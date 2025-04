Diese massiven Proteste gegen Trump sind erst der Anfang

Millionen Amerikaner strömten am Samstag auf die Straße, um gegen Folgendes zu protestieren : Präsident Donald Trump ; seinen Handlanger Elon Musk , der für die Effizienz der Regierung zuständig ist. Die Agenda der Republikaner. Steuersenkungen für die Reichsten durch Kürzungen bei Medicaid zu finanzieren. Absurde Kürzungen in den Bereichen Wissenschaft, Gesundheit und Bildung. Trumps Misshandlung von Transkindern und Einwanderer. sowie Trumps Zollblitz, der ihre Rentenkonten dezimiert.

Die „Hands Off!“-Proteste zogen riesige Menschenmengen auf die Straßen blauer Städte wie New York, Chicago, Seattle und Washington, D.C. Aber auch in kleineren urbanen Zentren roter Staaten wie Salt Lake City, Utah, und Missoula, Montana. Sowie in Hunderten konservativer Gemeinden in ganz Amerika von Flower Mound, Texas, bis Tupelo, Mississippi, kam es zu großen Demonstrationen.

Die Demonstrationen wurden von einer breiten Koalition organisiert. Darunter Gruppen, die in der ersten Trump-Regierung an Bedeutung gewonnen haben. Wie Indivisible, Aufsteiger wie die 50501-Bewegung sowie etablierte Basisgruppen wie MoveOn. Der wachsende Widerstand überraschte selbst erfahrene Organisatoren. Indivisible-Mitbegründer Ezra Levin schrieb am Freitag eine SMS an Rolling Stone, in der er „einen der größten eintägigen Proteste seit Jahren“ voraussagte und hinzufügte, dass die öffentliche Resonanz „irgendwie schockierend“ sei.

Nicht von George Soros bezahlt

Bei einer Protestveranstaltung in Portland, Oregon, an der dieser Reporter und Zehntausende von Demonstranten teilnahmen, legten die Demonstranten den Verkehr auf einer der Hauptbrücken der Stadt lahm. Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie „Widerstand gegen die Oligarchie“, „Bekämpft die Ignoranz, nicht die Einwanderer“, „Rettet Amerika vor dem Trumpster-Feuer“ und (typisch Portland) „Vulva the Resistance“. Die Versammlung war lebhaft, friedlich. Und überraschend familienfreundlich. Mit kleinen Kindern, die mit ihren Eltern marschierten.

Im Gegensatz zu den düsteren Fantasien der Rechten waren die Demonstranten aus eigenem Antrieb dort. Um die amerikanische Demokratie aus einem anhaltenden Gefühl des Patriotismus heraus zu verteidigen. Und nicht etwa, weil sie vom liberalen Milliardär George Soros bezahlt wurden. (Ironischerweise wurde diese falsche Behauptung über Soros als Strippenzieher der Proteste von Musk, dem Mega-Milliardär, verbreitet. Musk bezahlt Menschen buchstäblich dafür bei seinen politischen Kundgebungen zu erscheinen, bei denen er scheinbar wahllos Millionenschecks verteilt.)

Am Sonntag telefonierte Rolling Stone mit Levin, um über die enorme Beteiligung am Samstag und die Zukunft der Demokratiebewegung zu sprechen.

Die folgende Abschrift wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet.

Wie empfinden Sie die Proteste?

Es war ein guter Tag. Allerdings sehr teuer. [Lacht.] All diese „bezahlten Demonstranten“.

Ist die Trilaterale Kommission involviert?

Elon hat tatsächlich über uns getwittert , als wir auf dem Weg zur Kundgebung waren. Weil ich am Abend zuvor bei Maddow war. Er [hat einen Tweet eines Verrückten retweetet], der über unsere „gewalttätigen Proteste“ sprach. Und darüber, dass alles „von Soros finanziert“ sei. Und [Elon bestand darauf], dass wir strafrechtlich verfolgt werden müssten.

Wir werden die endgültigen Schätzungen erhalten. Aber die letzte Zahl, die ich gehört habe, ist, dass weltweit über 5 Millionen Menschen teilgenommen haben. Und soweit ich weiß, gab es keinen einzigen Zwischenfall. Es ist unglaublich. Wir sind einfach so schlecht in gewalttätigen Protesten.

