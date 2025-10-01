Willkommen in Portland, wo Trumps Fiebertraum Amerikas neuer Albtraum ist

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Wer sich an dem Samstag durch die Rosenstadt bewegte, an dem Donald Trump verkündete, er werde bewaffnete Bundestruppen hierher entsenden – mit Lizenz zum Töten –, sah eine sonnengetränkte Metropole voller Spätsommer-Energie.

Kajaks glitten in den Willamette River. Sonnenlicht blitzte in Mimosagläsern in Straßencafés. Teenager kreischten vergnügt im schattigen Freizeitpark unter Eichen. Clubkids in schwarzem Denim standen Schlange vor einem Konzert, von dem Sie sicher noch nie gehört haben. Das Einzige, was auch nur entfernt militant wirkte, waren die grün gekleideten Mengen der Timbers Army – die ausgelassenen Fans des örtlichen Major-League-Soccer-Teams –, die zu einem Spiel gegen den FC Dallas strömten, am (pssst, nicht Stephen Miller verraten) „Hispanic Heritage Night“.

An diesem Morgen hatte Trump auf Truth Social versucht, in dieser stolz progressiven Stadt Konflikt zu schüren. Ein Ort, an dem er schon einmal Unheil angerichtet hatte – 2020 erprobte er hier das autoritäre Handbuch, das er inzwischen in Los Angeles und Washington, D.C., angewandt hat und mit dem er Memphis, Chicago und andere liberale Hochburgen bedroht.

Trumps Befehl

Trump erklärte, er habe seinen „Kriegsminister“ Pete Hegseth angewiesen, „alle notwendigen Truppen“ zu entsenden, um eine angebliche „Belagerung“ durch Antifa in der Rosenstadt niederzuschlagen. Der Präsident verkaufte seine Drohung mit staatlicher Gewalt als höheres Gut. Um „das kriegsverwüstete Portland“ vor „inländischen Terroristen“ zu schützen, schrieb Trump, autorisiere er „volle Gewalt, falls nötig“.

Wir leben im Zeitalter des Kalten Bürgerkriegs in Amerika. Doch manche wollen ihn heißer. Trump hat weite Teile Amerikas als „inneren Feind“ identifiziert. Und er wirkt geradezu begierig, als Beschleuniger zu agieren – die Nation in den Bruch zu treiben –, indem er bewaffnete Bundeskräfte im Innern mobilisiert, um missliebige Minderheiten und ideologische Gegner ins Visier zu nehmen.

Die Wirklichkeit in Portland

In Wahrheit wird Portland von nichts verwüstet – außer vielleicht von einem mysteriösen Graffitikünstler, der überall die Worte „QUESO QUESO“ (spanisch für „Käse Käse“) sprüht. Dies ist eine Stadt voller lebendiger Viertel, einer weltklasse Esskultur und einer Schrulligkeit, die man nicht erfinden kann. Natürlich gibt es Herausforderungen: Obdachlosigkeit, Drogen, leere Bürotürme. Aber die Gewaltkriminalität ist im freien Fall, Morde sind in der ersten Hälfte 2025 um 51 Prozent zurückgegangen. Dank Künstlern, LARPern und Boheme-Ladenbesitzern füllen sich tote Einkaufszentren wieder. Selbst die einst ausgestorbene Innenstadt erlebt die besten Besucherzahlen seit der Pandemie.

Und doch ist Portland für den 47. Präsidenten weniger ein realer Ort des Ringens und der Mühen als eine Leinwand für seine Fieberträume urbaner Gewalt, die mit eiserner Faust beantwortet werden müsse. Es ist ein Testfeld für Trumps dunkelste Ambitionen – ein Ort, an dem er offenbar kein Problem damit hätte, wenn Amerikaner von den Truppen erschossen würden, die eigentlich geschworen haben, sie zu schützen.

Kleines Konfliktfeld am ICE-Gebäude

Wie ich in diesem Sommer berichtet habe, gibt es in Portland tatsächlich eine kleine Konfliktzone. Sie konzentriert sich auf eine einzige, abgeschrankte Einfahrt – den Zugang zum örtlichen ICE-Gebäude südlich der Innenstadt, das seit Juni Schauplatz anhaltender Proteste ist. Eingeklemmt zwischen alten Straßenbahnschienen und der Interstate 5, wirkt die Einrichtung wie ein Gefängnis mit geringer Sicherheitsstufe. Die Zufahrt verläuft über einen erhöhten Bürgersteig und bildet einen Engpass für die Beamten.

Tagsüber sind die Demonstrationen meist ruhig. Nachts erlebt man öfter Katz-und-Maus-Spiele zwischen hartnäckigen Anti-ICE-Demonstranten und noch hartnäckigeren Bundes-Riot-Cops. Diese Szenen können brutal enden – mit zu Boden geworfenen Protestlern, Schüssen mit Pfefferkugeln oder Gasangriffen mit grünen Rauchwolken.

Eindrücke am Samstag

Doch als ich am Samstagnachmittag mit dem Fahrrad vorbeifuhr – ohne Helm, kugelsichere Weste oder Presseausweis –, wirkte der Ort friedlich und erstaunlich gepflegt. Das ICE-Gebäude war frisch gestrichen, ein Großteil der wütenden Graffiti übertüncht. Sperrholzplatten an den Fenstern entfernt.

