100 Handlungen, die Trumps erschreckende erste 100 Tage im Amt kennzeichnen

Trump mischt sich in Kanadas Wahlen ein – Liberale sagen Merci

Die ersten 100 Tage von Donald Trump waren die chaotischsten und folgenreichsten in der modernen politischen Geschichte. Er hat die Präsidentschaft wie ein König ausgeübt. Und versucht, Amerika (und, weit weniger erfolgreich, die Welt) nach seinem Willen zu formen.

Donald Trumps erste 100 Tage: Chronik des politischen Umbruchs

Das Ergebnis ist in etwa das, was man von dem ersten verurteilten Schwerverbrecher und zweifach angeklagten Aufrührer, der ins Weiße Haus zurückkehrt, erwarten würde. Eine rücksichtslose Kampagne der Übervorteilung und Gesetzlosigkeit, die die Bundesjustiz, die Verfassung und die amerikanische Demokratie selbst belastet hat.

Trump hat nur wenige Gesetze verabschiedet. Die wenigsten in den ersten 100 Tagen eines Präsidenten seit den 1950er Jahren. Dazu gehören ein kurzfristiges Ausgabengesetz. Und ein nach dem Mordopfer Laken Riley benanntes Gesetz, das Einwanderern die Rechte auf ein ordnungsgemäßes Verfahren entzieht. Beides wurde von den Demokraten ermöglicht.

Trumps 100 erste Tage sind folgenreich. Aber politisch nicht erfolgreich

Aber er hat auch das Kriegsbeil an die Regierung gelegt und Elon Musk , den reichsten Mann der Welt und Trumps größten politischen Gönner, ermächtigt, die Bundesbürokratie zu dezimieren. Ganze Behörden abzuschaffen. Andere zu streichen. Und zu demoralisieren, während er die persönlichen Daten der Amerikaner für noch unklare (aber sicher nicht harmlose) Zwecke abgreift.

Trumps 100 Tage sind folgenreich. Aber politisch nicht erfolgreich. Nach 100 Tagen ist er der unbeliebteste Präsident seit etwa 80 Jahren. Sein chaotischer und unangenehmer Regierungsstil hat seine Zustimmungswerte in den Keller geschickt. Sogar bei seinem Lieblingsthema, der Einwanderung, steht er jetzt unter Wasser. Trump hat die Tage vor dem Meilenstein damit verbracht, sich über seine Umfragewerte aufzuregen .

Aber es war nicht alles schlecht. Er hat sich dafür eingesetzt, den Penny abzuschaffen .

Im Folgenden geben wir einen Überblick über 100 der erschreckendsten, korruptesten und anderweitig absurden Maßnahmen, die Trump und seine Regierung seit seiner Amtseinführung am 20. Januar ergriffen haben.

20. Januar 2025: Amtseinführung und Beginn einer neuen Ära

1. Er inszeniert bei seiner Amtseinführung eine Reihe von Milliardären , indem er Tech-CEOs wie Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook und andere hochdotierte Spender vor einige seiner Kabinettskandidaten stellt.

2. Verlangt eine Entschuldigung von dem „linksradikalen, Trump-hassenden“ Bischof, der ihn während einer Predigt in der National Cathedral anflehte, „Erbarmen mit den Menschen in unserem Land zu haben, die jetzt Angst haben“.

Ende Januar 2025: Erste Angriffe auf Institutionen und Rechte

3. Er versucht, das in der Verfassung verankerte Recht auf Staatsbürgerschaft per Erlass aufzuheben . Dieser Schritt löst eine Welle von Klagen aus. Und wird von mehreren Bundesrichtern blockiert . Der Oberste Gerichtshof wird sich voraussichtlich im Mai mit dem Thema befassen.

Deportationen ohne Verfahren

4. Deportiert Hunderte von Einwanderern ohne ordnungsgemäßes Verfahren in ein berüchtigtes Gefängnis in El Salvador. Und beruft sich dabei auf den Alien Enemies Act, ein Gesetz aus dem Jahr 1798, das bekanntermaßen zur Rechtfertigung der Internierung japanischer Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs verwendet wurde. Die Maßnahme erfolgte unter Missachtung der Anordnung eines Richters .