Schade, dass man nicht einmal einen Aufstand richtig anzetteln kann …

Wofür zahlt George? [Lacht.]

Im Ernst, ich war hier in Portland beeindruckt, wie viel bürgerliche Solidarität es gab. Die Polizei ist kaum für ihren Einsatz für die Meinungsfreiheit bekannt. (Sie schlägt oft auf Demonstranten ein oder setzt chemische Munition ein, um sie zu vertreiben.) Aber die Polizei stand bereit. Und blockierte den Autoverkehr, um die Sicherheit der Demonstranten zu gewährleisten. Die Demonstranten behinderten den Verkehr, als sie eine Brücke überquerten. Aber es schien, als ob neun von zehn Menschen, die in ihren Autos steckten, lächelten, hupten und die Demonstration unterstützten.

Ich habe aus New York gehört, dass die Leute überrascht waren, dass sie dort keine Polizisten gesehen haben und es keine Zwischenfälle gab. Es war gerecht und fröhlich und trotzig und ermutigend – alles, was wir uns erhofft hatten. Mehr als wir uns erhofft hatten. Wenn man ankündigt, dass man eine Party veranstaltet, weiß man nie, ob die Leute auch kommen werden.

Sprechen Sie ein wenig über die Koalition. Ich bin neugierig auf die 50501-Bewegung , die ein wichtiger Partner bei der Organisation war.

Als wir das vor drei Wochen bekannt gaben, waren wir nicht allein. Es waren auch MoveOn, Working Families und 50501 dabei. Sie sind eine organische Basisgruppe, die auf Reddit begann und eine echte Energie hat. (Sie heißen 50501, weil sie als erstes 50 Proteste in 50 Hauptstädten der Bundesstaaten starteten.)

Eine ganze Reihe anderer Organisationen schloss sich der Bewegung an: Gewerkschaften, Bürgerrechtsorganisationen und andere Basisgruppen. Es wurde zu einem großen Fest der Liebe in der Welt der Pro-Demokratie, der progressiven Organisation und der Basisgruppen. Alle drängten ihre Mitglieder dazu, die Bewegung so weit wie möglich zu verbreiten.

Die Veranstaltungen vor Ort wurden größtenteils von Freiwilligen ins Leben gerufen. Die Leute meldeten sich und beschlossen, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Auf der Website gibt es einen Link „Eine Veranstaltung organisieren“ mit Anweisungen, wie man das macht. Es wurde von ganz normalen Leuten geleitet. Viele Indivisible-Mitglieder, aber nicht nur sie. Es verbreitete sich verdammt schnell. Wir starteten an einem Freitag; Anfang der nächsten Woche hatten wir 400 Veranstaltungen. Selbst zu diesem Zeitpunkt fühlten wir uns ziemlich gut. Ich hätte nicht ahnen können, dass es am Ende 1.300 Proteste werden würden. Mit 17 in ganz Montana und 14 in ganz Alaska sowie in Brüssel, Lissabon und London.

Waren diese Proteste im Ausland Expats, oder was war die treibende Kraft?

Einige von ihnen sind Expats, einige von ihnen sind aus Solidarität mit den Menschen in den Vereinigten Staaten dabei. Eine Mischung aus beidem.

Ich berichte seit Jahrzehnten über Proteste, und manchmal werden sie von lautstarken Gruppen dominiert oder es werden eher spaltende, umstrittene Themen vorangetrieben. Dies hatte einen sehr breiten Konsens.

Dies war ein „Big Tent“ – alle, von DSA bis Matt Yglesias und Never-Trump-Republikanern, unterstützten es. Ich hatte kurz darüber nachgedacht, dies als „Normal March“ zu bezeichnen. Wie die Verrückten werden auch die MAGA-Anhänger und die rechten Spinner nicht dabei sein. Aber wenn man ein normaler Mensch ist, möchte man daran teilnehmen. Denn natürlich ist man gegen das Projekt 2025, man ist gegen DOGE und dagegen, dass der reichste Mann der Welt nach der Sozialversicherung kommt.

