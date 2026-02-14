Pilot gefeuert, weil er Kristi Noems Decke in einem Flugzeug vergaß

Eine einzelne Decke, die Heimatschutzministerin Kristi Noem gehörte, führte Berichten zufolge dazu, dass ein Pilot der US-Küstenwache entlassen und kurz darauf wieder eingestellt wurde, nachdem sie in einem Flugzeug vergessen worden war.

In einem umfassenden Bericht des „Wall Street Journal“ – der unter anderem das „ständige Chaos im DHS“ im Zuge eines föderalen Vorgehens gegen Einwanderung sowie Noems angebliche Rivalität mit Trumps Grenzbeauftragtem Tom Homan beleuchtet – geriet ihre Beziehung zu ihrem engen Berater Corey Lewandowski in den Fokus sowie ihre angebliche Neigung, DHS-Mitarbeiter zu entlassen oder in Verwaltungsurlaub zu versetzen.

Laut WSJ haben die beiden „rund 80 % der ICE-Feldführungskräfte mit Beamtenstatus, die zu Beginn ihrer Amtszeit im Amt waren, entlassen oder degradiert“.

Debakel um die Decke

Während des Decken-Debakels zwang sie ein Wartungsproblem Berichten zufolge dazu, das Flugzeug zu wechseln, doch Noems Decke schaffte den Wechsel nicht und blieb zurück. Der Pilot der Küstenwache wurde angeblich von Lewandowski nach diesem unverzeihlichen Fehltritt entlassen und angewiesen, einen Linienflug nach Hause zu nehmen, wurde jedoch schnell wieder eingesetzt, als den Verantwortlichen klar wurde, dass sonst niemand sie zurückfliegen konnte.

Ein Sprecher des DHS reagierte nicht umgehend auf die Anfrage von ROLLING STONE nach einer Stellungnahme. Laut WSJ ging eine Sprecherin zwar nicht auf den mutmaßlichen Vorfall ein, erklärte jedoch, Noem habe „Personalentscheidungen getroffen, um Exzellenz zu liefern“.

Weitere Vorwürfe und interne Spannungen

An anderer Stelle in dem Bericht behauptet die Publikation, Noem und Lewandowski hätten nach öffentlicher Kritik an der Handhabung der Einwanderungsdurchsetzung in Minneapolis durch die Ministerin sowie an der tödlichen Erschießung von Alex Pretti, einem 37-jährigen Intensivpfleger eines örtlichen V.A.-Krankenhauses, und von Renee Good, einer 37-jährigen Dichterin und Mutter von drei Kindern auf dem Heimweg nach dem Bringen der Kinder zur Schule, durch Bundesbeamte eine „Rehabilitationstour“ gestartet. Nach den Tragödien behauptete Noem fälschlicherweise, Pretti habe „einen Akt des Inlandsterrorismus begangen“, bevor er getötet wurde.

Trump entsandte schließlich Homan, um in Minnesota die Leitung zu übernehmen; dieser kündigte am Donnerstag an, dass die Trump-Regierung die Einwanderungsdurchsetzungsoperation in Minneapolis beenden werde. Inmitten ihres angeblichen Ringens um Einfluss soll Noem Mitarbeiter gerügt haben, wenn sie Homan im Fernsehen sah, und sowohl ihre als auch seine Auftritte gezählt haben, um sicherzustellen, dass sie mehr Sendezeit erhielt.

Beziehung sorgt für Unbehagen

Der WSJ-Bericht erwähnt zudem, dass die enge Beziehung zwischen Noem und Lewandowski beim Präsidenten und seinen wichtigsten Beratern „Unbehagen“ ausgelöst habe. Sowohl Lewandowski als auch Noem sind verheiratet und bestritten öffentlich Berichte über eine Affäre.