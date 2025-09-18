War dies Jimmy Kimmels letzter Musikgast?

Margo Price trat am Dienstagabend in „Jimmy Kimmel Live!“ mit ihrem kämpferischen Song „Don’t Let the Bastards Get You Down“ auf. Und es könnte sich als der letzte Musikauftritt in der Geschichte der Late-Night-Show herausstellen.

Druck von Nexstar und Disney

Am Mittwoch nahm ABC Kimmels Sendung aus dem Programm. Grund waren Bemerkungen, die der Moderator im Zusammenhang mit der Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk in seinem Monolog am Dienstag gemacht hatte. Kimmel sagte unter anderem, einige Rechte versuchten, „politisches Kapital“ aus dem Attentat zu schlagen. Und zeigte zudem einen Clip, in dem Präsident Trump nach Kirks Tod auf eine Frage reagierte, indem er stattdessen von einem neuen Ballsaal im Weißen Haus schwärmte.

Für Nexstar, „Amerikas größte lokale TV-Sendergruppe“, war dies offenbar zu viel. ABC und Mutterkonzern Disney gaben dem Druck nach. „Jimmy Kimmel Live wird auf unbestimmte Zeit ausgesetzt“, sagte ein ABC-Sprecher dem ROLLING STONE. Einen offiziellen Grund nannte er nicht. (Zuvor hatte Trumps Vorsitzender der Federal Communications Commission, Brendan Carr, öffentlich gefordert, dass lizenzierte Sender Kimmels Show nicht mehr ausstrahlen sollen.)

Falls Kimmel nicht zurückkehrt – Trump erklärte auf Truth Social bereits, die Sendung sei „abgesetzt“ –, wäre Prices Auftritt ein ironischer Schlusspunkt für die 22-jährige Laufzeit der Show. „Don’t Let the Bastards Get You Down“, aus dem aktuellen Album der Nashville-Sängerin „Hard Headed Woman“, wurde inspiriert von Margaret Atwood, Autorin von „The Handmaid’s Tale“, sowie von einem Zitat, das Kris Kristofferson 1992 äußerte, um Sinéad O’Connor nach ihrem berüchtigten „Saturday Night Live“-Auftritt zu trösten. Price begann ihre Performance bei Kimmel, indem sie ein Blatt Papier mit der Aufschrift „Bastards“ zerriss.

„Wenn dies das letzte Wort war, bin ich froh, dass es meines war“

„Ich habe diesen Song vor drei Jahren geschrieben. Er begann mit meiner Wut auf die Musikindustrie und die Leute, mit denen ich gearbeitet habe“, sagte Price im Sommer im Nashville Now-Podcast des ROLLING STONE. „Es ist witzig, wie dieser Geschäftsmann sehr leicht jeder sein kann, der in einer Machtposition sitzt und die Welt korrumpiert.“

In einem Instagram-Post am Donnerstag teilte Price ein Video ihres Kimmel-Auftritts und schrieb: „Wenn dies das letzte Wort war, bin ich froh, dass es meines war.“