Aber ich bin froh, dass wir uns für „Hands Off!“ entschieden haben! Es war ein guter Slogan, denn wir alle kommen aus unterschiedlichen Gründen zu dieser Veranstaltung. Vielleicht sind wir besorgt über die Zölle, vielleicht sind wir besorgt darüber, dass Transkinder in unserer Gemeinde ins Visier genommen werden, oder dass Einwanderer verschwinden, oder vielleicht sind wir besorgt über die Sozialversicherung. Wir haben alle einen Grund, uns zu wehren.

Hat Trumps Ein-Mann-Finanzkrise – die die College- und Rentenfonds der Menschen plündert – für zusätzlichen Schwung gesorgt?

Darauf können Sie wetten. Als wir das Datum festlegten, wussten wir, dass die Obersten Gerichtshofswahlen in Wisconsin in den Nachrichten sein würden. Das war vorhersehbar. Wir wussten nicht, dass wir Musk im ganzen Staat in den Hintern treten würden. Aber wir waren vorsichtig optimistisch, dass wir gewinnen würden, und das könnte einen kleinen Schub geben: „Schaut, wir sind in der Lage, in einer konstitutionellen Republik immer noch zu gewinnen.“

Wir wussten nicht, dass [der demokratische Senator von New Jersey] Cory Booker seine große Rede direkt als Reaktion auf den Druck der Wähler halten würde, was so viele inspirierte. Und niemand wusste, dass Trump versuchen würde, die Weltwirtschaft zum Absturz zu bringen. Aber dieses Zusammentreffen von Ereignissen hat tatsächlich die Wahlbeteiligung erhöht – nicht nur im ganzen Land, sondern auf der ganzen Welt.

Ich bin beeindruckt, wie viele dieser Proteste in Kleinstädten in Texas oder Mississippi organisiert wurden.

So viele! Man verlässt sich auf die großen Ankerstädte. D.C. hatte mehr als 100.000. Ich glaube, Chicago hat uns mit mehr als 250.000 übertroffen. Und New York hatte auch eine lächerliche Zahl. Und ich bin gerne in den großen Städten. Das sieht gut aus.

Aber ich komme aus dem ländlichen Texas. Ich liebe es, Leute in roten Gebieten, in ländlichen Gebieten zu sehen, die zeigen, dass sie sich diesen Scheiß nicht gefallen lassen.

Unser Ziel war es, eine ungewöhnliche Anzahl von Menschen an einer ungewöhnlichen Anzahl von Orten zu versammeln – es war sehr wichtig, dass wir nicht nur in Stadtzentren präsent sind. Es war sehr wichtig, dass wir nicht nur in blauen und nicht nur in violetten Staaten präsent sind. Diese Opposition gibt es auch in ländlichen und tiefroten Gemeinden.

Das haben wir im Februar und März in den Rathäusern gesehen. Republikanische Wähler und Unabhängige kamen, weil sie es nicht gut fanden, dass Veteranen entlassen wurden, und weil ihnen nicht gefiel, was DOGE tat.

Man neigt dazu, „die Basis“ als Synonym für demokratisch oder „links“ zu bezeichnen. Aber die Ideologie ist derzeit sehr vielfältig, weil das, was sie vom Weißen Haus und von DOGE fordern, die Menschen im gesamten Spektrum verärgert.

Selbst in den größeren Städten fanden einige der größten Proteste in Orten wie Salt Lake City statt.

Es war sehr cool. Sehen Sie: Es ist ein wirklich dunkler Moment, und er ist auch inspirierend, weil viele Menschen Mut statt Angst wählen. Sie tauchen zu einer Zeit auf, in der es Grund zur Sorge gibt, was diese Regierung tut, indem sie Demonstranten ins Visier nimmt, friedlichen Protest ins Visier nimmt.

Meiner Meinung nach hatte das Ganze etwas Rebellisches. Und die Entschlossenheit, sich nicht einschüchtern zu lassen. Menschen, die ihre Kinder zum Protest mitnehmen? Das ist ein echter Akt des Trotzes.

