Tom Petty: Erben veröffentlichen weiteren, bisher unbekannten Song

Im Jahr 1994 veröffentlichte Tom Petty sein Soloalbum „Wildflowers,“ doch nicht alle Lieder, die er damals produzierte, erschienen auch letztendlich. Es soll eine ganze Reihe von Songs geben, die bisher unveröffentlicht blieben. Einer davon ist „There Goes Angela (Dream Away).” Er erschien auf Pettys Website.

Der 2017 verstorbene Musiker sprach vor seinem Tod davon, dass er vorsehe eine erweiterte Version von „Windflowers“ herauszugeben. Seine Erben gaben kürzlich bekannt, dass sie diesen Wunsch bald realisieren werden. Ein konkretes Erscheinungsdatum liegt derzeit aber noch nicht vor. Bis dahin werden die Fans wohl noch mit kleineren Song-Häppchen versorgt.

Schon im Frühjahr diesen Jahres veröffentlichten die Petty-Erben eine Demoversion des Songs „You Don’t Know How It Feels,“ welcher 1994 auf „Wildflowers“ erschien. Für den bisher unbekannten Song „There Goes Angela (Dream Away)” hat sich die Familie aber diesmal etwas Besonderes ausgedacht. Wer das Lied hören will, muss ein Wildflowers-Quiz mit fünf Fragen auf Pettys Website beantworten. Wurden alle richtigen Fragen beantwortet, erscheint ein kostenloser Download-Link.