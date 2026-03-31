Trump tobt, nachdem Richter den Ballsaal-Bau im Weißen Haus stoppt

Ein Bundesrichter hat Donald Trump daran gehindert, auf dem früheren Gelände des East Wing des Weißen Hauses – das der Präsident letztes Jahr abreißen ließ – einen neuen Prunk-Ballsaal zu bauen.

Richter Richard Leon, ein Ernannter Ronald Reagans, urteilte, der Bau „muss aufhören!“ bis der Kongress „dieses Projekt durch eine gesetzliche Genehmigung absegnet“.

„Der Präsident kann jederzeit an den Kongress herantreten, um die ausdrückliche Befugnis zu erhalten, einen Ballsaal zu errichten und dies mit privaten Mitteln zu tun“, schrieb Leon. „Der Kongress kann sogar Mittel für den Ballsaal bewilligen oder zumindest entscheiden, dass ein anderes Finanzierungsmodell akzeptabel ist.“ Er betonte, der Kongress werde „dadurch seine Autorität über das Eigentum der Nation und seine Aufsicht über die Staatsausgaben behalten“.

Trumps Ballsaal-Obsession

Seit seiner Rückkehr ins Amt letztes Jahr schwärmt Trump in den höchsten Tönen von seinen Plänen für einen neuen Ballsaal im Weißen Haus. Aktuelle Ereignisse haben ihn dabei nicht abgelenkt – er trommelte weiter dafür, selbst nachdem er letzten Monat einen Krieg gegen den Iran vom Zaun gebrochen hatte.

Trump zückte am Sonntag sogar Plakate mit Abbildungen des Ballsaals an Bord der Air Force One, als er mit Reportern sprach. „Sie werden korinthisch sein, was als das Beste, bei weitem das Schönste gilt“, sagte er über die Säulen des Ballsaals – und hielt dabei sein Anschauungsmaterial in die Höhe.

Der Präsident behauptete am Sonntag außerdem, das Militär errichte unter dem Ballsaal einen „riesigen Komplex“. „Ich bin so beschäftigt, dass ich keine Zeit dafür habe“, sagte er. „Ich führe Kriege und erledige andere Dinge“, erklärte Trump gegenüber Reportern. „Aber das hier ist sehr wichtig, denn es wird lange bei uns sein, und ich denke, es wird der großartigste Ballsaal der Welt werden.“

400 Millionen und keine Aufsicht

Der Ballsaal soll 400 Millionen Dollar kosten. Trump und seine Regierung behaupten, er werde durch private Spenden finanziert – nicht durch Steuergelder –, was eine Reihe ethischer Fragen aufwirft.

Trump hat sich seit seiner Rückkehr ins Amt mit verschiedenen Bauprojekten beschäftigt – vom Ballsaal über die Renovierung des Kennedy Centers bis hin zum Bau eines Triumphbogens in Washington D.C. und der Neugestaltung verschiedener Denkmäler der Stadt. Kurz bevor Richter Leon am Dienstag sein Urteil verkündete, postete Trump auf Truth Social, er und Innenminister Doug Burgum „arbeiten daran, das absolut dreckige Reflecting Pool zwischen dem Lincoln Memorial und dem Washington Monument zu sanieren“. Den Zustand des ikonischen Beckens schob Trump „Sleepy Joe“ Biden in die Schuhe. Die meisten dieser Vorhaben wurden ohne die üblichen Architekturprüfungen und die parlamentarische Kontrolle durchgeführt, die bei größeren Renovierungen öffentlicher Gebäude eigentlich Standard sind.

Trump schimpfte kurz nach dem Urteil über die Versuche, seine Bauprojekte zu stoppen. „Der National Trust for Historic Preservation verklagt mich wegen eines Ballsaals, der unter Budget liegt, im Zeitplan voraus ist, den Steuerzahler keinen Cent kostet und das feinste Gebäude seiner Art auf der ganzen Welt sein wird“, schrieb er – und lobte anschließend seine geplante Renovierung des Kennedy Centers, bevor er erneut gegen den National Trust for Historic Preservation austeilte, der auch gegen Trumps Kennedy-Center-Pläne geklagt hatte. „Ergibt das viel Sinn?“, schloss der Präsident.