Rüge vom Supreme Court

5. Die Forderung nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen einen Richter als Reaktion auf die Anordnung eines Richters, seine Abschiebungen zu verbieten, brachte ihm eine Rüge des Obersten Richters John Roberts ein: „Ein Amtsenthebungsverfahren ist keine angemessene Reaktion auf eine Meinungsverschiedenheit über eine richterliche Entscheidung.“

Februar 2025: Eskalation der Machtpolitik

Menschenrechtsverstöße durch Abschiebungen

6. gibt zu, dass Kilmar Abrego Garcia – ein nicht vorbestrafter Mann aus Maryland – aufgrund eines „Verwaltungsfehlers“ zu Unrecht abgeschoben wurde . Der Oberste Gerichtshof weist die Verwaltung einstimmig an , seine Rückkehr zu „erleichtern“. Sie weigert sich bisher, dies zu tun. U nd behauptet, der Oberste Gerichtshof habe nicht gesagt, was er gesagt hat.

7. Erwähnt wiederholt, wie gerne er amerikanische Staatsbürger illegal in El Salvador ins Gefängnis schicken würde. Und schlug dem Präsidenten des Landes, Nayib Bukele, während eines Treffens im Oval Office sogar direkt vor, dass er „ einheimische “ Kriminelle ausliefern wolle.

8. Deportiert Kinder von US-Bürgern. Zu den Kindern, die zusammen mit ihren Eltern ohne Papiere abgeschoben werden, gehören ein zweijähriges Kind. Ein vierjähriges Kind mit metastasierendem Krebs. Und ein 10-jähriges Kind mit Hirntumor, das auf dem Weg zu einer medizinischen Notfallbehandlung aufgehalten wurde.

9. Sagt über das Streben nach Massenabschiebungen: „ Wir können nicht jedem einen Prozess machen “.

Golf von Mexiko wird zum „Golf von Amerika“

10. Benennt den Golf von Mexiko in den „ Golf von Amerika “ um. (Er lässt auch „Mount McKinley“ als Namen für den großen Berg in Alaska, Denali, wieder aufleben).

11. Verdrängt die Associated Press aus den Besprechungen im Weißen Haus. Weil sie sich weigert, den Golf von Mexiko als „Golf von Amerika“ zu bezeichnen. (Der Schritt wird später als verfassungswidrig eingestuft .) Das Weiße Haus übernimmt daraufhin die Kontrolle darüber, welche Reporter Zugang zu Pressegesprächen erhalten, während das Justizministerium die Schutzmaßnahmen für Reporter aus der Ära Biden aufhebt .

Presidents‘ Day Wochenende

12. Er verbringt das Presidents‘ Day-Wochenende mit der Behauptung, er dürfe jedes Gesetz brechen, das er wolle. „Derjenige, der sein Land rettet, verstößt gegen kein Gesetz“, so Trump in einem Posting auf Truth Social und X, in dem er diese Aussage unterstreicht.

13. Er sagt, dass er nicht „zu 100 Prozent“ zustimmen würde , dass die USA von Gesetzen und nicht von Menschen regiert werden sollten.

Späte Februar-Tage 2025: Begnadigungen und Justizumbau

14. Er begnadigt seine Anhänger, die am 6. Januar das US-Kapitol gestürmt haben. Einschließlich der er, die Polizisten angegriffen haben. Stewart Rhodes, der Chef der Oath Keepers, der wegen aufrührerischer Verschwörung zu 18 Jahren verurteilt wurde, und Enrique Tarrio, der Anführer der Proud Boys, der zu 22 Jahren verurteilt wurde, wurden ebenfalls begnadigt.

Einflussnahme auf die Justiz

15. Ed Martin, Trumps loyaler Staatsanwalt in Washington D.C., entlässt die Anwälte des Justizministeriums, die an den Fällen vom 6. Januar gearbeitet haben.

März 2025: Polizei, Steuern, Amtszeit und Identitätspolitik

16. Er erlässt eine Durchführungsverordnung zur Ausweitung des Polizeistaats , um „hochwirksame lokale Polizeikräfte“ zu entfesseln, die mit Ersatzwaffen des Militärs ausgestattet sind. Und denen eine rechtliche Vertretung garantiert wird, wenn sie die Bürger misshandeln.

17. Lässt die Korruptionsanklage gegen Eric Adams fallen. Versucht aber, den Bürgermeister von New York City als „ stets präsenten Partner “ unter Androhung künftiger strafrechtlicher Verfolgung am kurzen Hebel zu halten.

