Erklingt bald AC/DC, wenn Deutschland ein Tor schießt?

Ein wenig schwer tut sich der DFB seit Jahren, die Marke Nationalmannschaft so zu verkaufen, dass die treuen und deshalb eben auch konservativen Anhänger nicht das Gespür haben, hier würde etwas unnötig aufgeblasen. Erst der lähmende Claim „Die Mannschaft“, dann Hashtags wie #ZSMMN und schließlich Slogans wie „Best Never Rest“ – all das kam nicht gut an, gerade auch mit Blick auf das blamable Abschneiden bei der letzten WM in Russland. Und es demaskierte den Fußballbund in solchen Fragen als weltfremd.

Dazu passte vielleicht auch, dass im November 2018 völlig ohne Not Oliver Pochers „Schwarz und Weiß“ als Tor-Musik abgelöst wurde. Der Spaß-Hit, der zur WM 2006 in Deutschland bekannt wurde, blieb für Mark Forsters „Chöre“ in der Mottenkiste. Doch jetzt scheint es dem DFB um echte Verstärkung durch Rückhalt der Basis zu gehen. Mit einem Voting auf der DFB-Website will man nach einer neuen Melodie suchen, „von der deutsche Fans nicht genug bekommen können“. Und weiter: „Zu der Glückshormone ausgeschüttet und Arme in die Luft gerissen werden.“

„7:1 – Das Jahrhundertspiel“ auf Amazon.de kaufen

Zur Auswahl stehen allerdings bereits 14 Songs oder eher Fragmente aus bekannten Liedern. Darunter „We Will Rock You“ von Queen, „Can’t Hold Us von Macklemore, „Thunderstruck“ von AC/DC und „La La La“ von Shakira. Nur vier deutsche Lieder schafften es in die engere Auswahl: „Chöre“ von Mark Forster „Kernkraft 400“ von Zombie Nation, „Allein“ von Culcha Candela und „Tanzen“ von Konfeddi.

Werbung

Diese 14 Songs schlägt der DFB als Tor-Lieder vor

Derzeit führt übrigens Zombie Nation mit rund 15.000 Stimmen vor „Von allein“ von Culcha Candela (13.600) und „Chöre“ vonMark Forster. Schlusslicht: „When It’s Alright“ von Juun mit zur Zeit gerade einmal 174 Stimmen.

DFB