Fast 25 Jahre nach „The Man Who“ kündigen Travis ihr 10. Studioalbum an. Es wird den Titel „L.A. Times“ tragen und 10 Songs beinhalten. Am 12. Juli 2024 ist es so weit – einen Vorgeschmack gibt uns die Band mit der ersten Single „Gaslight“ jetzt schon.

In den Lyrics verarbeitet Frontmann Fran Healy sein bisheriges Leben und die letzten 10 Jahre in Los Angeles, die Stadt, die er seit einem Jahrzehnt sein Zuhause nennt: „L.A. Times ist unser persönlichstes Album seit ‚The Man Who‘. Damals gab es eine Menge wichtiger Dinge zu schreiben, die tektonischen Platten hatten sich in meinem Leben verschoben. Ich war 22, als ich diese Songs schrieb. Sie waren meine Therapie. Über 20 Jahre später haben sich die Platten wieder verschoben. Es gibt eine Menge zu besprechen.“ Das Album ist nach dem 2020 erschienenen Album „10 Songs“ das 10. Studioalbum der 1990 gegründeten Band.

Erste Single „Gaslight“ bietet Vorgeschmack

Mit der ersten Single „Gaslight“ ihres angekündigten Albums will die Band eine neue Ära markieren. Unterstützt von Bläsern, Handclaps und einem symphonischen Sonnenaufgang mit Chor singt Frontsänger Fran Healy über das laut ihm „im Internet am meisten gesuchte Wort ‚Gaslighting‘“. Er warnt vor Manipulation und Kontrollverlust. „Wir leben in einer Zeit, in der unsere Realitäten von Chefs, Führungskräften, Freunden, Lehrern und Politikern verdreht werden. Es ist wirklich überall so. Gaslighter wollen dich kontrollieren. Sie erzählen dir Dinge, die dein Vertrauen in dich selbst untergraben und dich dazu bringen, die Realität in Frage zu stellen, so dass du das Gefühl hast, verrückt zu werden.“

Ob und wann die Band ihr Album ihren deutschen Fans auch live präsentiert, ist noch unklar. Von Juni bis August spielen Travis erstmal als Vorgruppe von The Killers in Irland und England.