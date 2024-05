Tom Morello wird 60: „Ich habe den Shredder immer noch in mir“

Tom Morello ist einer der kreativsten und erfindungsreichsten Gitarristen der Rock-Geschichte. Als Gitarrist in einer Zeit sozialisiert, in der Eddie Van Halen, Yngwie Malmsteen und Steve Vai die technische Messlatte stetig nach oben trieben und die Gitarrenszene mehr und mehr zu einem „Höher, schneller, weiter“–Virtuosenwettbewerb wurde, entschied sich Morello (der ebenfalls aus dieser Ecke kommt, aber auch entscheidend von Punk und Soul geprägt wurde), einen anderen Weg zu gehen. „Davor übte ich acht Stunden am Tag Skalen. Danach übte ich acht Stunden am Tag Tiergeräusche, Robotersounds, Hurricane-Geräusche“, beschreibt er seinen Sinneswandel zu jener Zeit – und erklärt, seine Rolle bei Rage Against The Machine mehr als die eines DJs als eines traditionellen Gitarristen gesehen zu haben.

Dass Morello am 30. Mai 2024 seinen 60. Geburtstag feiert, findet er selbst „schon irgendwie verrückt“, fühlt sich auch heute in manchen Hinsichten noch ganz gleich wie zum Beginn seiner Karriere. In unserem Gespräch gibt er auch jungen Gitarristen einen Tipp, wie sie zu ihrer eigenen Stimme finden können, erzählt, was er am Ende von Rage Against The Machine bereut und erläutert auch, warum er kein Equipment-Snob ist.

Exklusive Deutschland-Show

Am 26. Juni 2024 kommt Tom Morello für eine exklusive Deutschland-Show nach Köln. In der Live Music Hall wird Morello einen Querschnitt seines umfangreichen Schaffens zum Besten geben, wie er im Gespräch erzählt. Songs von Rage Against The Machine werden ebenso in der Setlist enthalten sein wie Stücke von Audioslave, The Nightwatchman und Morellos neueren Solo-Stücken. Tickets für die Show sind bei Ticketmaster erhältlich.

Das gesamte Interview gibt es hier zu sehen: