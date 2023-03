Toten Hosen erzielen 1,6 Millionen Euro an Spenden – signierte Poster im Fanshop

Foto: Getty Images, Andreas Rentz. All rights reserved.

Campino bei einer Pressekonferenz in Berlin, 2019.

Nach ihrem „Drei Akkorde für Deine Spende“-Benefizkonzert als Hilfe für die von den Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffenen Menschen, haben Die Toten Hosen die Summe des gesammelten Geldes am gestrigen Donnerstag (2. März) nach oben korrigiert. Am 27. Februar hatten sie noch verkündet, eine Million Euro gesammelt zu haben.

Im Nachgang des Festivals mit den Donots und Thees Uhlmann wurde allerdings offenbar weiter gespendet. Inzwischen sind über 1,6 Millionen Euro auf den Konten eingegangen. Die Hosen haben sich in einem Instagram-Posting für die Unterstützung bedankt.

Außerdem kündigten sie an, signierte Konzertposter des Auftritts über ihren Fanshop zu verkaufen. Auch die dadurch erzielten Gewinne wollen sie spenden. Zusätzlich sollen im Laufe der ersten vollen Märzwoche die Konzertgitarre Michael „Breiti“ Breitkopfs, signierte Setlisten, zwei Banner und weitere Memorabilia des Abends versteigert werden. Ebenfalls für den guten Zweck. Damit machen sie auch darauf aufmerksam, dass die Menschen in den betroffenen Regionen auch weiterhin an den Folgen der Naturkatastrophe leiden werden.

Die schweren Erdeben im Süden der Türkei und Norden Syriens ereigneten sich am 6. Februar und in den darauf folgenden Tagen. Mehr als 50.000 Menschen haben ihr Leben verloren. Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge könnten langfristig bis zu 23 Millionen Menschen von den Folgen betroffen sein.