Bringt eure Kinder mit! Bringt eure Hunde mit! Demokratiebewegungen sind darauf angewiesen, dass normale Menschen Teil davon sind. Ich liebe Aktivisten, aber wir werden keine Bewegung aufbauen, die nur aus Menschen besteht, die sich selbst als „Ich bin ein Aktivist“ bezeichnen. Man braucht ganz normale Leute, und die kommen nicht, wenn es langweilig ist. Man muss es einladend und unterhaltsam gestalten, und so kam es mir in D.C. vor.

Wir hatten uns Sorgen über Gegenproteste gemacht. Über Gewalt, basierend darauf, wie Musk versuchte, Widerstand gegen das, was wir taten, zu schüren. Aber auch das ist nicht eingetreten. Ich habe keine Berichte gesehen, dass MAGA Trump unterstützt. Stattdessen haben wir eine freudige Demonstration der Macht des Volkes erlebt.

Ich bin beeindruckt, wie früh in dieser Amtszeit Proteste der Bevölkerung in Gang gekommen sind und dass sie wahrscheinlich noch zunehmen werden. Wie können Sie diese Dynamik nutzen?

[Mitbegründerin von Indivisible] Leah [Greenberg] und ich haben die Kundgebung in D.C. beendet. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass dies nicht das Ende des faschistischen Angriffs auf die Demokratie ist, aber es könnte ein Wendepunkt sein, wenn wir es zu einem machen.

Ein Wendepunkt bedeutet, die Energie des Protests zu nutzen. Wir bauen einen Muskel auf, und man muss kontinuierlich mehr Menschen in die Demokratiebewegung einbinden, ihnen Führungsverantwortung übertragen und sie ihre eigene Kreativität und ihren Unternehmergeist entfalten lassen. Das wiederum wird mehr Menschen in die Bewegung ziehen. Wenn man die Energie nicht nutzt, verpufft sie. Wenn man sie nicht in produktive Aktivitäten vor Ort lenkt, verpufft sie. Das ist also die Dringlichkeit, die ich empfinde.

Wir hatten 5 Millionen Menschen im ganzen Land, auf der ganzen Welt, die jetzt nicht nur stillschweigend gegen DOGE, Musk und Trump sind, sondern sich aktiv engagieren. Wie kann man sie einbinden? Wenn ich einen Zauberstab schwingen könnte, würden sich die Menschen einer Gruppe anschließen oder ihre eigene lokale Gruppe gründen. Das könnte Indivisible sein. Es könnte 50501 sein. Oder es könnte die Partei der arbeitenden Familien sein. Es könnte etwas ganz anderes sein. Wichtig ist, dass sie sich in ihrer eigenen Gemeinschaft engagieren und herausfinden, wo sie Einfluss ausüben können, und damit beginnen, Macht aufzubauen, um diesen Einfluss zu nutzen.

Die nächste Kongresspause beginnt am 11. April. Die Republikaner werden sich mit ziemlicher Sicherheit immer noch verstecken, weil sie sich weigern, aufzutauchen. Viele Demokraten werden die Führung übernehmen, und wir sollten uns um die Maxwell Frosts, die Jamie Raskins und die Jasmine Crocketts scharen. Und wir sollten diejenigen, die nicht in Führungspositionen sind, dazu drängen, aus dem Weg zu gehen oder damit zu beginnen. Wir brauchen mehr Cory Bookers als Chuck Schumers. Wir brauchen Leute, die tatsächlich anfangen, Führung zu übernehmen – und die Anführer, die uns im Stich lassen, beim Namen nennen, denn wir haben jetzt keine Zeit für Spielchen.

Ich sehe, wie sich eine produktive Feedbackschleife entwickelt. Cory Booker schreibt seine historische Rede den Wählern zu, die ihn dazu gedrängt haben, mutiger zu sein. Und dann habe ich bei der Protestveranstaltung vielleicht ein halbes Dutzend Schilder gesehen, auf denen Bookers Rede zitiert wurde. Zum Beispiel: „Es ist kein Problem von Rot oder Blau. Es ist ein Problem von Richtig oder Falsch.“ Die Menschen schaffen Raum für ihre Anführer. Und dann inspirieren die Anführer ihrerseits die Menschen.

