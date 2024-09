MTV VMAs: Die Liste mit allen Stars, die auftreten & moderieren werden

Zum 40. Mal gehen die MTV Video Awards in diesem Jahr an den Start. Entsprechend groß wird am Mittwochabend, 11. September, in der New Yorker UBS Arena aufgefahren.

Ab 20 Uhr Ortszeit wird Megan Thee Stallion durch die Veranstaltung führen. Aber gleich zu Beginn macht sie erst einmal Platz für Eminems Performance. Schon im Jahr 2010 leitete er die Preisverleihung mit den Songs „Not Afraid“ und „Love the Way You Lie“, letzteren im Duett mit Rihanna, ein.

Nach ihm folgen auf der Live-Bühne mit Sabrina Carpenter und Chappell Roan weitere Stars der Stunde. Hier gibt es die vollständige Show-Liste:

Diese Acts treten bei den MTV VMAs live auf

Anitta (feat. Fat Joe, DJ Khaled + Tiago PZK)

Benson Boone

Camila Cabello

Chappell Roan

Eminem

GloRilla

Halsey

Jessie Murph

KAROL G

Katy Perry

Le Sserafim

Lenny Kravitz

LISA

LL COOL J

Megan Thee Stallion

Rauw Alejandro

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

Teddy Swims

Diese Promis werden als Moderator:innen der Show auftreten

Addison Rae

Alessandra Ambrosio

Amelia Dimoldenberg

Big Sean

Busta Rhymes

Cyndi Lauper

Damiano David von Måneskin

DANNA

DJ Khaled

Fat Joe

Flavor Flav

French Montana

Halle Bailey

Jordan Chiles

Lil Nas X

Miranda Lambert

Naomi Scott

Paris Hilton

Suki Waterhouse

Thalía

Tinashe

Acht Nominierungen für Eminem, aber Swift führt Liste an

Eminem ist in diesem Jahr selbst für acht Preise nominiert, darunter in den Kategorien „Video des Jahres“, „Song des Sommers“ (für „Houdini“), „Bester Hip-Hop-Song“ und „Ikonischste Performance bei den VMAs“ für sein Medley aus „The Real Slim Shady“ und „The Way I Am“ aus dem Jahr 2000. Damals brachte er eine Truppe von 100 wie er gekleideten Doppelgängern mit auf die Bühne.

Was die Gesamtzahl der Nominierungen angeht, haben allerdings andere die Nase vorn: So führt Taylor Swift die Liste mit zehn Nominierungen an, gefolgt von Post Malone mit neun, wobei die meisten davon aus seinem Duett mit Swift, „Fortnight“, resultieren.

Eine Trophäe von Rekord entfernt

Sichert sich Eminem nur eine einzige Auszeichnung, reicht dies bereits, um zum alleinigen Rekordhalter für die meisten VMA-Gewinne eines männlichen Solokünstlers in der Geschichte der Show zu werden. Momentan teilt er sich diesen Platz noch mit Peter Gabriel. Zudem hält er mit 13 VMAs den Rekord für die meisten Auszeichnungen eines Rap-Künstlers und ist mit 67 Nominierungen der am zweithäufigsten nominierte Künstler in der Geschichte der VMAs – hinter Madonna mit 71 Nominierungen.