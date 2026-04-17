„Drop Dead“: Olivia Rodrigo zitiert The Cure und verliebt sich

Meghan Trainor möchte lieber für Familie da sein, als auf Tour gehen

Olivia Rodrigo schmachtet auf „Drop Dead“ – der Leadsingle ihres mit Spannung erwarteten Albums „You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love“.

„Drop Dead“ beginnt mit flatternden Synths, während Rodrigo singt: „I know that the bar closes at 11/I hope you never finish that beer.“ Sie verweist auf ihren jüngsten Kollaborateur Robert Smith und zitiert The Cures „Just Like Heaven“ („You know all the words to ‚Just Like Heaven’/And I know why he wrote them now that you’re standing right here“), bevor der Song in beseligten Zeilen über das Verlieben in einen Typen aus dem Internet explodiert.

Im Video oben streift sie durch Versailles in Paris und zerschreddet die Gitarre mit Kopfhörern auf den Ohren. „You lookin‘ like an angel on the walls of Versailles“, singt sie. „The most alive I’ve ever been.“

Olivia Rodrigo über den neuen Song

Auf Instagram schrieb Rodrigo: „I love this song so much!!! It’s the first chapter in the story of ‚you seem pretty sad for a girl so in love‘ and it makes me wanna skip around and roll the windows down and make out!“

„Drop Dead“ hatte Rodrigo am 7. April angekündigt. Wie schon im Vorfeld der Albumankündigung hatte sie den neuen Track auf Instagram angeteasert und Ausschnitte davon in Reels gepostet – eines zeigte ein Foto mehrerer Pints Guinness mit dem Lyrics-Zitat „I hope you never finish that beer“, ein anderes Rodrigo in einem Zug mit der Zeile „It’s feminine intuition“.

„You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love“, von ihren Fans kurz „GSIL“ genannt, erscheint am 12. Juni via Geffen Records. Es ist ihr drittes Album, nach „Guts“ (2023) und ihrem gefeierten Debüt „Sour“ (2021). „Egal wie sehr ich versuche, Lovesongs zu schreiben, sie kommen immer mit einem Hauch Melancholie raus“, sagte Rodrigo bei der Ankündigung des neuen Albums. „Ich bin so stolz auf dieses Album und kann es kaum erwarten, dass ihr es hört.“

Tourdaten noch offen

Tourdaten zu „GSIL“ hat Rodrigo noch keine bekanntgegeben. Zuletzt war sie auf der monumentalen Guts World Tour unterwegs, die im August 2025 endete – das Doppelalbum „Live at Glastonbury“ dokumentierte ihr beeindruckendes Jahr auf dem Festivalparkett. Am 2. Mai ist sie gleich in doppelter Funktion bei „Saturday Night Live“ zu sehen.