18. Setzt vier Interims-Kommissare des IRS ein, während die Regierung versucht, die Kontrolle über die persönlichen Daten der Steuerzahler zu erlangen, um ihre Abschiebungsbemühungen zu unterstützen. Und droht damit, den steuerfreien Status von gemeinnützigen Organisationen, die Trump ablehnt, zu widerrufen.

Amtszeitverlängerung angedeutet

19. Er missachtet die in der Verfassung verankerten Amtszeitbeschränkungen , indem er wiederholt über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2028 spricht. Und sein Familienunternehmen beginnt sogar mit dem Verkauf von „Trump 2028“-Artikeln .

20. Verhindert, dass das Außenministerium Amerikanern, die nicht dem binären Geschlechterschema entsprechen, mit X gekennzeichnete Pässe ausstellt.

21. Versucht, transsexuelle Soldaten aus dem Militär zu verbannen , indem er ihnen unterstellt, sie seien unehrenhaft. Ein Richter blockiert die Anordnung später mit der Begründung, sie sei „von Animosität durchdrungen“.

22. Verhaftung eines amtierenden Richters in Wisconsin. Weil er angeblich einem Migranten geholfen hat, der Festnahme durch die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) zu entgehen.

Frühling 2025: Außen- und Innenpolitik radikalisiert

23. Ergreift Mahmoud Khalil, einen Inhaber einer Green Card , der Israels Gewalt gegen den Gazastreifen bei Studentenprotesten verurteilt hat, und versucht ihn abzuschieben. Unter dem Vorwand, dass seine Anwesenheit in den USA den Zielen der amerikanischen Außenpolitik schadet. (Khalil verpasste die Geburt seines Kindes, während er in Haft war.)

Verhaftung und Abschiebung von Kritikern

24. Droht damit, Teilnehmer an „illegalen Protesten“ an amerikanischen Universitäten zu verhaften und zu inhaftieren. Ohne Rücksicht auf den ersten Verfassungszusatz.

25. Nimmt Rumeysa Ozturk, Inhaberin eines Studentenvisums aus der Türkei, die an der Tufts University studiert, ohne Anklage fest. Weil sie einen pro-palästinensischen Meinungsartikel veröffentlicht hat.

26. Teilt ein AI-Video auf Truth Social, in dem Gaza als glitzerndes Strandparadies mit einem üppigen „Trump Gaza“-Hotel dargestellt wird. (Trump hatte zuvor die Übernahme des Gazastreifens durch die USA versprochen und darauf bestanden: „Wir werden ihn besitzen.“ )

2. April 2025: „Tag der Befreiung“

27. Er führt umfassende Zölle auf Amerikas Handelspartner ein. Nennt den Schritt „Tag der Befreiung“. Und betont, dass Amerika „ HEILT “, während die Märkte abstürzen, bevor er auf den Golfplatz geht.

Zölle und Marktmanipulation

28. Trumps unsinniger Zollplan sieht Einfuhrzölle für die Heard- und McDonald-Inseln vor, ein unbewohntes australisches Territorium, in dem Pinguine leben, aber keine für Wladimir Putins Russland .

29. Er wirbt für ein Video auf Truth Social, in dem er erklärt, dass er „ absichtlich den Aktienmarkt zum Absturz bringt “.

30. Sagt den Amerikanern, dass „DIESE ZEIT EINE GUTE ZEIT ZUM KAUFEN IST!!!“, Stunden bevor er seine Zölle zurückfährt. Was zu Vorwürfen der Marktmanipulation führt.

Mitte April 2025: Sicherheitslecks und Putsch von Innen

31. Erhöht die Zölle auf chinesische Waren auf weit über 100 Prozent. Und verschärft damit einen Handelskrieg , der kein Ende zu haben scheint.

Geheimdaten öffentlich gemacht

32. Verteidigungsminister Pete Hegseth postet sensible militärische Angriffspläne in einem ungesicherten Signal-Gruppenchat, an dem versehentlich ein Journalist teilnahm.

33. Hegseth sendet dieselben Angriffspläne an einen anderen ungesicherten Signal-Chat , an dem auch seine Frau teilnimmt.

