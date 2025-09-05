Foreigner: Hochzeitsband bei Taylor Swift und Travis Kelce?

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Wer möchte nicht zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce eingeladen werden? Mindestens eine Band versucht aktiv, ihre Chancen zu erhöhen – indem sie sich gleich selbst als musikalische Begleitung ins Spiel bringt. Foreigner haben einen offenen Brief an das frisch verlobte Paar veröffentlicht und sich als Hochzeitsband angeboten.

Foreigner mit Liebeshymnen im Angebot

„Liebe Taylor Swift und Travis Kelce“, beginnt der Instagram-Post. „Wir wissen, was Liebe ist. Wir haben 40 Jahre gebraucht, um es herauszufinden … und jetzt habt ihr es auch. Bitte akzeptiert dies als unser offizielles Angebot, eure Hochzeitsband zu sein.“

Ob Swift und Kelce bereits große Foreigner-Fans sind, ist unklar. Doch es liegt nahe, dass die Popsängerin einige der großen, hymnischen, romantischen Hits der Band mögen könnte. Schon vor Jahren hatte ein Fan ihre von Achtziger-Arena-Rock inspirierten Red-Songs mit einigen Foreigner-Hits zu Mashups kombiniert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Erst im vergangenen Jahr wurden Foreigner in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen – von Sammy Hagar. Dieser wurde auf der Bühne von einer Allstar-Besetzung unterstützt, darunter Demi Lovato, Kelly Clarkson und Slash an der Gitarre, um das Erbe der Band zu feiern.

Swift und Kelce frisch verlobt

Die Verlobung von Swift und Kelce wurde erst letzte Woche bekanntgegeben. Kelce stellte die Frage wenige Wochen zuvor, direkt nachdem Swift in seiner „New Heights“-Podcast-Folge mit Bruder Jason Kelce ihr neues Album „The Life of a Showgirl“ angekündigt hatte. Abgesehen von einer gemeinsamen Instagram-Mitteilung mit Kelce hat sich Swift bislang weder ausführlich zur Verlobung noch zur Suche nach der passenden Hochzeitsband geäußert.