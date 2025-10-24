Mumford & Sons und Hozier – das ist ein Match!

10 Folk-Alben aus den Siebzigern, die ROLLING STONE liebte – Sie aber nie gehört haben

Der ausgelassene Folk-Rock-Track wurde von Aaron Dessner von The National in den Long Pond Studios in New York produziert und enthält Gesangsparts von Marcus Mumford und Hozier.

Hozier hat im Laufe der Jahre regelmäßig mit Mumford & Sons zusammengearbeitet. 2017 stand er mit Mumford & Sons auf der Bühne des Longitude Festivals, um „A Little Help From My Friends“ von den Beatles zu covern, und 2023 steckten die Musiker bei Austin City Limits für „Awake My Soul“ die Köpfe zusammen.

Neues Album mit einem Mann weniger

Mumford & Sons veröffentlichten im März ihr aktuelles Album „Rushmere“. Sie nahmen es mit Produzent Dave Cobb im RCA Studio A in Nashville sowie in Savannah, Georgia, und in Mumfords eigenem Studio in Devon, England, auf. Die Platte war die erste der Gruppe als Trio nach dem Ausstieg von Winston Marshall, der die Band teilweise aufgrund politischer Differenzen mit seinen Bandkollegen verlassen hatte.

Anfang dieser Woche begrüßte die Band überraschende Gäste Lainey Wilson und Sierra Ferrell auf der Bühne in Nashville, um einige besondere Änderungen an ihrer üblichen Setlist vorzunehmen. Ferrell kam in der Mitte des Sets dazu, um Townes Van Zandts „If I Needed You“ zu covern.

Wilson trat später im Set kurz vor der Zugabe auf. Sie begannen mit ihrem eigenen Song „Things a Man Oughta Know“ und gingen dann zu einem Duett mit einem Mikrofon über, bei dem sie den weniger bekannten Song „Awake My Soul“ aus dem Album „Sigh No More“ sangen.