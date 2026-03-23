Transformers Movie Figuren im Test: Optimus Prime, Thundercracker und Shockwave im Vergleich

Actionfiguren aus der „Movie“-Reihe von Transformers bedienen unterschiedliche Ansprüche, für die einen sind die Figuren von Hasbro Pulse komplexe Sammlerstücke, die anderen wollen einfach nur spielen. Die drei Varianten „Leader Class Optimus Prime“ sowie die beiden „Voyager Class“-Figuren „Thundercracker“ und „Shockwave“ unterscheiden sich vor allem in Detailgrad und Transformationsaufwand. ROLLING STONE testet die Transformers.

The Movie Leader Class Optimus Prime

Der Leader-Class-Optimus-Prime hat zahlreiche bewegliche Elemente – ein Vorteil und gleichzeitig Nachteil: Besonders die Transformation ist komplex und eher zeitintensiv, was für erfahrene Nutzer ein Plus, für Einsteiger jedoch eine Hürde sein kann.

Pro:

Hoher Detailgrad und filmgetreues Design

Große, imposante Figur

Viele Gelenkpunkte und gute Posierbarkeit

Umfangreiche Transformation für Fans anspruchsvoller Mechaniken

Contra:

Komplexe Transformation kann frustrierend sein

Höherer Preis im Vergleich zu kleineren Klassen

Teilweise empfindliche Bauteile

The Movie Voyager Class Thundercracker

Thundercracker in der Voyager-Class bietet eine solide Balance aus Funktionalität und Preis. Die Figur ist deutlich kompakter als die Leader-Class-Modelle, überzeugt aber durch eine vergleichsweise unkomplizierte Transformation.

Pro:

Gute Balance zwischen Größe und Handhabung

Einfache bis mittlere Transformation, auch für Einsteiger geeignet

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Contra:

Weniger Detailtiefe als größere Klassen

Eingeschränktere Beweglichkeit

Zubehör überschaubar

The Movie Voyager Class Shockwave

Shockwave in der Voyager-Class setzt stärker auf Komplexität. Die Figur wirkt kompakt, die Transformation ist schnell durchführbar – gut für den regelmäßigen Gebrauch.

Pro:

Robuste Bauweise

Schnelle Transformation

Gute Spielbarkeit im Alltag

Contra:

Weniger komplexe Mechanik für erfahrene Sammler

Weniger bewegliche Teile als bei höherklassigen Figuren