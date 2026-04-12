Trumps Inkompetenz ruiniert sein Land

Es war die erste Septemberwoche 2005, etwa eine Woche nachdem Hurrikan Katrina New Orleans dem Erdboden gleichgemacht hatte, als George W. Bush jenen Satz sprach, der seine zweite Amtszeit – wenn nicht gar seine gesamte Präsidentschaft – definieren sollte: „Brownie, you’re doing a heck of a job.“ Eine beiläufige Bemerkung, ein geradliniger Präsident, der seinem Mitarbeiter, FEMA-Direktor Michael Brown, für dessen Einsatz dankte. Doch der Einsatz war bei weitem nicht ausreichend, die Reaktion des Bundes kläglich, und Bushs Spontankommentar wurde zum Slogan einer abgehobenen Regierung, die entweder nicht in der Lage war, den Staat zu führen – oder, schlimmer noch, es schlicht nicht kümmerte. Für den Rest von Bushs trostloser Amtszeit begegneten seine Kritiker jedem neuen Versagen mit derselben sarkastischen Antwort. „Heckuva job, Brownie.“

Trumps „great job“ an Marco Rubio, hingeworfen während seiner Rede zur Lage der Nation im Februar, hatte nicht ganz dieselbe Halbwertszeit. („Ich glaube, er wird als der Beste aller Zeiten in die Geschichte eingehen“, sagte Trump über seinen Außenminister – woraufhin Henry Kissinger im Grab aufrecht hochfuhr und schallend lachte.) Doch so sehr Trump auch versucht, uns mit empörenden Posts und Zirkusspektakeln abzulenken: Es wird immer deutlicher, dass der Trump der zweiten Amtszeit schneller und tiefer versinkt als Bush je es tat – und das Bleigewicht auf seinem Rücken ist im Wesentlichen dasselbe.

Es ist eigentlich nicht die Ideologie, die Trump gerade zu Fall bringt. Ja, seine Regierung ist die grausamste, fremdenfeindlichste und imperialistischste seit mindestens einem Jahrhundert. Und ich würde gern glauben, dass das für die große Mehrheit der gemäßigten amerikanischen Wähler ein Ausschlusskriterium wäre – aber wenn wir ehrlich sind, ist es das wohl nicht. Unabhängige und moderate Wähler stehen seit Trump seine nativistische Nummer vor einem Jahrzehnt zum ersten Mal abzog, im Großen und Ganzen hinter ihm beim Thema Einwanderung. Und selbst viele populistische Linke können sich mit einer „America First“-Außenpolitik und Protektionismus für amerikanische Hersteller anfreunden. Vielleicht sollte Trump politisch ins Straucheln geraten, weil er schamlos an der Präsidentschaft verdient und halb Washington nach sich selbst umbenennt – aber soweit ich das beurteilen kann, stört das die Leute auch nicht sonderlich.

Inkompetenz als Trumps Problem

Nein, was Trump gerade den Garaus macht, ist nicht die extremistische Agenda – es ist die schwindelerregende Inkompetenz. Einwanderer abzuschieben ist eine Sache; maskierte Agenten, die amerikanische Staatsbürger auf Boulevards im Mittleren Westen festnehmen, eine andere. Dem iranischen Atomprogramm ein Ende zu setzen mag auf dem Papier Mehrheitszustimmung finden – aber einen Krieg vom Zaun zu brechen, ohne klare Begründung, ohne auch nur die grundlegendsten Konsequenzen durchdacht zu haben, ist der sicherste Weg, die Wählerschaft in Windeseile zu verlieren. (Rund sechs von zehn Amerikanern missbilligen Trumps Kriegsführung, laut Pew Research – und diese Zahl wird so schnell nicht sinken.) Die Benzinpreise schießen in die Höhe, die Hypothekenzinsen steigen, die Finanzmärkte taumeln hin und her. Flughafenterminals sehen aus wie Disneyland im Juli.