Ja, es gab einige bedrohliche Sprüche: „Molotovs Melt ICE“. Andere dagegen waren sanfter: „Antifa = Anti-fascist. What does that make you?“ stand in regenbogenfarbener Kreide. Selbst der Stützpunkt der entschlossensten Aktivisten war eine Straße weitergezogen.

Kurz gesagt: Die Stimmung vor dem Gebäude erinnerte mehr an einen Samstagsmarkt als an Bürgerkrieg. Ein Mann im gelben Hühnerkostüm stand an der Einfahrt, eine US-Flagge mit Herzchen statt Sternen um den Hals, und hielt ein Pappschild mit der Aufschrift: „Portland Will Outlive Him“. Eine Frau im Panama-Hut, Tanktop und Doc Martens trug ein Schild um den Hals: „FUCK OFF FEDS!“ Mehr Kamerateams als tatsächliche Demonstranten hielten die Nicht-Ereignisse fest.

Ein einzelner Bundesbeamter öffnete das Tor, um zwei Demonstranten mit Schildern zu vertreiben, darunter: „ICE is small dick energy. micro.“ Als er sich zurückzog, erhöhte eine Frau mit einem „Fascism Is Unamerican“-Schild den Lautstärkepegel und fragte, ob er Videos gesehen habe, in denen Kinder von ICE von ihren Eltern getrennt wurden. „Wenn Sie dagegen sind, warum zum Teufel helfen Sie ihnen? Stehen Sie für etwas ein! Wo sind Ihre Werte? Das ist nicht das Land, in dem ich aufgewachsen bin!“

Politische Reaktionen in Oregon

Nicht weit entfernt präsentierten sich Oregons Politiker, vor der Kulisse einer der berühmten Brücken der Stadt, geeint gegen Trumps Truppeneinsatz. Bürgermeister Keith Wilson sprach Trump direkt an: „Die Zahl der notwendigen Truppen in Portland ist null.“ Gouverneurin Tina Kotek erklärte, sie habe mit Trump persönlich gesprochen: „Wir haben das im Griff. Uns geht es gut. Wir kommen klar.“ Der Einsatz von Bundestruppen „verstößt gegen unser Recht auf Selbstverwaltung“.

Doch die Maschinerie lief bereits: Hegseth unterzeichnete am Sonntag einen Befehl zur Bundesverstaatlichung von 200 Mitgliedern der Nationalgarde. Der Bundesstaat reichte umgehend Klage ein – ähnlich wie Kalifornien gegen die Intervention in L.A. – mit der Begründung, der Einsatz sei „offensichtlich rechtswidrig“, weil er nicht von der Gouverneurin genehmigt sei und gegen den Posse-Comitatus-Act verstoße.

„Anstatt die öffentliche Sicherheit zu fördern“, heißt es in der Klage, drohten die „provokativen und willkürlichen Aktionen des Präsidenten“ diese zu untergraben, „indem sie öffentlichen Aufruhr provozieren“. Die Klage argumentiert, die Proteste am ICE-Gebäude seien „meist klein und oft friedlich“. Trumps düstere Sicht sei durch einen Fox-News-Beitrag verzerrt worden, der altes Filmmaterial der BLM-Proteste 2020 zeigte.

Warten auf die Nationalgarde

Der Einsatz der Nationalgarde wird frühestens Donnerstag starten – zu dem Zeitpunkt, an dem die Klage erstmals vor Gericht verhandelt wird. Kotek hofft, die Entsendung „verzögern, stoppen oder umleiten“ zu können.

Doch in einer Rede vor Militärführern verdoppelte Trump am Dienstag seine Fehldarstellung Portlands als „Kriegsgebiet“. Er schilderte ein Gespräch mit Kotek: „Ich bekomme einen Anruf von der liberalen Gouverneurin: ,Sir, bitte kommen Sie nicht, wir brauchen Sie nicht.‘ Ich sagte: ,Nun, wenn das keine falschen Bänder sind, sieht das wie der Zweite Weltkrieg aus. Euer Ort brennt nieder.‘“

Trumps Entscheidung, diese friedliche Stadt zu militarisieren, mag absurd wirken – doch die Gefahr ist tödlich ernst. Nach nur acht Monaten seiner Amtszeit erleben wir die Phase der bewaffneten Besetzung. Und das Tempo nimmt zu.

Dank des Interviews eines Kollegen mit David Byrne war ich wieder im Talking-Heads-Fieber. Als Teenager in den 1980er Jahren des Kalten Krieges fesselte mich „Life During Wartime“. Der Text vermittelt alle Atmosphären, wenn auch keine Handlung, eines Thrillers über Widerstand im sozialen Kollaps: „The sound of gunfire off in the distance / I’m getting used to it now“ … „Trouble in transit, got through the roadblock / We blended in with the crowd.“

Als ich den Song auf meiner Radtour am Samstag wieder hörte, wirkte seine düstere Vision einer gewalttätigen amerikanischen Zukunft weniger filmisch als greifbar. Natürlich standen die Lyrics absurd im Kontrast zur idyllischen Realität des späten Septembers in Portland. Doch auf dem Kurs, den Donald Trump unserem Land verordnet, scheinen Vorstellungen von „mit Waffen beladenen Vans“ und gar „Massengräbern am Highway“ nicht mehr unvorstellbar.

Kurz gesagt, Amerika: Das hier ist keine Party. Kein Disco. Kein Spaß.