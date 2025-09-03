Taylor Swift: Dreistündiges Privatkonzert für Sterbenskranke

Im Dezember 2006 verbrachte Taylor Swift rund drei Stunden damit, eine kleine Runde von etwa 45 Gästen im Haus von Jeff Jarrett in Tennessee zu besingen. In einem aktuellen Interview mit „TMZ Sports“ erinnerte sich der WWE-Hall-of-Famer an das „unglaubliche Erlebnis“, bei dem die damals frisch gestartete Sängerin, deren Debütalbum mit „Tim McGraw“ gerade erschienen war, ein intimes Privatkonzert für seine Familie spielte. Nur wenige Monate, bevor seine Frau starb.

Swifts enge Bindung zur Familie

„Es war Weihnachten 2006. Meine erste Frau [Jill Gregory] war schwer an Brustkrebs erkrankt. Sie starb etwa fünf Monate später, also war sie damals schon sehr krank“, erzählte Jarrett. Swift, die als Familienfreundin oft auf die Töchter aufpasste, war es, die das Konzert überhaupt möglich machte. „Die Mädchen wollten, dass sie singt und spielt“, so Jarrett weiter. Dafür musste Swift sogar noch einmal nach Hause fahren, um ihre Gitarre zu holen.

„Sie hat eine enge Verbindung zur Familie aufgebaut, besonders zu den Mädchen“, sagte Jarrett. Auch nach dem Tod von Gregory hielt Swift den Kontakt. „Es war eine sehr besondere Beziehung, die sich entwickelt hat. Als meine Frau starb, kam Taylor weiterhin vorbei und war wirklich gut zu den Mädchen.“

Jarrett hat bis heute Kontakt zu Swifts Vater Scott Swift und freut sich über die Entwicklung der Musikerin. „Es ist sehr schön, diese Seite von Taylor zu sehen. Sie ist jetzt Anfang 30, und ich kann mir gut vorstellen, wie Scott und Andrea irgendwann Enkel haben, die durchs Haus rennen. Es ist toll, ihre Entwicklung nicht nur beruflich, sondern auch privat zu beobachten.“

Verlobung mit Travis Kelce

Am 26. August gaben Swift und ihr Verlobter Travis Kelce ihre Verlobung bekannt. „Euer Englischlehrer und euer Sportlehrer heiraten“, schrieben sie in einem gemeinsamen Instagram-Post. In seinem Podcast „New Heights“ erklärte Kelce, ihre Liebesgeschichte sei „genau das, worüber ich seit meiner Jugend in Songs geschrieben habe – was ich mir immer gewünscht habe, dass es mir einmal passiert“.