Travis Kelce: Tränensturzbach beim Verlobungsantrag an Taylor Swift

Travis Kelce weiß, wie man auf dem Spielfeld brilliert – und wenn es um die emotionalen, freudigen Momente im Leben geht, kann er auch die Tränen nicht zurückhalten.

In einem Vorschauclip eines neuen Interviews für „NFL on Fox“ sprach er mit Sportkommentatorin Erin Andrews über seinen Heiratsantrag an Taylor Swift. Als Andrews ihn nach „trockener Kehle, Nervosität“ und wie „durchgerüttelt“ er an diesem Tag war, fragte, antwortete er: „Diese Geschichte kann sie erzählen.“ Doch er gab zu: „Die Handflächen waren definitiv schweißnass.“

„Ich bin ein emotionaler Kerl“, fuhr er fort. „Es sind also ein paar Tränen geflossen. Aber es war eine unglaublich aufregende Reise bis zu diesem Tag, und ich kann es kaum erwarten, den Rest meines Lebens mit ihr zu verbringen.“

Travis Kelce über Glück und Zukunft

Im vollständigen Interview, in dem Kelce auch Gerüchte über einen baldigen Rücktritt dementierte, leitete Andrews das Gespräch über den Antrag mit der Frage ein, wie viel glücklicher Swift den selbsternannten „glücklichsten Mann der Welt“ gemacht habe. Er sagte: „Sie hat eine Begeisterung und Lebensfreude mitgebracht, die mich zu einem besseren Mann gemacht hat, zu einem besseren Menschen – und die mich noch wohler in meiner Haut fühlen lässt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Andrews erinnerte zudem daran, dass Swift ihren Verlobten während ihres Auftritts in seinem „New Heights“-Podcast am 13. August als ein „menschliches Ausrufezeichen“ bezeichnet hatte. Auf die Frage, welches Erbe er hinterlassen wolle, antwortete Kelce: „Dass ich ein guter Teamkollege war, ein guter Mensch in der Gemeinschaft. Ich liebe einfach, was ich tue.“

Freude am Spiel und gemeinsame Zukunft

Er ergänzte: „Ich weiß nicht. Ich bin nicht aus anderen Gründen hier. Ich liebe es einfach, rauszugehen, Football zu spielen und den Leuten sonntags etwas zu geben, worauf sie sich freuen können.“ Und weiter: „Hoffentlich sehen die Menschen, wie viel Begeisterung ich in mein Leben bringe, und können diese an andere weitergeben.“

Swift und Kelce hatten ihre Verlobung am 26. August über einen gemeinsamen Instagram-Post nach zwei Jahren Beziehung bekannt gegeben. Der Beitrag zeigte eine Fotostrecke des Paares mit der Bildunterschrift: „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten.“