Trump: „Die küssen alle meinen Hintern“

Ein weiterer wichtiger Rezessionsindikator taucht auf, da die Regierung von Präsident Donald Trump gegenseitige Zölle auf große Mengen von Waren, die in die Vereinigten Staaten importiert werden, einführt. Am Mittwochmorgen stürzte der Kurs der US-Staatsanleihen in den Keller. Während die Renditen in die Höhe schossen. Ein Zeichen dafür, dass die Anleihegläubiger ihre Schulden abstoßen. Und versuchen, jedes Risiko in ihren Büchern zu senken.

Trump stört das nicht.

„BE COOL!“, schrieb der Präsident am Mittwochmorgen auf Truth Social . ‚Alles wird gut werden. Die USA werden größer und besser sein als je zuvor!“

Märkte stehen kurz vor dem Zusammenbruch

„DAS IST EIN GROSSARTIGER ZEITPUNKT ZUM KAUFEN!!!‘, fügte er in einem späteren Beitrag hinzu.

Doch die Finanzmärkte und Investoren haben Mühe, einen kühlen Kopf zu bewahren. Weil Trump offenbar wild entschlossen ist, die Weltwirtschaft zu destabilisieren. Obwohl er wiederholt versichert hat, dass alles gut werden wird. Und die Amerikaner bald reicher sein werden als je zuvor.

Seit der Ankündigung von Trumps Zöllen in der vergangenen Woche schwanken die Märkte – sowohl national als auch international – zwischen täglichen Rekordhochs und -tiefs. Wobei der Dow Jones allein im letzten Monat um 10 Prozent gefallen ist. In den ersten beiden Monaten seiner Präsidentschaft hat Trump es bereits geschafft, die Begeisterung der Anleger nach den Wahlen zu zerstören.

Die Märkte stehen nun kurz vor einem historischen Zusammenbruch, da seine Zölle in Kraft treten. Goldman Sachs und JP Morgan haben seit Trumps Ankündigung der Zölle in der vergangenen Woche ihre Rezessionswahrscheinlichkeit erhöht.

Angeblich 70 Länder als Bittsteller

Einer der wenigen Gründe, die die Märkte vor einem vollständigen Zusammenbruch bewahren, ist die Behauptung des Weißen Hauses, dass sich über 70 Länder an die Regierung gewandt haben. Und zwar in der Hoffnung, Abkommen und Ausnahmen von Trumps Zollprämie auszuhandeln. Der Präsident könnte sie jedoch abblitzen lassen.

Laut einem Bericht von Politico vom Mittwoch, dem mehrere Nationen ihre Frustration über das mangelnde Engagement des Weißen Hauses bei den Handelsverhandlungen zum Ausdruck gebracht haben, „bin ich mir nicht sicher, wie empfänglich das Handelsministerium, der [US-Handelsbeauftragte], dafür ist, unsere Kabinettssekretäre zu Treffen mit ihren Amtskollegen zu bewegen. Viele von uns haben ihnen bereits geschrieben und um Treffen gebeten“, sagte ein philippinischer Beamter gegenüber Politico. Und fügte hinzu, dass sie und andere Länder „alle auf eine Antwort warten“.

„Selbst wenn man ein Treffen hat, bekommt man außer einem netten Tweet nichts“, sagte ein anderer Diplomat.

„Diese Länder rufen uns an, küssen mir den Hintern“

Bei einem jährlichen Abendessen des National Republican Congressional Committee am Dienstagabend gab Trump praktisch zu, dass die Aushandlung von Geschäften mit interessierten Handelspartnern derzeit nicht sein Hauptanliegen ist.

„Diese Länder rufen uns an, küssen mir den Hintern – das tun sie – sie brennen darauf, ein Abkommen zu schließen.“

„Bitte, bitte schließen Sie ein Abkommen. Ich werde alles tun. Ich werde alles tun, Sir’“, sagte Trump während seiner Rede auf der Veranstaltung.

„Wir wollen nicht unbedingt einen Deal mit ihnen machen. Wir sind zufrieden damit, wie wir unsere 2 Milliarden Dollar pro Tag einnehmen. Aber sie wollen einen Deal mit uns machen. Ich weiß, was zum Teufel ich tue. Ich weiß, was ich tue. Und Sie wissen auch, was ich tue. Deshalb haben Sie für mich gestimmt“, fügte er hinzu.

„Sie können die Zölle erhöhen, aber na und?“

Es ist nicht hilfreich, dass China am Mittwochmorgen eine weitere Runde von Vergeltungszöllen gegen die Vereinigten Staaten verhängt hat und die Strafzölle auf aus den USA importierte Waren von 34 auf 84 Prozent erhöht hat. Verglichen mit den 104 Prozent, die Trump auf chinesische Importe erhebt.

Auf die Frage, wie er den eskalierenden Zollkrieg zwischen den USA und China beurteile, sagte Finanzminister Scott Bessent gegenüber Fox News : „Sie können die Zölle erhöhen, aber na und?“