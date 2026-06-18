Will Ferrell im Leder-Outfit bekennt sich bei den „Las Culturistas“ Culture Awards 2026 zum Gay Pride

Bowen Yang und Matt Rogers, die Co-Hosts des Podcasts „Las Culturistas“, ehrten Will Ferrell mit dem Titan of Culture Award bei ihrer jährlichen „Las Culturistas“ Culture Awards-Gala, die Bravo und Peacock am Mittwochabend ausstrahlten. Obwohl die vergebenen Auszeichnungen sonst meist ironische und sarkastische Untertöne haben, wirkte diese hier aufrichtig gemeint: Yang beschrieb den Award als „einen Titel, den man sich durch eine jahrzehntelange Karriere verdient, die niemals ins Wanken geraten ist“, und fügte hinzu, Ferrell habe „die Komödie erfunden, die unsere Persönlichkeiten erfunden hat“. Dann aber zeigten sie eine Diashow, die von Sechstklässlern einer Mittelschule gestaltet worden war.

Ferrells Dankbarkeit für die Auszeichnung war ebenso echt. Menschen, die sich fragten, wie man ein „Titan of Culture“ werde, gab er in seiner Dankesrede folgenden Rat mit auf den Weg: „Sei stolz auf dich selbst.“ „Ich glaube, wir sollten alle unseren Stolz feiern“, sagte er. Dann aber folgte eine scharfe Kehrtwende: „Ich zum Beispiel bin stolz darauf, Schauspieler und Filmemacher zu sein – aber ich bin auch stolz darauf, der Ehemann einer Frau zu sein. Was ich damit sagen will: Ich bin stolz, heterosexuell zu sein. Gott, es fühlt sich gut an, das endlich laut zu sagen.“ (Erwähnenswert: Unter seinem dunkelblauen Anzug trug er statt einer Weste schwarze Leder-Harness-Riemen.)

Sein zweiter Tipp auf dem Weg zum Titan lautete, „glücklich zu sein, fröhlich zu sein … gay zu sein“ – was für eine Rede im LGBTQ-Pride-Monat natürlich deutlich passender klang. „Habt Gay Pride“, sagte er. „Ab diesem Monat.“ Er blickte zu Yang und Rogers, die beide gay sind – die beiden nickten. „Ich erkläre hiermit den Juni zum Pride Month“, verkündete er, während er eine Regenbogenfahne hervorzog. „Und zur Feier des Tages habe ich eine Fahne gemacht, die all das repräsentiert, worauf ich Gay Pride habe.“

Leder, Filmografie und Gay Pride

Bei ihm stand jede Farbe der Fahne für einen Titel aus seiner Filmografie oder eine andere Errungenschaft: „Talladega Nights“, „SNL“, „die echten Awards, die ich gewonnen habe“, „wie viel Geld ich verdient habe – eine Menge“, „Stranger Than Fiction“ und „A Night at the Roxbury“. Dann präsentierte er seine Lederriemen, die er nach eigenen Worten der Sicherheit halber trage. „Strap up, gays“, sagte er.

Rogers und Yang moderierten die 2026er Ausgabe der „Las Culturistas“ Culture Awards bei einer Veranstaltung in Los Angeles am 30. Mai gemeinsam (Ferrell wusste natürlich, wann die Sendung ausgestrahlt werden würde). Wie bei früheren Zeremonien „feiert“ das satirische Spektakel laut seinen Produzenten „die ikonischsten und folgenreichsten Momente der Kultur“ – mit über 100 Kategorien, Musikauftritten und Promi-Cameos.