Hat Tom Holland die Hochzeit mit Zendaya bestätigt?

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Endlich gibt es überprüfbare Aussagen zur seit Langem kursierenden Hochzeit von Tom Holland und Zendaya – und diesmal direkt von einer der beiden beteiligten Parteien. Ja, wir können nun endlich bestätigen, dass das Paar tatsächlich geheiratet hat … wahrscheinlich. Wir glauben es zumindest.

Die Trauung ist seit dem Auftritt von Zendaya bei den Golden Globes 2025 Gegenstand wilder Spekulationen, als sie das trug, was verdächtig nach einem Verlobungsring aussah. Im März behauptete dann Zendayas langjähriger Stylist Law Roach bei einem Red-Carpet-Interview, die Hochzeit habe „bereits stattgefunden“.

Eine direkte Bestätigung von Holland oder Zendaya blieb jedoch aus. Bei einem Auftritt in „Jimmy Kimmel Live“ gelang es Zendaya zwar, viral gegangene, KI-generierte Hochzeitsfotos zu entkräften – das klassische „Weder bestätigen noch dementieren“ beherrschte sie beim eigentlichen Ereignis aber nach wie vor perfekt.

Sechs Sekunden Pause

Nun hat Holland in einem neuen Interview mit dem Magazin „Esquire“ einen winzigen Schritt in Richtung offizieller Bestätigung gewagt – und dabei beeindruckenderweise noch jede Menge Spielraum für Interpretationen gelassen. Im Gespräch über eben jene KI-Bilder erzählte er, seine Großmutter sei darauf hereingefallen und habe sich Sorgen gemacht, nicht eingeladen worden zu sein. Als der Journalist ihn fragte, ob er auch andere Personen beruhigen musste, die sich übergangen fühlten, folgte laut Bericht eine sechssekündige Pause – danach sagte Holland: „Nein, denn die waren alle dabei.“

Als Reporter Henry Wong daraufhin beiläufig anmerkte, er habe gar nicht gewusst, dass die Hochzeit stattgefunden habe, beendete Holland die Fragerei prompt. „Das ist alles, was Sie dazu von mir erfahren werden“, sagte er.

Trotz des abrupten Gesprächsendes zeigte sich Holland offener, wenn es um die Frage ging, wie sich die beiden Schauspieler gegenseitig erden. „Unser Geschäft bringt sehr stressige Situationen mit sich, und es ist wirklich schön, eine Beziehung als Fundament zu haben, die dem Zahn der Zeit standhält“, sagte er. „Wir können uns gegenseitig auf eine Weise unterstützen, die nur wir können – weil nur wir wirklich verstehen, wie es ist, dieses Leben zu führen. Und das ist ein unglaubliches Privileg, denn ich kann mir schlicht nicht vorstellen, so etwas mit irgendjemand anderem zu haben.“

Gemeinsam auf der Leinwand

Holland und Zendaya stehen diesen Sommer gleich für zwei Filme gemeinsam vor der Kamera. In Christopher Nolans „The Odyssey“ spielt Holland Telemachos, den Sohn des Odysseus, während Zendaya die Göttin Athena verkörpert. Außerdem schlüpfen beide in „Spider-Man: Brand New Day“ erneut in ihre Rollen als Peter Parker/Spider-Man und MJ.