Das war die ganze Zeit über unsere Theorie des Wandels bei den Demokraten. Sie lautet: Kein Politiker möchte ausgebuht werden. Kein Politiker möchte von seinen Wählern kritisiert werden. Jeder fähige Politiker weiß, dass sein Weg zur Wiederwahl und zu einem höheren Amt davon abhängt, seine Wähler davon zu überzeugen, dass er einer der Guten in einem kaputten System ist. Die Tatsache, dass Booker direkt zugab: ich von meinen Wählern dazu gedrängt und überzeugt wurde, aggressivere Taktiken anzuwenden. Das ist eine unglaubliche Bestätigung dieser Theorie des Wandels.

Die Hälfte der Schlacht, die wir führen, besteht darin, die MAGA-Koalition zu spalten und deutlich zu machen, dass die Unterstützung einer zutiefst unpopulären Agenda politische Konsequenzen hat. Aber die andere Hälfte besteht darin, die Demokraten davon zu überzeugen, sich selbst zu retten, Rückgrat zu zeigen und sich zu wehren.

Ich argumentiere seit Monaten mit demokratischen Mandatsträgern. Wir erleben eine Welle der Energie, die von zwei Dingen angetrieben wird. Das eine ist die abscheuliche DOGE-Agenda, Musk-Agenda, Trump-Agenda. Aber das andere ist das Gefühl eines völligen Mangels an Führung in den oberen Rängen der Demokratischen Partei. Die Leute haben das Gefühl: „Na, so ein Mist! Das Land geht den Bach runter, und die Demokraten reden über parteiübergreifende Unterstützung für MAGA-Gesetzesvorlagen zur Einwanderung.“

Das kann man kurz und knapp so zusammenfassen: Die Leute sind sauer auf die Demokraten. Aber Cory Booker hat gezeigt, dass die Leute feiern, wenn man sich wehrt. Tage später werden auf den Straßen Schilder zu sehen sein, auf denen steht, was Sie gesagt haben. Das ist es, was diese Leute wollen. Sie sind so hungrig nach Führung, und ich hoffe, dass dies die demokratischen Mandatsträger dazu inspiriert, diese Aufgabe zu übernehmen.

Gibt es andere strategische Möglichkeiten, um diesen Schwung aufrechtzuerhalten?

Das hängt davon ab, wo man sich befindet. Die Menschen werden je nach ihrer politischen Geografie unterschiedliche Möglichkeiten haben. Jemand im ländlichen Arkansas wird andere Möglichkeiten haben als jemand in Virginia. In diesem Jahr finden in New Jersey und Virginia Wahlen außerhalb des Wahljahres statt. Es wird Kongresspausen geben und einen Kampf um mögliche Gesetze zu Kryptowährungen, sicherlich ein Versöhnungsgesetz, das zutiefst rückschrittlich sein wird. Und es wird viele Gelegenheiten für Bürgerversammlungen und Kongresspausen geben, um in Echtzeit Druck auf gewählte Amtsträger auf Bundesebene auszuüben.

Und dann gibt es noch die Ebene der Bundesstaaten. In den „blauen Staaten“, in denen die Demokraten eine Dreifachmehrheit haben, besteht für diese Gouverneure und die gesetzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten die Möglichkeit, in die Offensive zu gehen. Ich würde mir mehr J.B. Pritzker da draußen. [Pritzker ist der Gouverneur von Illinois, der sich der Agenda von Trump widersetzt.] Der Samstag hat gezeigt, dass es dafür eine Nachfrage gibt. Wenn man ein ehrgeiziger Politiker auf Landesebene ist, wird man viel Unterstützung erhalten, wenn man progressiver ist.

Es wird bis mindestens 2027, wenn wir das Repräsentantenhaus und/oder den Senat zurückerobern, niemanden geben, der glaubwürdig behaupten kann, ein Anführer der Demokratischen Partei zu sein. Das bedeutet, dass jeder gewählte Demokrat im Land dasselbe tut – nämlich sich die Finger lecken und sie in die Luft strecken. Das macht ein guter Politiker.

Am Samstag haben wir gerade das Wetter geändert.