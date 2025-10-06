Tori Amos live 2026: Tickets, Termine, Vorverkauf

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Tori Amos meldet sich zurück: Mit ihrem neuen Studioalbum „In Times Of Dragons“ und ihrer größten Headlinertour der letzten zehn Jahre kehrt die US-amerikanische Musikerin 2026 auf die internationalen Bühnen zurück. Zwischen April und Mai gastiert Amos in 17 Ländern, darunter sieben Konzerte in Deutschland.

„In Times Of Dragons“ – eine poetische Reise durch Stärke und Widerstand

Vier Jahre nach dem introspektiven Werk „Ocean to Ocean“ (2021) widmet sich Amos in „In Times Of Dragons“ erneut den großen Themen unserer Zeit. Das Album, ihr mittlerweile 18. Studioalbum, erzählt laut Amos eine „metaphorische Geschichte über den Kampf für Demokratie und gegen Tyrannei“. Zwischen poetischer Symbolik und politischem Engagement verwebe sie persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlicher Reflexion. Ein Ansatz, der ihr Schaffen seit jeher prägt.

Musikalisch bleibt Amos ihrem charakteristischen Klang treu. Klavierarrangements, emotionale Gesangslinien und der Kontrast zwischen Zartheit und eruptiver Energie schaffen Atmosphäre. Unterstützt wird sie auf Tour erneut von ihren langjährigen Weggefährten Jon Evans (Bass, Musical Director), Ash Soan (Schlagzeug) sowie den Backgroundsängerinnen Liv Gibson, Deni Hlavlinka und Hadley Kennary.

TORI AMOS

In Times Of Dragons

30.04.2026 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

01.05.2026 Frankfurt, Jahrhunderthalle

08.05.2026 Freiburg, Konzerthaus

10.05.2026 München, Circus Krone

14.05.2026 Berlin, Tempodrom

16.05.2026 Hamburg, Laeiszhalle

17.05.2026 Bremen, Metropol Theater

Telekom Prio Tickets:

Mi., 08.10.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 09.10.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 10.10.2025, 10:00 Uhr

www.livenation.de/tori-amos-tickets-adp1200