Kamala Harris zerrupft Trump wie lange nicht

Kamala Harris kritisierte Donald Trump am Donnerstagabend in einer Rede in San Francisco. Und wies darauf hin, dass seine Regierung die höchsten Ideale Amerikas „vollständig aufgegeben“ habe.

Auftritt bei Emerge America zum 20-jährigen Jubiläum

Bei der Gala zum 20-jährigen Jubiläum von Emerge America, einer Organisation, die demokratische Frauen für politische Ämter rekrutiert und ausbildet, nahm Kamala Harris die Agenda des Präsidenten ins Visier. In ihrer 15-minütigen Rede reflektierte Harris über die Angst und Unsicherheit, die durch Trumps Taktiken verursacht werden. Und lobte diejenigen, die sich dagegen wehren.

Harris warnt vor Trumps Taktiken und politischer Agenda

„Sie setzen darauf, dass sie, wenn sie einige Menschen in Angst versetzen können, dies eine abschreckende Wirkung auf andere haben wird“, sagte sie. „Was sie jedoch übersehen haben, ist, dass nicht nur Angst ansteckend ist. Mut ist ansteckend. Der Mut der Amerikaner, die sich gegen die größte von Menschen verursachte Wirtschaftskrise in der modernen Geschichte der Präsidentschaft zusammenschließen.“

Kritik an Zollpolitik und wirtschaftlichen Folgen

Harris bezeichnete Trumps Zölle als „rücksichtslos“. Sie sagte, sie schadeten Arbeitnehmern und Familien sowie amerikanischen Unternehmen. Sie fügte hinzu, dass diese Zölle „wie ich vorausgesagt habe, eindeutig eine Rezession heraufbeschwören“.

Harris sieht kalkulierten Plan hinter Trumps Chaos

Während ihrer Rede stellte Harris fest, dass die Republikaner nicht nur „absolutes Chaos“ verursachen. Stattdessen sagte sie, die Regierung verfolge einen kalkulierten Plan.

„Ein Schiff für eine Jahrzehnte vorbereitete Agenda“

„Was wir tatsächlich erleben, ist ein rasantes Ereignis“, sagte sie. „Ein Schiff wird benutzt, um eine Agenda schnell umzusetzen, die seit Jahrzehnten vorbereitet wurde. Eine Agenda, die das öffentliche Bildungswesen kürzt. Eine Agenda, die den Staat verkleinert. Und dann seine Dienstleistungen privatisiert. Und das alles, während den Reichsten unter uns Steuererleichterungen gewährt werden. Eine Agenda übrigens, die weder die Kosten senkt noch das Leben erschwinglicher macht. Und die nicht das hält, was versprochen wurde.“

Sie fuhr fort: „Es ist eine Agenda. Eine engstirnige, eigennützige Vision von Amerika, in der diejenigen bestraft werden, die die Wahrheit sagen. Loyalisten bevorzugt werden, ihre Macht ausnutzen und alle anderen sich selbst überlassen bleiben. Und das alles, während Verbündete im Stich gelassen werden. Und man sich aus der Welt zurückzieht.“

Warnung vor Verfassungskrise und Zusammenbruch der Gewaltenteilung

Harris fügte hinzu, dass wir derzeit „genau das erleben, was sie sich für Amerika vorgestellt haben“. Sie sagte, es bestehe die Gefahr einer Verfassungskrise, wenn die Gerichte und der Kongress sich nicht gegen den Präsidenten stellen.

„Das ist eine Krise, die letztendlich alle betreffen wird„, sagte sie. ‚Denn das würde bedeuten, dass die Regeln, die unsere Grundrechte und Freiheiten schützen und die sicherstellen, dass jeder von uns ein Mitspracherecht bei der Arbeit unserer Regierung hat, keine Bedeutung mehr haben.“

„Die einzige Macht, die nicht versagen darf, ist die Stimme des Volkes“

Die ehemalige Vizepräsidentin warnte, dass in diesem Fall ‘die einzige Kontrolle, das einzige Gleichgewicht, die einzige Macht, die nicht versagen darf, die Stimme des Volkes ist“.

Lob für demokratische Stimmen und moralische Klarheit

An anderer Stelle ihrer Rede lobte Harris Demokraten, die sich „moralisch klar“ zu Trumps Vorgehen geäußert haben. Sie nannte Cory Booker, Chris Van Hollen, Chris Murphy, Bernie Sanders, Jasmine Crockett, Maxwell Frost und Alexandria Ocasio-Cortez namentlich und dankte ihnen für ihre Bemühungen.

Spekulationen über neue Kandidatur bleiben unbeantwortet