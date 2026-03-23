Transformers Movie Figuren im Test: Optimus Prime, Thundercracker und Shockwave im Vergleich
Drei Transformers-Movie-Figuren im Vergleich: Leader und Voyager Class Modelle im Test mit Stärken und Schwächen.
Actionfiguren aus der „Movie“-Reihe von Transformers bedienen unterschiedliche Ansprüche, für die einen sind die Figuren von Hasbro Pulse komplexe Sammlerstücke, die anderen wollen einfach nur spielen. Die drei Varianten „Leader Class Optimus Prime“ sowie die beiden „Voyager Class“-Figuren „Thundercracker“ und „Shockwave“ unterscheiden sich vor allem in Detailgrad und Transformationsaufwand. ROLLING STONE testet die Transformers.
The Movie Leader Class Optimus Prime
Der Leader-Class-Optimus-Prime hat zahlreiche bewegliche Elemente – ein Vorteil und gleichzeitig Nachteil: Besonders die Transformation ist komplex und eher zeitintensiv, was für erfahrene Nutzer ein Plus, für Einsteiger jedoch eine Hürde sein kann.
Pro:
- Hoher Detailgrad und filmgetreues Design
- Große, imposante Figur
- Viele Gelenkpunkte und gute Posierbarkeit
- Umfangreiche Transformation für Fans anspruchsvoller Mechaniken
Contra:
- Komplexe Transformation kann frustrierend sein
- Höherer Preis im Vergleich zu kleineren Klassen
- Teilweise empfindliche Bauteile
The Movie Voyager Class Thundercracker
Thundercracker in der Voyager-Class bietet eine solide Balance aus Funktionalität und Preis. Die Figur ist deutlich kompakter als die Leader-Class-Modelle, überzeugt aber durch eine vergleichsweise unkomplizierte Transformation.
Pro:
- Gute Balance zwischen Größe und Handhabung
- Einfache bis mittlere Transformation, auch für Einsteiger geeignet
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Contra:
- Weniger Detailtiefe als größere Klassen
- Eingeschränktere Beweglichkeit
- Zubehör überschaubar
The Movie Voyager Class Shockwave
Shockwave in der Voyager-Class setzt stärker auf Komplexität. Die Figur wirkt kompakt, die Transformation ist schnell durchführbar – gut für den regelmäßigen Gebrauch.
Pro:
- Robuste Bauweise
- Schnelle Transformation
- Gute Spielbarkeit im Alltag
Contra:
- Weniger komplexe Mechanik für erfahrene Sammler
- Weniger bewegliche Teile als bei höherklassigen Figuren