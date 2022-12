Tour-Bus von Harry Styles in Brasilien gestohlen

Foto: WireImage, Joseph Okpako. All rights reserved.

Während Harry Styles‘ Tournee „Love On“ wurde der Van samt Merchandise-Produkten in Brasilien gestohlen. Nach aktuellen Angaben befinden sich die Täter samt Fluchtauto noch auf freiem Fuß. Der Musiker selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu den Geschehnissen geäußert.

Harry Styles auf dem „Highway to Hell“

Der Highway BR-116, auf dem der Überfall geschehen ist, gilt aufgrund seiner knapp 5000 Kilometer langen Strecke, die hohes Unfall-Potential birgt, als sehr gefährlich. Daher ist die Straße auch als „Highway to Hell“ bekannt. Auf der „Autobahn in die Hölle“ soll der Van am Freitag (09. Dezember) zwischen São Paulo und Curitiba unterwegs gewesen sein, als es durch drei bewaffnete Personen zum Überfall kam.

Gegenüber dem Nachrichtenportal „G1“ erklärte die Polizei, dass die Täter den Fahrer zum Anhalten und Aussteigen gezwungen haben sollen. Anschließend sollen sie den Fahrer überfallen und den Wagen gestohlen haben.

Harry Styles wird seine Tour wie geplant fortsetzen, erst vor wenigen Monaten war der Sänger gezwungen gewesen, ein Konzert in Kopenhagen aufgrund einer Schießerei abzusagen.

Tickets und Tourdaten 2023

Bis Mitte kommenden Jahres wird Styles im Rahmen seiner „Love On“-Tour durch die Welt reisen. Für folgende deutsche Städte gibt es aktuell noch Tickets, Support spielen Wet Leg:

18. Mai: Olympiastadion, München

27. und 28. Juni: MERKUR SPIEL-ARENA, Düsseldorf

06. Juli: Deutsche Bank Park, Frankfurt

