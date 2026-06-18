Ulmen klagt: Wie ein Streaming-Drama zur Gerichtssache wurde

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Die berufliche Zukunft von Christian Ulmen bleibt derzeit offen. Während gegen den Schauspieler, Regisseur und Produzenten weiterhin Ermittlungen im Zusammenhang mit Vorwürfen seiner Ex-Frau Collien Fernandes laufen, beschäftigt nun auch ein arbeitsrechtlicher Konflikt die Gerichte.

Fristlose Kündigung bei „The Au Pair“

Im Zentrum steht die geplante Streaming-Serie „The Au Pair“. Die Produktionsfirma Pyjama Pictures kündigte Ulmen am 15. April 2026 mehrere Verträge fristlos. Betroffen sind Vereinbarungen als Drehbuchautor, Regisseur und Editor sowie eine Exklusiv-Vereinbarung für das umfangreiche Projekt.

Nach Angaben der Produktionsfirma stehen die Kündigungen im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Ulmen. Zudem verweist das Unternehmen auf inhaltliche Überschneidungen zwischen den Vorwürfen und Elementen des Seriendrehbuchs. Medienberichten zufolge thematisiert „The Au Pair“ unter anderem digitale Identitäten und den Umgang mit privaten sowie intimen Inhalten im Internet.

Arbeitnehmerstatus als zentrales Argument

Ulmen weist sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Gegen die Kündigungen hat er Klage vor dem Arbeitsgericht Berlin eingereicht.

Laut Angaben gegenüber „Welt“ und dem Wiener „Standard“ vertritt er die Auffassung, im Rahmen der Produktion als Arbeitnehmer beschäftigt gewesen zu sein. Dies könnte Auswirkungen auf die arbeitsrechtliche Bewertung der Kündigungen und den Umfang eines möglichen Kündigungsschutzes haben.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Potsdam

Ex-Frau Collien Fernandes wirft Ulmen bekanntlich häusliche Gewalt sowie digitale Übergriffe vor. Die Staatsanwaltschaft Potsdam führt Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Stalkings; weitere Vorwürfe werden geprüft. Ulmen bestreitet die Anschuldigungen. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gilt die Unschuldsvermutung.

Für den 22. Juni 2026 hat das Arbeitsgericht Berlin zunächst einen Gütetermin mit Pyjama Pictures angesetzt. Dabei soll eine außergerichtliche Einigung ausgelotet werden. Kommt keine Einigung zustande, dürfte sich das Verfahren über einen längeren Zeitraum fortsetzen.

Die Auswirkungen auf Ulmens berufliche Aktivitäten sind immens. Mehrere Projekte wurden nach Bekanntwerden der Anschuldigungen beendet oder nicht weiterverfolgt. Welche langfristigen Folgen sich für ihn ergeben, lässt sich nicht abschließend beurteilen.

Collien Fernandes tritt im Deutschen Theater auf

Am Sonntag, den 28. Juni 2026 tritt Collien Fernandes im Saal des Deutschen Theaters im Rahmen der sechsten Ausgabe der Reihe „Tagesspiegel Hauptstadtgespräche“ auf.

Unter dem Titel „Der Preis des Muts“ spricht sie mit dem Chefredakteur Christian Tretbar und der Vize-Chefredakteurin Laura Himmelreich über ihren Kampf gegen sexualisierte digitale Gewalt sowie über die persönlichen und gesellschaftlichen Debatten, die der Causa gegen ihren Ex-Mann folgten. Die Veranstaltung ist im Tagesspiegel-Ticketshop bereits restlos ausverkauft.