Kompetenz – und damit meine ich die grundlegendste, elementarste, bitte-nicht-die-Welt-in-die-Luft-jagen-Art von Kompetenz – war in Trumps erster Amtszeit noch eher vorhanden, als der Präsident eine Reihe von leitenden Mitarbeitern durchrotierte: alte Partei- und Militärkader, die sich selbst als Puffer zwischen Trump und den verschiedenen Behörden verstanden. Vier Jahre im Exil befreiten Trump von all dem. Sein Team der zweiten Amtszeit besteht hauptsächlich aus Randfiguren und streitlustigen Meinungsmachern – Menschen, die sich mit Bühnen-Make-up wohler fühlen als mit dem Management komplexer Bürokratien, für die sie ohnehin nur Verachtung übrig haben. Ein kühnes Experiment, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt schien.

Ich könnte den Rest dieser Kolumne damit verbringen, Beispiele aufzuzählen – die Homeland-Security-Ministerin, die 220 Millionen Dollar für Werbespots ausgab, in denen sie zu Pferd am Mount Rushmore zu sehen ist; der FBI-Direktor, der seine Freundin mit Personenschutz durch die Gegend kutschiert und mit Eishockeyspielern Bier trinkt, während echte Verbrechen auf Aufklärung warten; der Verteidigungsminister, der es in Ordnung findet, dass Apache-Hubschrauber über die Hinterhöfe abgehalfterter Rockstars donnern; der Generalstaatsanwalt, der US-Staatsanwälte einsetzt, die eigentlich Testamente und Immobilientransaktionen bearbeiten sollten – wenn überhaupt. Besser, wir stellen einfach fest, dass täglich atemberaubende Amtsvergehen stattfinden, und halten das im Protokoll fest.

Mullin als Maßstab des Verfalls

So gesehen: Als Trump Kristi Noem schließlich durch Markwayne Mullin ersetzte – einen ehemaligen Klempner und MMA-Kämpfer, der ständig andeutet, er sei eine Art Geheimdienstagent gewesen, könne aber nicht darüber reden –, applaudierte jeder halbwegs zurechnungsfähige Mensch in Washington, als wäre James Baker in seiner Glanzzeit auferstanden. Das sagt alles.

Ich verfolge seit Langem eine Theorie, die wohl aus meiner Kindheit in den Carter-Jahren stammt: Wähler können einem Präsidenten fast alles verzeihen – solange es nicht in pures Chaos ausartet. (Nichts schreit Chaos wie ein Angriff durch ein Kaninchen.) Ob fair oder nicht: Wir mögen die Illusion eines Präsidenten, der die Lage zumindest weitgehend im Griff hat, weil es sich sonst einfach zu schlecht schläft. Ich gebe zu, dass Trump mich an dieser Theorie hat zweifeln lassen; es gab Momente, vor allem in seiner ersten Amtszeit, wo destruktives Chaos tatsächlich für Trump zu funktionieren schien – vielleicht weil es das Berechenbarste an ihm war. Jetzt funktioniert es nicht mehr.

Trumps Wirtschaftspolitik – und, noch entscheidender, der Eindruck, dass er stets mit etwas anderem beschäftigt zu sein scheint als mit der Wirtschaft, etwa mit seiner Obsession für Wahlbetrug, an die außerhalb seines Truth-Social-Feeds niemand wirklich glaubt oder die jemanden interessiert – hat eine ganze Legion von Unabhängigen vergrault, die ihn gewählt hatten. Seine napoleonische Außenpolitik hat derweil einen tiefen und wachsenden Riss in seiner eigenen Basis aufgerissen. Man könnte vom Jefferson Memorial bis zur K Street laufen (weiter als es aussieht, glauben Sie mir) und keinen einzigen Menschen treffen, der glaubt, dass die Republikaner den Kongress nach November halten werden. Und ich gehöre zu denen, die meinen, dass die Demokraten inzwischen eine realistische Chance haben, auch den Senat zurückzugewinnen – indem sie republikanische Sitze in Texas, North Carolina, Maine, Ohio und Alaska ins Spiel bringen. MAGA mag als Bewegung noch eine gewisse Zugkraft haben, aber als Regierungsformation führt es gerade einen gescheiterten Staat.