Personalkarussell und Russland-Nähe

34. Entlässt mehrere nationale Sicherheitsbeamte einen Tag, nachdem die Rechtsextremistin und Verschwörungstheoretikerin Laura Loomer bei einem Treffen im Weißen Haus deren Entlassung empfohlen hat .

35. Er stellt sich auf die Seite Putins, indem er den ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Zelenskij als „Diktator “ bezeichnet, der sich weiterhin gegen die russische Invasion wehrt.

36. Beleidigt Zelensky im Oval Office. Und verwandelt ein Treffen , bei dem es eigentlich um ein Wirtschaftsabkommen zur Beendigung des Krieges gehen sollte, in eine interkontinentale Blamage. Zur Freude des Kremls .

Spätfrühling 2025: Systematische Demontage des Staates

37. Das Justizministerium stellt eine Task Force zur Korruptionsbekämpfung ein, die gegen russische Oligarchen vorging und unter anderem das Vermögen derjenigen beschlagnahmte, die gegen die Sanktionen verstießen.

38. Verkauft eine „goldene Karte “, die jedem, der sich den Preis von 5 Millionen Dollar leisten kann, den Weg zur Staatsbürgerschaft ebnet. Einschließlich russischer Oligarchen.

39. Droht damit, Grönland mit militärischer Gewalt einzunehmen.

40. Setzt Kanada wiederholt unter Druck, sich Amerikas „51. Staat“ zu unterwerfen, indem er den engen Verbündeten mit hohen Zöllen und unaufhörlichen Schikanen belastet.

41. Überspringt die Ehrung von vier amerikanischen Soldaten, die bei einer Übung in Litauen ums Leben gekommen sind, um an einem Golfturnier in seinem Resort in Doral, Florida, teilzunehmen .

DOGE und Musk entlassen Beamte massenhaft

42. Er erlässt Durchführungsverordnungen, mit denen er gegen einige der größten Anwaltskanzleien des Landes vorgeht, weil sie seine politischen Gegner vertreten haben. Seitdem hat er sich darüber lustig gemacht, wie einige dieser Kanzleien sich seinen Forderungen gebeugt haben, um Vergeltungsmaßnahmen zu umgehen.

43. Er übt Druck auf Hochschuleinrichtungen aus und droht, ihnen die Finanzierung zu verweigern, wenn sie die Forderungen der Regierung nicht erfüllen. Einige, wie die Columbia University, geben nach. Während andere, wie Harvard, zurückschlagen .

44. Unterzeichnet eine Durchführungsverordnung zur „Abschaffung “ des Bildungsministeriums.

Wissenschaft und Gesundheitsbehörden zerstört

45. Eröffnet eine Meldestelle für Eltern, die die Bemühungen um mehr Vielfalt im öffentlichen Bildungswesen verraten sollen. Die Bundesinitiative wird in Zusammenarbeit mit der extremistischen Gruppe Moms for Liberty eingeführt.

46. Er sagt, dass er die Federal Emergency Management Agency (FEMA) abschaffen könnte , und lehnt später die Bitte der loyalen Gouverneurin von Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, um Katastrophenhilfe ab, da sich der Staat von einer Reihe von Tornados erholen muss.

Sommer 2025: Sozialabbau und Umweltvernichtung

47. Lässt für einen Fototermin unnötigerweise Milliarden Liter Wasser aus kalifornischen Stauseen im Central Valley ab. Während er lügt, dass das Wasser helfen wird, die (bereits vollständig eingedämmten) Waldbrände in Los Angeles zu löschen.

Kürzungen und Umweltzerstörung

48. Er schlägt vor, Kalifornien die Bundeshilfe für Waldbrände vorzuenthalten , wenn der Staat nicht eine Reihe von Forderungen erfüllt.

49. Erteilt dem Justizministerium die Anweisung , gegen den ehemaligen Trump-Beamten Miles Taylor zu ermitteln, weil er anonym über seine erste Regierung geschrieben hat. Und gegen Chris Krebs, einen ehemaligen Beamten des Heimatschutzes, weil er die Wahrheit über die Wahl 2020 gesagt hat.

50. Beendet die Sicherheitsvorkehrungen des Secret Service für Loyalisten, die zu Kritikern geworden sind. Darunter der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton und Außenminister Mike Pompeo. Die wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung eines hochrangigen iranischen Generals durch Trump mit Morddrohungen aus dem Ausland rechnen müssen.

