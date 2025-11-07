Tom Petty: Die 50 besten Songs

Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

„Es ist seltsam, das laut auszusprechen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich dazu bestimmt bin“, sagte Tom Petty 2009 zu David Fricke vom ROLLING STONE. „Schon von klein auf hatte ich das Gefühl, dass mir das passieren würde.“

Von seinen Anfängen als hartnäckiger Realist inmitten der fluffigen Siebzigerjahre war Tom Petty immer einer der beständigsten Helden des Rock und einer der herausragendsten Songwriter seiner Generation.

Eine Show von Tom Petty and the Heartbreakers konnte bis zu zwei Stunden dauern, ohne dass alle seine Hits und unvergesslichen Albumtitel gespielt oder alle Facetten seiner Karriere beleuchtet werden konnten. Und er schrieb bis zum Schluss klassische Songs. Hier ist unsere definitive Liste seiner 50 größten Hits.

50. „It’ll All Work Out”

Let Me Up (I’ve Had Enough), 1987

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Inspiriert von Pettys kurzer Trennung von seiner Frau Jane während der Produktion von Let Me Up (I’ve Had Enough), ist „It’ll All Work Out” ein süß-wirksamer Trennungssong. „Das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs“, sagte er. „Es ist ein zeitloser Song. Ich glaube nicht, dass es unbedingt um [die Trennung] ging, aber das hat ihn inspiriert.“ Dank Mike Campbells eindringlicher Folk-Melodie, gespielt auf der Mandoline, und Howie Epsteins reichhaltiger Harmonie im Refrain ist der Song ein nachdenkliches Juwel.

49. „I Should Have Known It“

Mojo, 2010

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Wir haben in ein oder zwei Takes aufgenommen“, sagte Petty über das 2010 erschienene Album „Mojo“. „In den Achtzigern hätten wir dieses Album nicht machen können.“ Mojo, das im Proberaum der Band in Los Angeles aufgenommen wurde, zeigte die Heartbreakers zurück zu der rohen, leidenschaftlichen Kraft ihrer frühen Werke, ohne jegliche überflüssige Studioverfeinerung.

„ I Should Have Known It“ hat den Garage-Blues-Drive klassischer Yardbirds oder Led Zeppelin, mit einem knirschenden Riff und Pettys klagendem Gesang. Es war Musik, wie Petty es ausdrückte, nicht für das Radio oder große Arenen, sondern „für die Band zum Spielen“.

48. „The Best of Everything“

Southern Accents, 1985

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Southern Accents“ endet mit einer kraftvollen Ballade, die Petty als „einen der besten Songs, die ich je geschrieben habe“ bezeichnet. Er hatte „The Best of Everything“ für das 1981 erschienene Album „Hard Promises“ vorgesehen, es aber zurückgehalten und schließlich Robbie Robertson gegeben, der Bläser hinzufügte und seine Bandkollegen Garth Hudson am Keyboard und Richard Manuel als Backgroundsänger hinzuzog.

Die Heartbreakers spielen den Song selten live. Aber sie spielten ihn 2012 bei einem Konzert und widmeten ihn dem Band-Schlagzeuger Levon Helm, der am Morgen der Show verstorben war.

47. „A Higher Place“

Wildflowers, 1994

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Es ist ein schöner, hoffnungsvoller Text”, sagt Mike Campbell über den fröhlichsten Song auf „Wildflowers“. Petty sang alle Harmonien. Campbell untermalte die Melodie mit wirbelnden psychedelischen Gitarrenklängen, die an die Byrds und die Beatles erinnern. Pettys Text ist eine Mischung aus Realismus und Optimismus, wie die Version eines erfahrenen Mannes einer jugendlichen Predigt aus den Sechzigern. „Wir haben zwei Jahre gebraucht, um [Wildflowers] zu produzieren“, sagte Produzent Rick Rubin. „Aber es klingt, als wäre es an einem Wochenende entstanden. Dem richtigen Wochenende.“

46. „Crystal River“

Mudcrutch, 2008

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dieser über neunminütige, von Orgelklängen umhüllte Gitarren-Jam im Stil von Grateful Dead gibt einen Vorgeschmack darauf, was hätte sein können, wenn Tom Petty und Mike Campbell bei Mudcrutch geblieben wären. Als Highlight des Reunion-Albums der Band aus dem Jahr 2008 wurde der Song nach einem Naturschutzgebiet in Florida benannt und zeichnet sich durch die funkelnde Gitarre von Tom Leadon aus.

„Wir lernten wieder, miteinander zu interagieren“, erklärt Campbell. „Diese Aufnahme ist buchstäblich das erste Mal, dass wir diesen Song gespielt haben, am ersten Tag.“

Hier geht’s weiter: