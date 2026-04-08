Zendaya über die Zukunft von „Euphoria“ nach Staffel 3

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Zendaya glaubt, dass die dritte Staffel von „Euphoria“ die letzte sein wird. Das sagte sie am Montag in einem Interview bei „The Drew Barrymore Show“.

Barrymore fragte direkt, ob dies die letzte Staffel der erfolgreichen HBO-Serie sein werde – woraufhin Zendaya antwortete: „Ich glaube schon, ja.“ Zendaya ließ es dabei bewenden, doch als Barrymore sagte, sie wolle wissen, in welcher „Grundhaltung“ sie einer möglichen letzten Staffel entgegenblicken solle, schaltete sich Zendaya ein: „Der Abschluss kommt.“

HBO hat sich noch nicht abschließend dazu geäußert, ob Staffel 3 von „Euphoria“ tatsächlich die letzte sein wird. Ein Sprecher des Senders lehnte eine weitere Stellungnahme ab.

Zendayas Dankbarkeit für „Euphoria“

Im weiteren Verlauf des Gesprächs mit Barrymore sprach Zendaya darüber, wie „stolz“ sie auf ihre Arbeit bei „Euphoria“ sei – die Serie habe „mein Herz aufgebrochen“. Sie fuhr fort: „Rue hat mir so viel über das Leben beigebracht. Dieses Team hat mich aufwachsen sehen. Ich schulde dieser Serie so viel. Rue hat mir so viel über Empathie und Erlösung beigebracht. Ich bin für all das unendlich dankbar.“

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Staffel 3 von „Euphoria“ soll dieses Wochenende, am 12. April, Premiere feiern. Seit der gefeierten zweiten Staffel sind vier Jahre vergangen. Neben Zendaya kehrt ein Großteil des Kernensembles zurück, darunter Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo und Eric Dane – in einem seiner letzten gedrehten Auftritte vor seinem Tod Anfang dieses Jahres. Es ist zugleich die erste „Euphoria“-Staffel ohne Angus Cloud, der Fez spielte und im Juli 2023 starb.

Neu dabei sind in Staffel 3 außerdem Sharon Stone, Rosalía und Eli Roth.