51. Er entlässt hochrangige Mitarbeiter des Nationalarchivs. Offenbar als Rache für dessen Verbindung zu den strafrechtlichen Anklagen gegen Trump, der mit Kisten von geheimen Präsidentenakten nach Mar-a-Lago geflohen war.

52. Beauftragt Generalstaatsanwältin Pam Bondi mit der Untersuchung von ActBlue , dem von demokratischen politischen Kampagnen häufig genutzten Spendenportal. (WinRed, das GOP-Äquivalent, ist Gegenstand mehrerer Verbraucherbeschwerden und staatlicher Untersuchungen ).

53. Entlässt eine Begnadigungsanwältin , Stunden nachdem sie sich geweigert hatte, die Wiederherstellung der Waffenrechte für Mel Gibson zu unterzeichnen. Den Schauspieler und Freund von Trump, der aufgrund einer Verurteilung wegen häuslicher Gewalt Einschränkungen unterliegt.

54. Schließt das Büro des Weißen Hauses zur Verhinderung von Waffengewalt .

55. Erlaubt Musk und dem so genannten Department of Government Efficiency ( DOGE ), Zehntausende von Bundesbediensteten ohne jede Grundlage zu entlassen .

56. Ermächtigt das DOGE, sensible Daten, die die Regierung über amerikanische Bürger besitzt, von der Sozialversicherungsbehörde bis hin zur IRS , auszulesen. Und schlägt damit Alarm in Bezug auf den Datenschutz und die staatliche Überwachung.

Schul- und Lebensmittelhilfen gestrichen

57. Wiederholt versucht er , das Consumer Financial Protection Bureau zu schließen.

58. Musk und Vizepräsident J.D. Vance tun sich zusammen , um einen Mitarbeiter wieder einzustellen, der einmal schrieb: „Ich war rassistisch, bevor es cool war“. Der Mitarbeiter ist Teil einer Reihe problematischer, unerfahrener Musk-Vertrauter, die der DOGE bei der rücksichtslosen Zerschlagung von Bundesbehörden helfen.

59. Die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) wird aufgelöst und lässt Helfer und Empfänger im Stich . Die Kürzungen bedrohen das Leben von mehreren Millionen Menschen.

60. Streicht Stellen im Ministerium für Veteranenangelegenheiten. Und plant, weitere 80.000 Stellen in der ohnehin schon unterbesetzten Behörde zu streichen, die für die Gesundheitsversorgung von Veteranen und andere Dienstleistungen zuständig ist.

61. Entlassung von mehr als einem Dutzend Generalinspektoren, die die Aufsicht über die Exekutivbehörden ausüben und Verschwendung, Betrug und Missbrauch verhindern sollen.

62. Musk gibt zu, dass die DOGE „versehentlich “ die Ebola-Prävention gestrichen hat , bevor sie sie angeblich wieder einführt.

63. Robert F. Kennedy Jr. , Trumps Gesundheitsminister, entlässt Tausende von Mitarbeitern der Centers for Disease Control. Des National Institute of Health. Der FDA. Und anderer Behörden, die für die Gesundheit der Nation und die wissenschaftliche Forschung zuständig sind. Das „Blutbad “ veranlasst Wissenschaftler, darüber nachzudenken , Amerika zu verlassen .

64. RFK Jr. spielt die Schwere eines Masernausbruchs in Texas herunter , der zum ersten Todesfall durch die Krankheit seit einem Jahrzehnt geführt hat. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass es jedes Jahr Masernausbrüche gibt“, betonte er während einer Kabinettssitzung.

65. RFK Jr. sagt, er wolle ein „ Register “ von Amerikanern, die mit Autismus leben. Die Regierung sagte, dass sie die Datenbank nach heftigen Gegenreaktionen „ nicht einrichten “ werde. Aber RFK Jr. scheint immer noch zu planen, „bis September“ zu bestimmen, was Autismus verursacht.

Milch- und Hühnerinspektionen ausgesetzt

66. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) streicht 1 Milliarde Dollar , um Lebensmittelbanken und Schulen dabei zu helfen, Produkte von lokalen Landwirten zu kaufen.

