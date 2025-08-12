Polizei in Washington D.C. unter Bundesaufsicht gestellt – dürfen nun „tun, was zur Hölle sie wollen“

US-Präsident Donald Trump gab am Montag bekannt, dass er die Metropolitan Police Department von Washington D.C. unter Bundesaufsicht stellt und die Nationalgarde in der Stadt einsetzt. Er betonte, diese Maßnahme sei notwendig, „um unsere Hauptstadt vor Kriminalität, Blutvergießen, Chaos, Elend und Schlimmerem zu retten“. Er bezeichnete dies als „Befreiungstag“ für D.C.

Widerspruch zu offiziellen Kriminalstatistiken

„Die Zahl der Autodiebstähle hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Die Zahl der Carjackings mehr als verdreifacht“, sagte Trump am Montag. Im Widerspruch zu Zahlen des US-Staatsanwalts, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurden und einen rückläufigen Trend dieser Delikte zeigten. Autodiebstähle waren im Jahresvergleich gleichbleibend. Bewaffnete Carjackings gingen um 53 Prozent zurück.

Noch im Januar hatte das Justizministerium hervorgehoben, dass die Gewaltkriminalität in Washington D.C. „auf dem niedrigsten Stand seit über 30 Jahren“ sei.

„Ich rufe hiermit offiziell Abschnitt 740 des Home Rule Act des District of Columbia auf“, sagte Trump am Montag. Dieser Abschnitt erlaubt es dem Präsidenten, im Notfall die Kontrolle über die Polizei für jeweils 48 Stunden zu übernehmen. „Ich stelle das Metropolitan Police Department von D.C. unter direkte Bundesaufsicht.“ Die Entscheidung, die Nationalgarde einzusetzen, sei aus einem präsidialen Memo hervorgegangen, das am Morgen unterzeichnet worden sei.

Vom Rednerpult des Weißen Hauses aus deutete Trump an, dass die Polizei durch die Änderungen ermutigt werde. „Sie lieben es, der Polizei ins Gesicht zu spucken, während die Polizei in Uniform dasteht“, sagte er offenbar in Bezug auf Demonstranten. „Die Polizei steht da. Und ihnen wird gesagt: ‚Unter keinen Umständen etwas tun.‘ Und man sieht, sie wollen loslegen. Und sie stehen da. Die Leute spucken ihnen ins Gesicht, und sie dürfen nichts tun. Aber jetzt dürfen sie tun, was zur Hölle sie wollen.“

Bezug auf Proteste und Ausweitung auf andere Städte

Das bekannteste jüngere Beispiel für Angriffe auf Sicherheitskräfte in Washington D.C. ist wohl der 6. Januar 2021, als Anhänger von Präsident Trump vor dem Kapitol randalierten. 140 Polizeibeamte wurden verletzt, einer von ihnen, Brian Sicknick, starb später. Trump konzentrierte sich jedoch auf Gewalt durch Minderjährige sowie auf die Auflösung von Obdachlosencamps in der Stadt.

Am Montag deutete Trump an, dass er die Nationalgarde möglicherweise auch in anderen Städten einsetzen könnte – wie bereits im Juni in Los Angeles nach Protesten gegen Razzien der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE. Er nannte Chicago, Los Angeles, New York, Baltimore und Oakland.

„Wir haben auch andere Städte, die schlimm sind“, sagte Trump. „Wir werden das nicht zulassen. Und wir werden unsere Städte deswegen nicht verlieren. Und das wird weitergehen. Wir beginnen sehr stark mit D.C., und wir werden das ganz schnell säubern, sehr schnell.“

Auslöser: Angriff auf Ex-DOGE-Mitarbeiter „Big Balls“

Trumps Ankündigung, dass die Bundesregierung die Kontrolle über die Polizei von D.C. übernimmt, wurde von einem Vorfall begleitet, bei dem Edward Coristine, ein ehemaliger DOGE-Mitarbeiter mit dem Online-Alias „Big Balls“, Opfer eines versuchten Carjackings wurde. Coristine, der noch immer für die Sozialversicherungsbehörde arbeitet, wurde verletzt.

Trump sagte am Montag, Coristine sei „blutüberströmt gewesen. Er dachte, er sei tot – mit gebrochener Nase und einer Gehirnerschütterung“.

Seine Ankündigung fiel auf denselben Morgen, an dem ein Richter einen Antrag des Justizministeriums ablehnte, die Aussagen der Grand Jury im Fall Jeffrey Epstein freizugeben. Der angeschlagene Präsident versucht derweil, die anhaltenden Folgen der Entscheidung des Justizministeriums vom vergangenen Monat einzudämmen, keine weiteren Informationen im Epstein-Fall offenzulegen.

Viele in den sozialen Medien bezeichneten den Schritt in D.C. als Ablenkung von dem Fall. Das Wall Street Journal berichtete, das Justizministerium habe Trump im Mai darüber informiert, dass sein Name mehrfach in den Epstein-Akten erwähnt werde. Trump wurde jedoch nicht eines Fehlverhaltens beschuldigt.