Trumps letztes Kapitel

ES HEISST OFT, dass Menschen in der letzten Lebensphase immer mehr zu dem werden, was sie schon immer waren – und man kann bereits erahnen, wie Trump wohl die letzten zwei Jahre seiner lähmenden Präsidentschaft verbringen wird: als Bauherr, besessen von seinem Ballsaal, seinem Kunstzentrum und seinem albernen Arc d’Trump, schimpfend auf Architekten und darum bemüht, ein Vermächtnis in Blattgold zu hinterlassen. Was aus seiner Bewegung wird, ist eine kompliziertere Frage. Was wird aus dem Trumpismus, wenn die Wähler Trump abgewählt haben?

Die Konturen der Fraktionen zeichnen sich bereits ab. Da ist zum einen das, was man den „True MAGA“-Flügel nennen könnte – Trump-Anhänger, die argumentieren werden, dass Trump seine eigene „America First“-Ideologie verraten hat, weil er von Insidern korrumpiert wurde oder vielleicht weil er geistig den Halt verloren hat. Der Weg nach vorn bestehe dann nicht darin, MAGA aufzugeben, sondern zu seinen nativistischen, antiglobalistischen Wurzeln zurückzukehren. (Vielleicht sogar den weißen Nationalismus etwas zurückfahren und stattdessen dem Antisemitismus etwas mehr Raum geben.)

Marjorie Taylor Greene hat sich mit bemerkenswertem Geschick als Erbin des authentischen Trumpismus positioniert. Ebenso Tucker Carlson, den man nicht unterschätzen sollte. Selbst J.D. Vance könnte Anspruch auf diese Fraktion erheben – er hat geschickt durchblicken lassen, dass er gegen den Irankrieg war, und gleichzeitig einmal mehr seine sklavische Loyalität unter Beweis gestellt.

Die Trump-Nachfolger in Stellung

Dann gibt es das, was ich die „Trump, aber“-Fraktion nennen würde – gemeint ist: „Ich bin wie Trump, nur vielleicht besser.“ Nach einer späten und glühenden Bekehrung zu MAGA scheint Marco Rubio sich als sanftere, erfahrenere und breiter anschlussfähige Version Trumps zu positionieren. Senatoren wie Josh Hawley und Ted Cruz könnten sich als intellektuellere trumpistische Nachfolger in Stellung bringen – ideologisch in jeder Hinsicht auf Linie, aber stärker auf wirtschaftliche Gerechtigkeit fokussiert. Robert Kennedy Jr. wäre nicht verrückt, wenn er glaubte, er könne die Reste von MAGA mit seiner eigenen antikonzernkritischen Anhängerschaft zusammenführen. (Aus anderen Gründen wäre er verrückt, aber nicht deswegen.)

Das Posieren dieser Fraktionen könnte durchaus unterhaltsam werden – und auf seltsame Weise vielleicht sogar substanziell sein. Aber wäre ich ein republikanischer Politiker, der versucht, die Trümmer von MAGA zu retten, würde ich auch über das Regieren nachdenken – und darüber, wie ich vermitteln kann, dass ich davon wirklich etwas verstehe. Kompetenz allein war in der Präsidentschaftspolitik noch nie ein mitreißendes Thema; man frage nur Präsident Dukakis oder Präsident Romney. Aber atemberaubende Inkompetenz ist auch keine sonderlich gute Visitenkarte.

Wir wissen heute, dass George W. Bushs Absturz ins Chaos nicht nur ein vorübergehender Tiefpunkt für die Rechte war. Er markierte das Ende einer 40-jährigen Ära des Neokonservatismus und ebnete letztlich den Weg für Trumps feindliche Übernahme der Partei. Ähnlich verhält es sich jetzt: Ob MAGA Trump als lebensfähige politische Kraft überdauert, hängt nicht allein davon ab, ob es weiterhin eine knappe Mehrheit weißer Wähler ansprechen kann. Es wird auch davon abhängen, ob die Republikaner das Image einer Partei abschütteln können, die der Regierung mit Verachtung begegnet – aber es grundsätzlich nicht ernst meint, sie zu führen.

Tolle Arbeit, Trump. Wirklich tolle Arbeit.