„Top Gun: Maverick“ mit höchstem weltweiten Einspielergebnis für Tom Cruise

Großer Erfolg für Tom Cruise: „Top Gun: Maverick“ erzielte innerhalb von drei Tagen mit globalen Einnahmen von 180 Millionen Dollar die beste kommerzielle Leistung in der Karriere des Schauspielers. Außerdem stellte der Film mit Einkünften von 92 bis 100 Millionen Dollar einen Rekord in den Vereinigten Staaten auf.

Empfehlung der Redaktion Tom Cruise feiert beindruckendes Cannes-Comeback und erhält Goldene Ehrenpalme

Erfolgreicher Marketingplan

Dafür sorgte eine internationale Marketingkampagne, welche die Macher zu der CinemaCon in Las Vegas, dem Marinestützpunkt San Diego, den Filmfestspielen in Cannes, sowie nach London und Tokio führte.

Zudem verzeichnete „Top Gun: Maverick“ in den USA und Kanada einen besonders breiten Kinostart. Der Film war in 4727 Kinos zu sehen. Damit übertraf „Top Gun 2“ die Anzahl der Kinosäle von „König der Löwen“ (4725) sowie von „Spider-Man: No Way Home“ (4336) und „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ (4534).

Bisher größter Erfolg: „Krieg der Welten“

Der bisher erfolgreiche Kinostart von Tom Cruise in den USA stellte der Science-Fiction-Film „Krieg der Welten“ aus dem Jahr 2005 dar, mit Einnahmen von 64,8 Millionen Dollar. Was die weltweiten Eröffnungen angeht, so war bis dato „Die Mumie“ von 2017 mit 172,3 Millionen Dollar das beste Ergebnis des Schauspielers.

Spektakuläre Inszenierung

Zuletzt berichteten wir über das Cannes-Comeback von Cruise, bei dem er die Goldene Ehrenpalme erhielt. Dabei wurde der Auftritt des Schauspielers imposant eingeleitet. Zum Auftakt flogen französische Kampfjets in den Himmel und versprühten blauen, weißen und roten Rauch. Das Geschwader machte einen zweiten Überflug, bevor der „Top Gun: Maverick“-Star die Bühne betrat.

Außerdem betonte Tom Cruise vor der Cannes-Premiere in einem Interview, dass es trotz der zweijährigen Verschiebung von „Top Gun: Maverick“ nie eine Option war, den Film auf einer Streaming-Plattform zu veröffentlichen. Selbst als die Kinos während der Pandemie geschlossen waren.

Hier der Trailer zu „Top Gun: Maverick“:

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf musikexpress.de +++