67. Die Food and Drug Administration (FDA) setzt angesichts der DOGE-Kürzungen die Milchinspektionen aus , während das USDA ein Programm zur Überwachung der nationalen Versorgung mit rohem Hühnerfleisch auf Salmonellen einstellt.

68. Ankündigung eines privaten Abendessens und einer Führung durch das Weiße Haus für die größten Investoren in Trumps persönliche Kryptowährung Meme Coin, die er nur wenige Tage vor seinem Amtsantritt ins Leben gerufen hat.

69. Begnadigung eines Loyalisten in Nevada, der Gelder , die zur Ehrung eines gefallenen Polizeibeamten gedacht waren, in betrügerischer Absicht für Schönheitsoperationen verwendet hat .

70. Verwandelt den Rasen des Weißen Hauses in einen Tesla-Showroom , um den Aktienkurs von Musks Vorzeigeunternehmen in die Höhe zu treiben. Behauptet, dass ein Boykott von Tesla irgendwie „illegal“ sei , während das Justizministerium Tesla-Vandalismus als ‘Inlandsterrorismus“ bezeichnet.

71. Musk und DOGE kürzen die Belegschaft der Federal Aviation Administration. Die Kürzungen betreffen auch das Personal für die Flugsicherung.

72. Schiebt den tödlichen Zusammenstoß eines Militärhubschraubers mit einem Passagierflugzeug auf DEI oder Initiativen für Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

73. Er verbreitet eine Reihe absurder Lügen und Verzerrungen, um zu rechtfertigen, dass die DOGE die Regierung auseinander nimmt, von der Behauptung, die USA hätten 50 Millionen Dollar für Kondome für den Gazastreifen ausgegeben, bis hin zum Lamentieren über Millionen, die dafür ausgegeben wurden, „Mäuse zu Transgendern zu machen“.

74. Ordnet ein umfassendes Einfrieren von Billionen von Bundeszuschüssen und -ausgaben an, wovon Programme wie Essen auf Rädern und Medicaid betroffen sind. Er hebt sie größtenteils auf, nachdem er vor Gericht Recht bekommen hat. Behält sie aber für grüne Energieprojekte bei, die durch den Inflation Reduction Act finanziert werden.

Pariser Klimaabkommen verlassen

75. Zieht die USA aus dem Pariser Abkommen heraus und macht Amerika neben den Paria-Nationen Iran, Libyen und Jemen zu den einzigen Ländern, die sich weigern, eine koordinierte Reduzierung der Treibhausgase zu erreichen.

Dutzende Umweltgesetze abgeschafft

76. Stellt 31 zentrale Umweltvorschriften auf den Prüfstand. Darunter auch den „endangerment finding“, der die Kohlenstoffverschmutzung zum Gegenstand des Clean Air Act machte. Der Administrator der Umweltschutzbehörde (EPA), Lee Zeldin, prahlt damit, der Religion des Klimawandels einen Dolch ins Herz gerammt zu haben“.

Umwelt, Wissenschaft und Kulturpolitik

77. Er entlässt die Autoren des National Climate Assessment , einer vom Kongress in Auftrag gegebenen Übersicht über die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf die Vereinigten Staaten.

78. Entlässt Hunderte von Mitarbeitern der National Oceanic and Atmospheric Administration, der für die Wetterüberwachung zuständigen Behörde.

79. Zerschlägt den National Environmental Policy Act, eines der wichtigsten Gesetze zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt, gegen das sich die fossile Brennstoffindustrie seit Jahrzehnten gewehrt hat.

80. Inszeniert eine MAGA-Übernahme des Kennedy Center for Performing Arts. Und erklärt sich selbst zum Vorsitzenden der verehrten Institution.

Kommunikation, Propaganda und Migrationspolitik

81. Der X-Account des Weißen Hauses wird düster und trollig und postet ein „ ASMR “-Video von Abgeschobenen, die vor einem Flug gefesselt werden, sowie andere Memes, die Migranten verhöhnen.

82. Er weist das Ministerium für Innere Sicherheit an, Anzeigen zu produzieren , in denen ihm für die Schließung der Grenze gedankt wird . Das DHS stellt bis zu 200 Millionen Dollar für die Kampagne bereit. Wobei die Gelder nicht von der DOGE geprüft werden müssen.

