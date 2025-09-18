Trump prahlt: Kimmels Suspendierung ist „großartige Neuigkeit für Amerika“

Donald Trump sonnt sich in der Nachricht, dass ABC Jimmy Kimmels Show „auf unbestimmte Zeit“ vom Sender genommen hat, nachdem der Moderator Bemerkungen zur Ermordung von Charlie Kirk gemacht hatte.

Kimmels Monolog und Reaktionen

Auf Truth Social erklärte der Präsident, die Suspendierung der Late-Night-Show sei „Großartige Neuigkeit für Amerika“. Er gratulierte dem Sender „dafür, endlich den Mut zu haben, das zu tun, was getan werden musste“. Trump, der bereits im Sommer das Ende von Stephen Colberts „The Late Show“ auf CBS gefeiert hatte, behauptete Unsinn. „Kimmel hat NULL Talent. Und noch schlechtere Quoten als Colbert.“ Außerdem attackierte er Jimmy Fallon und Seth Meyers als „zwei totale Verlierer, bei Fake News NBC“.

In seiner Montagsansprache hatte Kimmel den Rechten vorgeworfen, aus Kirks Tod „politisches Kapital schlagen“ zu wollen. Sie hätten über das Wochenende hinweg die Schuld vorschnell der Linken zugeschoben. Lange bevor etwas über die Motive des Täters bekannt gewesen sei.

„Wir haben am Wochenende neue Tiefpunkte erreicht, als die MAGA-Gang verzweifelt versuchte, diesen Jugendlichen, der Charlie Kirk ermordet hat, als etwas anderes darzustellen als einen von ihnen. Und alles tat, um daraus politische Punkte zu ziehen“, sagte Kimmel in seiner Show.

„Fox New“s interpretierte Kimmels Worte sofort so, dass er den Täter als Mitglied der „MAGA-Gang“ bezeichnet habe. Obwohl er das gar nicht direkt gesagt hatte.

Druck auf ABC und die Sender

Am Mittwoch, kurz nachdem Nexstar die Show aus seinem US-Programm gestrichen hatte, erklärte ein ABC-Sprecher gegenüber ROLLING STONE: „Jimmy Kimmel Live wird auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.“

Zuvor hatte Trumps FCC-Vorsitzender Brendan Carr öffentlich dazu aufgerufen, Kimmels Show nicht mehr auszustrahlen. In einem Gespräch mit dem konservativen Podcaster Benny Johnson sagte Carr: „Es ist wirklich an der Zeit, dass viele dieser lizenzierten Sender Comcast und Disney gegenüber klarstellen: ‚Wir werden Kimmel nicht mehr ausstrahlen, bis ihr das in Ordnung bringt. Denn wir, die lizenzierten Sender, laufen Gefahr, von der FCC mit Geldstrafen oder gar dem Entzug der Lizenz belegt zu werden, wenn wir weiterhin Inhalte senden, die ein Muster der Nachrichtenverzerrung darstellen.‘“

Carr fügte hinzu: „Wir können das auf die leichte oder die harte Tour machen. Diese Unternehmen können ihr Verhalten ändern und Maßnahmen gegen Kimmel ergreifen. Oder die FCC wird weitere Schritte einleiten müssen.“