt oberhalb von Hanks‘ Anwesen hatte jedoch nicht so viel Glück. Rauchschwaden ziehen aus dem Gemäuer, das von den Flammen fast in Gänze zerstört wurde.

Auch der Sohn von Tom Hanks und Rita Wilson, Chet Hanks, der in Pacific Palisades aufwuchs, hat sich via Instagram zu den Bränden geäußert: „Die Nachbarschaft, in der ich aufgewachsen bin, brennt bis auf den Grund nieder. Betet für die Palisades.“

Die Villa mit den neun Leben kauften Tom Hanks und seine Frau vor 15 Jahren. Davor wohnten sie in der gleichen Nachbarschaft, aber in einer bescheideneren Behausung. Wie „Bild“ berichtet, handelte es sich um eine 1929 erbaute Villa im spanischen Stil.

Brände in Los Angeles lodern weiter

Seit Tagen brennt es in Los Angeles, zahlreiche Einwohner:innen der Gegend haben ihr Zuhause verloren und es scheint nicht so, als würden die Brände bald unter Kontrolle gebracht werden können. Stark betroffen ist unter anderem Pacific Palisades, das Viertel der Celebrities. Viele Prominente mussten evakuiert werden, einige waren gezwungen live im TV zuzusehen, wie ihre Millionenvillen zu Asche wurden. Betroffen sind unter anderem Anna Faris, Fergie, Jamie Lee Curtis sowie das Ehepaar Leighton Meester und Adam Brody. Auch Hotelerbin Paris Hilton verlor ihr Malibu Beach House an die Flammen. Auf Instagram teilt sie erschütternde Videos, wie sie durch die Ruinen ihres ehemaligen Traumhauses stapft.

Paris Hiltons Haus liegt in Schutt und Asche:

Die schlimmsten Brände in der Geschichte Kaliforniens

Während sich Hanks und Wilson in Sicherheit wiegen, zählt das Palisades-Feuer zwischen Malibu und Santa Monica im Westen von Los Angeles zusammen mit dem Eaton Fire in unmittelbarer Nähe von Pasadena schon jetzt zu den zerstörerischsten Bränden in der Geschichte Kaliforniens. Es verbrannten mittlerweile schätzungsweise knapp 14.000 Hektar Land. Starke Winde und die anhaltende extreme Trockenheit im US-Bundesstaat haben die Feuer weiter angefacht.