83. DHS-Ministerin Kristi Noem posiert für einen schaurigen Fototermin in El Salvadors berüchtigtem Mega-Gefängnis vor einer Gefängniszelle voller hemdsärmeliger Insassen mit kahlgeschorenen Köpfen.

Wirtschaftspolitik und Arbeitnehmerrechte

84. Widerruft die von Biden erlassenen Durchführungsverordnungen, die die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente drastisch gesenkt hätten.

85. Unterstützt eine Gesetzgebung zur Abschaffung von Obergrenzen für Überziehungsgebühren bei Banken. Und verwirft die Reformen, die eine Obergrenze von 5 Dollar vorsahen.

86. Erlässt eine Durchführungsverordnung , die Tarifverhandlungen in vielen Bundesbehörden verbietet , da er darauf besteht , dass Gewerkschaftsrechte eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen.

Säuberung von Militär und Gedenkkultur

87. Die Anti-Diversitäts-Säuberungsaktion des Pentagons veranlasst die Marineakademie, Maya Angelou aus ihrer Bibliothek zu entfernen, während Hitlers Mein Kampf beibehalten wird .

88. Das Pentagon sperrt kurzzeitig Webseiten und Schulungsmaterialien, die den Tuskegee Airmen, den Navajo-Codebrechern, Jackie Robinson und den Women Airforce Service Pilots (alias WASPs) gewidmet sind. Sogar die Enola Gay, das Flugzeug, mit dem die erste Atombombe über Japan abgeworfen wurde, wird als Woke gekennzeichnet .

89. Entlässt hochrangige weibliche Militärs in der Küstenwache, der Marine und der Luftwaffe sowie den Vorsitzenden der gemeinsamen Stabschefs, einen Schwarzen.

Angriffe auf Institutionen und Bürgerrechte

90. Ordnet ein hartes Durchgreifen gegen angebliche „antiamerikanische Ideologie“ in der Smithsonian Institution an, insbesondere im National Museum of African American History und im Women’s History Museum.

91. Er hebt eine grundlegende Anordnung aus der Zeit der Bürgerrechte von Lyndon B. Johnson auf , die Diskriminierung unter Bundesauftragnehmern verbietet . Später erlässt Trump eine Durchführungsverordnung mit dem Titel „Wiederherstellung der Chancengleichheit und der Meritokratie“, in der er die Aufhebung der Bestimmungen des Bürgerrechtsgesetzes fordert.

92. Streit mit dem Gouverneur von Maine im Weißen Haus über die Weigerung des Staates, eine Anordnung zu befolgen, die Trans-Athleten die Teilnahme an Frauensportarten untersagt. Das Bildungsministerium kündigt noch am selben Tag eine Untersuchung des Bildungsministeriums von Maine an.

93. Versucht, die LGBTQ-Geschichte auszulöschen, indem er „T“ und „Q“ von der Website des Stonewall Inn National Monument entfernt, dem Ort, an dem die moderne LGBTQ-Bewegung ihren Anfang nahm, und die Führung von Trans-Ikonen wie Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera abweist .

Infrastruktur, Bevölkerungspolitik und Migrationsrechte

94. Streichung von Tausenden von Arbeitsplätzen bei der Forstbehörde und dem National Park Service, wodurch die Parks ins Chaos gestürzt werden. Und die Gefahr von Waldbränden steigt .

95. Verkehrsminister Sean Duffy ordnet an, dass Bundesmittel vorrangig für Gemeinden mit hohen Heirats- und Geburtenraten verwendet werden.

96. Stuft Millionen von Einwanderern ohne Papiere mit Sozialversicherungsnummer als tot ein. Und versucht, ihr legales und finanzielles Leben zu beenden “.

97. Erlässt eine Durchführungsverordnung , die eine Registrierung von „sanctuary cities“ und Staaten fordert, die für die „Aussetzung oder Beendigung“ von Bundesmitteln in Frage kommen würden.

Reproduktive Rechte und politische Kontrolle

98. Löscht ReproductiveRights.gov aus dem Internet. Und entfernt jede Erwähnung von „Abtreibung“ von der Website des Ministeriums für Gesundheit und menschliche Dienste.

99. Begnadigung von 23 Abtreibungsgegnern , die verurteilt wurden. Weil sie in reproduktive Gesundheitszentren eingebrochen sind, fötales Gewebe gestohlen und schwangere Patientinnen vor der Tür belästigt haben.