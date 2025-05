Trump macht Biden und nicht Zölle für Wirtschaftsflaute verantwortlich

Die Märkte eröffnen am Mittwoch mit einem Ausverkauf als Reaktion auf eine weitere Welle negativer Wirtschaftsprognosen , die durch den globalen Zollkrieg von Präsident Donald Trump angeheizt wurden. Laut einem Bericht des Handelsministeriums vom Mittwoch sank das BIP im ersten Quartal 2025 um 0,3 Prozent und schrumpfte damit zum ersten Mal seit 2022. Unterdessen beschleunigen sich die Inflationsindikatoren und das Lohnwachstum verlangsamt sich.

Handelsministerium meldet erstes negatives Wachstum seit 2022

Der Dow Jones fiel als Reaktion auf diese Nachrichten um über 600 Punkte. Während der Nasdaq und der S&P 500 jeweils um über zwei Prozentpunkte nachgaben. Der Präsident, der seit Jahren die Entwicklung der Aktienmärkte als direkten Ausdruck seiner Popularität betrachtet, wollte davon nichts wissen.

Börsen reagieren mit massiven Kursverlusten

„Das ist Bidens Aktienmarkt, nicht Trumps“, schrieb der Präsident am Mittwoch auf Truth Social. „Ich habe erst am 20. Januar übernommen. Die Zölle werden bald greifen. Und Unternehmen beginnen in Rekordzahlen in die USA zu ziehen.“

Trump reagiert mit Schuldzuweisungen an Biden

„Unser Land wird boomen. Aber wir müssen den ‚Biden-Überhang‘ loswerden. Das wird eine Weile dauern. Und hat NICHTS MIT ZÖLLEN zu tun. Aondern nur damit, dass er uns schlechte Zahlen hinterlassen hat. Aber wenn der Boom beginnt, wird es wie nie zuvor sein. HABT GEDULD!!!“, fügte er hinzu.

Kabinettssitzung: Trump distanziert sich von Verantwortung

Trump versuchte auch während einer Kabinettssitzung am Mittwochvormittag, sich aus der Verantwortung zu ziehen. „Das ist Biden. Das ist nicht Trump“, sagte er über den Wirtschaftsrückgang. „Wir haben sein Chaos übernommen.“

Weißes Haus verteidigt neue Regierung mit Zeitargument

Die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly, sagte gegenüber C-SPAN am Mittwoch, dass der Wirtschaftsbericht negativ ausgefallen sei, weil „der Januar einen überproportionalen Einfluss auf diesen Bericht hat“. Und Trump erst am 20. Januar „gewählt“ worden sei.

Faktencheck: Trumps eigene Maßnahmen stürzen Märkte

Der Präsident wurde am 20. Januar vereidigt. Und seine Maßnahmen in den ersten Tagen seiner Amtszeit haben die für Präsidenten zu Beginn ihrer Amtszeit typischen Schwankungen an den Aktienmärkten vollständig zunichte gemacht .

Frühere Trump-Aussagen widersprechen aktueller Rhetorik

Trumps Behauptung, er könne für die aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage nicht verantwortlich gemacht werden, da er erst seit ein paar Monaten im Amt sei, ist lächerlich. Gerade, wenn man bedenkt, dass eine der markantesten Maßnahmen Trumps in den ersten 100 Tagen seiner Präsidentschaft die Auslösung eines internationalen Zollkrieges war, der sofort zu einem Einbruch der Märkte führte.

Trump gibt Biden die Schuld. Aber der derzeitige Präsident hat sich die Wirtschaftslage zugute gehalten, als der ehemalige Präsident noch im Amt war. Im Januar 2024, inmitten einer großen Börsenrallye während Bidens Amtszeit, schrieb Trump auf Truth Social: „DAS IST DER TRUMP-AKTIENMARKT. WEIL MEINE UMFRAGEN GEGEN BIDEN SO GUT SIND, DASS INVESTOREN DAVON AUSGEHEN, DASS ICH GEWINNEN WERDE. UND DAS TREIBT DEN MARKT IN DIE HÖHE.“

Die sofortigen Reaktionen der ehemaligen Biden- und Harris-Regierung sowie der Wahlkampfmitarbeiter für 2024 waren, diplomatisch ausgedrückt, ungläubig.

Reaktionen von Biden-nahen Politikern und Beratern

„Mein Kommentar lautet ‚lmfao’“, sagt Rob Flaherty, stellvertretender Wahlkampfleiter von Harris 2024 und zuvor Direktor für digitale Strategie im Weißen Haus unter Biden, am Mittwochmorgen gegenüber Rolling Stone, als er um einen Kommentar zu Trumps Vorwürfen gegenüber seinem demokratischen Vorgänger gebeten wird.

Demokraten werfen Trump ökonomische Täuschung vor

„Es ist erbärmlich“, sagt James Singer, der als Sprecher für die Wahlkampagnen von Biden und Harris tätig war. „Es ist wie ein Kleinkind, das lügt, weil es mit Filzstiften die Wände bemalt hat. Trump ist Präsident. Der Schaden, der der Wirtschaft und dem amerikanischen Volk zugefügt wird, ist eine direkte Folge seiner rücksichtslosen Wirtschaftspolitik. Und damit täuscht er niemanden!“

Andrew Bates, der stellvertretende Pressesprecher von Biden im Weißen Haus, fügt hinzu: „Donald Trump ist der einzige Präsident, der eine sich festigende Wirtschaft innerhalb von 100 Tagen in den Abgrund gestürzt hat. Und der einzige Präsident, der ein Casino in den Bankrott getrieben hat. Wenn die Trump-Verbrecherfamilie nicht ihre reichen Unterstützer um Ausnahmen von seinen Zöllen betrügen würde, wäre er wahrscheinlich selbst pleite.“

Trumps Berater widersprechen Präsidentenbehauptungen

Die Behauptung des Präsidenten, dass die wirtschaftliche Kontraktion „NICHTS MIT ZÖLLEN ZU TUN HAT“, wird von seinen eigenen Wirtschaftsberatern öffentlich widerlegt. Während eines Interviews mit CNBC am Mittwochmorgen sagte Trumps Handelsberater Peter Navarro , der angeblich einer der Architekten der Zollpolitik des Präsidenten ist, dass er sich über die Nachrichten sehr freue. Denn „wenn man die Lagerbestände und die negativen Auswirkungen des Importanstiegs aufgrund der Zölle herausrechnet, hat man ein Wachstum von 3 Prozent [des BIP]“.

Umfragewerte sinken – auch unter Republikanern Kritik

Aber man kann einen laufenden Handelskrieg nicht einfach durch einen Siegesruf beenden. Die Amerikaner fallen darauf nicht herein. Denn Trumps Umfragewerte, insbesondere in Bezug auf die Wirtschaft, sind nach 100 Tagen im Amt stark gesunken.

Auch einige republikanische Abgeordnete fallen nicht darauf herein. „Mit der Einführung von Zöllen in diesem Ausmaß ist dies nun die Wirtschaft von Präsident Trump“, sagte Senator John Kennedy (R-La.) Anfang dieses Monats. „Ich halte es für unglaubwürdig zu sagen, dass Präsident Biden oder eine frühere Regierung für die aktuelle Situation verantwortlich sind.“