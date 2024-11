Tom Morello und Post Malone: Wann kommt der gemeinsame Song?

Gitarrist Tom Morello hat sich über die Zusammenarbeit mit Sänger Post Malone geäußert. Er gab an, dass die beiden schon vor sechs Jahren einen gemeinsamen Song geschrieben hätten. Beim Songwriting habe er außerdem einige Gemeinsamkeiten zwischen Post Malone und dem verstorbenen Soundgarden- und Audioslave-Frontmann Chris Cornell feststellen können.

„Es ist ein Knaller“

Im „Eddie Trunk Podcast“ berichtete Tom Morello, dass es bisher noch keine Gelegenheit zur Veröffentlichung des gemeinsamen Tracks gegeben habe. Im Gespräch verglich er das neue Stück aber schon mit einem ikonischen Klassiker der Rockgeschichte. „Wir haben zusammen einen Song geschrieben, der in meinen Ohren so klingt, wie ‚Beat It‘ für Michael Jackson geklungen haben muss“, sagte Morello. „Es ist ein Knaller. Es ist ein absolut großartiger Rocksong“, behauptete der ehemalige Rage-Against-The-Machine-Gitarrist überzeugt.

Sowohl Morello als auch Malone waren in letzter Zeit schwer beschäftigt. Ersterer hatte in den letzten Monaten eine Reihe von Festival-Auftritten als Solokünstler gespielt. Post Malone arbeitete kürzlich erst mit Taylor Swift zusammen und hat sein Country-Pop-Album „F1 Trillion“ veröffentlicht. Der hohe Workload sei auch der Grund gewesen, warum man den Song nicht schon längst vollendet habe.

„Eine Sache, die sie gemeinsam haben“

Im Schreibprozess sei dem ehemaligen Audioslave-Mitglied Tom Morello zudem eine gewisse Ähnlichkeit zwischen „Posty“ und seinem verstorbenen Bandkollegen Chris Cornell aufgefallen. „Wenn wir mit Chris‘ Songs geschrieben haben, haben wir ihn mit Musik überschüttet. Sei es eine einfache Akkordfolge wie in ‚I Am the Highway‘ oder ein komplizierteres, schweres Riff – und er hatte sofort einen Haufen toller Melodien parat. Die haben wir dann aufgeschrieben, und er hat dann die Texte dazu gemacht“, so Morello.

Diese Fähigkeit habe er auch bei dem „Circles“-Sänger erkannt. „Und genau so macht es auch Post Malone. Hervorragende Melodien – ein Hit, ein Ohrwurm, eine schöne, erschütternde Melodie nach der anderen. Und das ist eine Sache, die sie gemeinsam haben“, sagte Tom Morello im Interview. Beim Song fehle jetzt nur noch der letzte Schliff. Für die Fans heißt das also leider noch: abwarten.